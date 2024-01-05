«ПСЖ» мог уклониться от уплаты налогов при трансфере Неймара из «Барсы». С клуба могли взыскать до 224 млн евро, но французские чиновники помогли избежать выплат (Mediapart)

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига трансферы бизнес Жан-Клод Блан Неймар финансовый фэйр-плей Политика деньги Жеральд Дарманен Футбол

Трансфер Неймара в «ПСЖ» мог быть проведен в обход налогового законодательства.

Напомним, переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году за 222 млн евро стал рекордной сделкой в истории футбола. Формально трансфер оплатили представители Неймара, заплатившие отступные каталонцам, чтобы помочь «ПСЖ» не нарушить нормы финансового фэйр-плей.

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на расследование Mediapart, представители властей Франции помогли «ПСЖ» избежать уплаты налогов и социальных взносов за трансфер бразильца, чтобы обеспечить переход. В расследовании фигурируют, в частности, бывший вице-президент Национального собрания Франции Юге Ренсон, нынешний министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, на тот момент занимавший пост министра общественных средств, и тогдашний глава канцелярии Дарманена Жером Фурнель.

Сообщается, что Фурнель предложил «ПСЖ» варианты того, как избежать выплаты в URSSAF – французскую организацию, отвечающую за сбор социальных отчислений (аналог фонда социального страхования). Высокопоставленные чиновники несколько раз обсуждали вопрос с тогдашним гендиректором «ПСЖ» Жаном-Клодом Бланом и директором по связям с общественностью Жаном-Марсьялем Рибом.

Отмечается, что французская налоговая могла потребовать с «ПСЖ» от 67 до 224 миллионов евро, поскольку речь шла не о стандартной трансферной выплате, а о выплате «ПСЖ» Неймару, чтобы тот смог выкупить свой контракт самостоятельно.

Согласно расследованию, «ПСЖ» последовал советам чиновников. 27 июля 2017-го клуб получил два сообщения из налоговой и фонда социального страхования, в которых сообщалось, что «ПСЖ» не нужно платить налоги и социальные взносы после выплаты отступных Неймара.

Также сообщается, что 4 августа 2017-го, на следующий день после официального объявления о трансфере бразильца, Ренсон «поблагодарил» Риба за то, что клуб позволил двум сыновьям Ренсона выводить игроков «ПСЖ» на поле «Парк де Пренс».

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18 комментариев
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Неймар откатывает мяч в сторону Мбаппе, момент!!!!! Но посмотрите в сторону Вип-ложи! Какой же невероятный откат произошел в ту же секунду! Праздник футбола, уважаемые телезрители!!!!
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+17
Ответ unreality
Шейхи норм имеют Францию. И французы проглотят и попросят ещё )
Побыстрее бы такие же Шейхи приехали в Россию и начали бы нас иметь, а то в последние годы мы только имеем так всяких африканцев и белорусов.
Шейхи дохрена денег вложили и в Францию и в Англию. Да и уровень футбола подняли.
+11
-6
+5
Шейхи норм имеют Францию. И французы проглотят и попросят ещё )
+9
-6
+3
Ответ Тухель
Побыстрее бы такие же Шейхи приехали в Россию и начали бы нас иметь, а то в последние годы мы только имеем так всяких африканцев и белорусов. Шейхи дохрена денег вложили и в Францию и в Англию. Да и уровень футбола подняли.
Согласен, согласен. Но согласись, прикольно смотреть, как всё это "европейское без коррупции, равенство, свобода бла-бла-бла" уходит куда-то, когда речь идёт о больших деньгах.
У всех есть цена ;)
+4
-2
+2
Один из самых позорнейших проектов в истории футбола.
Просто Дно.
+4
-3
+1
Предлагаю по такому поводу снять 20 очков с Ланса
+2
-1
+1
Ответ unreality
Шейхи норм имеют Францию. И французы проглотят и попросят ещё )
А в чем Шейхи имеют то Францию? Вложили свои деньги в клуб ( в отличие от МЮ, клуб явно денег особо не зарабатывает), налоги, игроки находятся во Франции, практически инвестируют в экономику Франции, ну да какие-то налоги не платят ( так в принципе все делают в том числе и Российские " Патриотичные" компании в России) По сути шейхи для французов делают благо, в чем тут имеют непонятно
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и как всегда дело будет замято, а накажут Лудогорец
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Это что же за налоги такие что при трансфере в 222 млн налог от 67 до 224 млн?
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Ты покупаешь и должен ещё заплатить какой-то налог? Как это?
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в Лиге 1 есть свой Эвертон?
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Ответ unreality
Согласен, согласен. Но согласись, прикольно смотреть, как всё это "европейское без коррупции, равенство, свобода бла-бла-бла" уходит куда-то, когда речь идёт о больших деньгах. У всех есть цена ;)
Какая тебе разница как кто где живет?
Условно Собянин коррупционер и кучу денег зарабатывает на плитке? Конечно да. Сделал он Москву лучше? Конечно да.
И я это могу оценить потому что живу в Москве и всё вижу своими глазами, а если иностранцу достанется только информация про откаты на плитке, то иностранец может начать думать, что в Москве всё ужасно.
Имея обрывки информации делать какие то выводы крайне глупо.
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