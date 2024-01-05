«ПСЖ» мог уклониться от уплаты налогов при трансфере Неймара из «Барсы». С клуба могли взыскать до 224 млн евро, но французские чиновники помогли избежать выплат (Mediapart)

Трансфер Неймара в «ПСЖ» мог быть проведен в обход налогового законодательства.

Напомним, переход из «Барселоны» в « » в 2017 году за 222 млн евро стал рекордной сделкой в истории футбола. Формально трансфер оплатили представители Неймара, заплатившие отступные каталонцам, чтобы помочь «ПСЖ» не нарушить нормы финансового фэйр-плей.

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на расследование Mediapart, представители властей Франции помогли «ПСЖ» избежать уплаты налогов и социальных взносов за трансфер бразильца, чтобы обеспечить переход. В расследовании фигурируют, в частности, бывший вице-президент Национального собрания Франции Юге Ренсон, нынешний министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, на тот момент занимавший пост министра общественных средств, и тогдашний глава канцелярии Дарманена Жером Фурнель.

Сообщается, что Фурнель предложил «ПСЖ» варианты того, как избежать выплаты в URSSAF – французскую организацию, отвечающую за сбор социальных отчислений (аналог фонда социального страхования). Высокопоставленные чиновники несколько раз обсуждали вопрос с тогдашним гендиректором «ПСЖ» Жаном-Клодом Бланом и директором по связям с общественностью Жаном-Марсьялем Рибом.

Отмечается, что французская налоговая могла потребовать с «ПСЖ» от 67 до 224 миллионов евро, поскольку речь шла не о стандартной трансферной выплате, а о выплате «ПСЖ» Неймару, чтобы тот смог выкупить свой контракт самостоятельно.

Согласно расследованию, «ПСЖ» последовал советам чиновников. 27 июля 2017-го клуб получил два сообщения из налоговой и фонда социального страхования, в которых сообщалось, что «ПСЖ» не нужно платить налоги и социальные взносы после выплаты отступных Неймара.

Также сообщается, что 4 августа 2017-го, на следующий день после официального объявления о трансфере бразильца, Ренсон «поблагодарил» Риба за то, что клуб позволил двум сыновьям Ренсона выводить игроков «ПСЖ» на поле «Парк де Пренс».

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