Ривалдо: «Холанд и Мбаппе будут бороться за «Золотой мяч» в ближайшие годы. Неймар пока недостоин его»

Ривалдо предсказал борьбу Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе за «Золотой мяч».

В 2023 году занял в голосовании за «Золотой мяч» 2-е место. занял 3-ю строчку итогового рейтинга. Приз достался Лионелю Месси – в 8-й раз в карьере.

– «Золотые мячи» сейчас будут между собой распределять Холанд и Мбаппе?

– Да, наверное, они. Думаю, что они оба являются великими футболистами.

Я иногда упоминаю , но у меня складывается впечатление, что пока он все-таки не может быть достоин «Золотого мяча».

Эти двое – Холанд и Мбаппе – наверняка будут бороться за « » в ближайшие годы, – сказал бывший игрок «Барселоны» в интервью для ютуб-канала «Мяч Production».

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