«ПСЖ» мог уклониться от уплаты налогов при трансфере Неймара из «Барсы». С клуба могли взыскать до 224 млн евро, но французские чиновники помогли избежать выплат (Mediapart)
Трансфер Неймара в «ПСЖ» мог быть проведен в обход налогового законодательства.
Напомним, переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году за 222 млн евро стал рекордной сделкой в истории футбола. Формально трансфер оплатили представители Неймара, заплатившие отступные каталонцам, чтобы помочь «ПСЖ» не нарушить нормы финансового фэйр-плей.
Как сообщает RMC Sport со ссылкой на расследование Mediapart, представители властей Франции помогли «ПСЖ» избежать уплаты налогов и социальных взносов за трансфер бразильца, чтобы обеспечить переход. В расследовании фигурируют, в частности, бывший вице-президент Национального собрания Франции Юге Ренсон, нынешний министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, на тот момент занимавший пост министра общественных средств, и тогдашний глава канцелярии Дарманена Жером Фурнель.
Сообщается, что Фурнель предложил «ПСЖ» варианты того, как избежать выплаты в URSSAF – французскую организацию, отвечающую за сбор социальных отчислений (аналог фонда социального страхования). Высокопоставленные чиновники несколько раз обсуждали вопрос с тогдашним гендиректором «ПСЖ» Жаном-Клодом Бланом и директором по связям с общественностью Жаном-Марсьялем Рибом.
Отмечается, что французская налоговая могла потребовать с «ПСЖ» от 67 до 224 миллионов евро, поскольку речь шла не о стандартной трансферной выплате, а о выплате «ПСЖ» Неймару, чтобы тот смог выкупить свой контракт самостоятельно.
Согласно расследованию, «ПСЖ» последовал советам чиновников. 27 июля 2017-го клуб получил два сообщения из налоговой и фонда социального страхования, в которых сообщалось, что «ПСЖ» не нужно платить налоги и социальные взносы после выплаты отступных Неймара.
Также сообщается, что 4 августа 2017-го, на следующий день после официального объявления о трансфере бразильца, Ренсон «поблагодарил» Риба за то, что клуб позволил двум сыновьям Ренсона выводить игроков «ПСЖ» на поле «Парк де Пренс».
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Шейхи дохрена денег вложили и в Францию и в Англию. Да и уровень футбола подняли.
У всех есть цена ;)
Просто Дно.
Условно Собянин коррупционер и кучу денег зарабатывает на плитке? Конечно да. Сделал он Москву лучше? Конечно да.
И я это могу оценить потому что живу в Москве и всё вижу своими глазами, а если иностранцу достанется только информация про откаты на плитке, то иностранец может начать думать, что в Москве всё ужасно.
Имея обрывки информации делать какие то выводы крайне глупо.