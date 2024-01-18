В Минфине Франции провели обыски по делу о трансфере Неймара в «ПСЖ». Клуб подозревают в уклонении от налогов

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Во Франции ведется расследование в отношении перехода Неймара в «ПСЖ».

Ранее стало известно, что трансфер, состоявшийся в 2017 году, мог быть проведен в обход налогового законодательства. Французская налоговая могла потребовать с «ПСЖ» от 67 до 224 миллионов евро, но парижане избежали этих выплат благодаря помощи чиновников. 

По данным Médiapart и AFP, в понедельник в Министерстве финансов прошел обыск в связи с этим делом. Обыск, проведенный сотрудниками полиции из Центрального управления по борьбе с коррупцией и налоговым мошенничеством, был проведен в рамках судебного расследования по статьям о коррупции и злоупотреблении служебным положением со стороны лица, обладающего государственной властью.

В настоящее время эти правонарушения влекут за собой 10 лет тюремного заключения и штраф в размере 1 миллиона евро или двойную сумму доходов от преступления.

Председатель финансового комитета Национального собрания Франции Эрик Кокрель запросил у Минфина документы, связанные с этим трансфером.

«Если бы не Неймар, не было бы налоговых выплат, проданных футболок и социальных взносов. Рад, что игроки приезжают и платят налоги». Глава МВД Франции Дарманен о расследовании трансфера «ПСЖ»

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24 комментария
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ПСЖ в пердив
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Посадят какого-нибудь «дворника» и заплатят жалкий миллион)
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Ответ Лёха Жданчик
срочно наказать Эвертон!
И Месси дать очередную награду
+2
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Мбаппе определился с клубом на следующий сезон)
+2
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Давно не наказывали Эвертон!
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Ответ Трент Резнор
Мбаппе определился с клубом на следующий сезон)
… но в Реале пока думают..)
+1
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срочно наказать Эвертон!
+1
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Ответ Phantom1289
Ого. Оказывается и в цивилизованной Европе есть коррупция и превышение служебных полномочий. P.S. сразу скажу, я понимаю что у нас с этим даже похуже. Это больше адресовано тем, кто любит по любой новости о коррупции в России, писать "а вот там такое не возможно".
Футбольный клуб обходящий налоги, и условный зам начальника таможни с золотыми плитами под полом примерно одно и тоже
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Ответ Циник Петербургский
Судить по полицейским об уровне коррупции в ЕС?? Ну-ну.
а по ком судить?
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Ответ Roja
я, как житель ес, скажу - попробуйте дать взятку полиции, посмотрим, что с вами будет В ес без разницы, какую должность ты занимаешь и кем был, если взялись - готовься плюс журналисткие расследования играют роль а что в рф? Платить нужно от рождения до смерти и все это прекрасно знают и понимают и супер фраза русских - на его месте все бы воровали
Судить по полицейским об уровне коррупции в ЕС?? Ну-ну.
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Ответ Phantom1289
Действительно. Все что угодно готовы оправдать)))
Вот я и говорю, забыл добавить «ведь»
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Ответ Roja
открою секрет - во всех странах есть коррупция главное, как с ней борются
Я, как гражданин и житель ЕС, тоже кину свои "пять копеек". У нас в ЕС с коррупцией борются только в рамках "внутривидовой конкуренции" у политиков. То есть под выборы, в основном. Или когда надо кого-то непослушного спихнуть с его места. Иными словами, всё как везде, всё как у людей... И не надо европейцев и прочих граждан западного мира идеализировать ;)
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Ответ Roja
открою секрет - во всех странах есть коррупция главное, как с ней борются
Я это понимаю. Но не все здесь это понимают. А точнее не хотят признавать.
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Ответ madaev
Футбольный клуб обходящий налоги, и условный зам начальника таможни с золотыми плитами под полом примерно одно и тоже
Действительно. Все что угодно готовы оправдать)))
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Ответ Phantom1289
Ого. Оказывается и в цивилизованной Европе есть коррупция и превышение служебных полномочий. P.S. сразу скажу, я понимаю что у нас с этим даже похуже. Это больше адресовано тем, кто любит по любой новости о коррупции в России, писать "а вот там такое не возможно".
открою секрет - во всех странах есть коррупция
главное, как с ней борются
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Самое время снять 15 очков с Ювентуса!
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Интересно, будем следить за развитием ситуации .
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Эти ещё почище Барсы с Негрейро будут. Шейхи не только с ЗМ в 21 году мутили, как французские журналисты выяснили, но и с налонами
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Ого. Оказывается и в цивилизованной Европе есть коррупция и превышение служебных полномочий.

P.S. сразу скажу, я понимаю что у нас с этим даже похуже. Это больше адресовано тем, кто любит по любой новости о коррупции в России, писать "а вот там такое не возможно".
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