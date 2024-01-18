В Минфине Франции провели обыски по делу о трансфере Неймара в «ПСЖ». Клуб подозревают в уклонении от налогов

Во Франции ведется расследование в отношении перехода Неймара в «ПСЖ».

Ранее стало известно, что трансфер, состоявшийся в 2017 году, мог быть проведен в обход налогового законодательства. Французская налоговая могла потребовать с «ПСЖ» от 67 до 224 миллионов евро, но парижане избежали этих выплат благодаря помощи чиновников.

По данным Médiapart и AFP, в понедельник в Министерстве финансов прошел обыск в связи с этим делом. Обыск, проведенный сотрудниками полиции из Центрального управления по борьбе с коррупцией и налоговым мошенничеством, был проведен в рамках судебного расследования по статьям о коррупции и злоупотреблении служебным положением со стороны лица, обладающего государственной властью.

В настоящее время эти правонарушения влекут за собой 10 лет тюремного заключения и штраф в размере 1 миллиона евро или двойную сумму доходов от преступления.

Председатель финансового комитета Национального собрания Франции Эрик Кокрель запросил у Минфина документы, связанные с этим трансфером.

«Если бы не Неймар, не было бы налоговых выплат, проданных футболок и социальных взносов. Рад, что игроки приезжают и платят налоги». Глава МВД Франции Дарманен о расследовании трансфера «ПСЖ»