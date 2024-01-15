«Если бы не Неймар, не было бы налоговых выплат, проданных футболок и социальных взносов. Рад, что игроки приезжают и платят налоги». Глава МВД Франции Дарманен о расследовании трансфера «ПСЖ»
Глава МВД Франции прокомментировал расследование трансфера Неймара в «ПСЖ».
Напомним, ранее было опубликовано расследование Mediapart, согласно которому переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро в 2017 году мог быть совершен в обход налогового законодательства Франции. Утверждалось, что представители властей Франции, включая Жеральда Дарманена, помогли «ПСЖ» избежать уплаты налогов и социальных взносов за трансфер бразильца, чтобы обеспечить переход.
«Я очень рад, что футболисты или регбисты приезжают на нашу территорию и платят большие налоги со своих доходов. Если бы не Неймар, не было бы никаких налоговых выплат, ни одной проданной футболки с его именем, никакого возвращения социальных выплат», – сказал Дарманен.
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Хорошая логика.
А нельзя так: клуб платит все налоги, а потом все эти проданные футболки, налоговые выплаты и т. п.
Получается вполне по Оруэллу: "Все животные равны, но..."