«Если бы не Неймар, не было бы налоговых выплат, проданных футболок и социальных взносов. Рад, что игроки приезжают и платят налоги». Глава МВД Франции Дарманен о расследовании трансфера «ПСЖ»

Глава МВД Франции прокомментировал расследование трансфера Неймара в «ПСЖ».

Напомним, ранее было опубликовано расследование Mediapart, согласно которому переход из «Барселоны» в « » за 222 млн евро в 2017 году мог быть совершен в обход налогового законодательства Франции. Утверждалось, что представители властей Франции, включая Жеральда Дарманена, помогли «ПСЖ» избежать уплаты налогов и социальных взносов за трансфер бразильца, чтобы обеспечить переход.

«Я очень рад, что футболисты или регбисты приезжают на нашу территорию и платят большие налоги со своих доходов. Если бы не Неймар, не было бы никаких налоговых выплат, ни одной проданной футболки с его именем, никакого возвращения социальных выплат», – сказал Дарманен.

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