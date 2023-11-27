Ривалдо: «Холанд и Мбаппе будут бороться за «Золотой мяч» в ближайшие годы. Неймар пока недостоин его»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона лига 1 Франция Ла Лига Ривалдо Золотой мяч Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Ривалдо предсказал борьбу Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе за «Золотой мяч».

В 2023 году Эрлинг Холанд занял в голосовании за «Золотой мяч» 2-е место. Килиан Мбаппе занял 3-ю строчку итогового рейтинга. Приз достался Лионелю Месси – в 8-й раз в карьере.

– «Золотые мячи» сейчас будут между собой распределять Холанд и Мбаппе?

– Да, наверное, они. Думаю, что они оба являются великими футболистами.

Я иногда упоминаю Неймара, но у меня складывается впечатление, что пока он все-таки не может быть достоин «Золотого мяча».

Эти двое – Холанд и Мбаппе – наверняка будут бороться за «Золотой мяч» в ближайшие годы, – сказал бывший игрок «Барселоны» в интервью для ютуб-канала «Мяч Production».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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59 комментариев

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Bogdan
Пока? Он так говорит, будто бы Неймар уже не закончил с футболом.
+75
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subfear
пока? Неймар отжил свой век и закончил профессиональную карьеру в 2017
+41
-2
+39
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Евгений Головин
Ответ Гномович!
*если Месси не пробьет 5 пенальти на Копа Америка 24
Да хватит ты гореть уже) если Роналду выиграет ЧМ, ты первый закричишь отдать ему ЗМ
+18
-7
+11
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10ztv
Ответ Artem Piatkov
Холланд в этом должен был получить, а не "как нибудь потом, если докажет, что достоин" Ван Дейк уже получил "как нибудь потом" 🤷
а чем холланд заслужил? 10 касаниями за матч? Замыканиями? ЧМ? Евро? Игра в важных матчах?
+16
-7
+9
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Гномович!
*если Месси не пробьет 5 пенальти на Копа Америка 24
+42
-38
+4
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maksonych
Удивительно вообще слышать о Неймаре в контексте Золотого мяча
+3
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ZarvuR2020
Ответ subfear
пока? Неймар отжил свой век и закончил профессиональную карьеру в 2017
Правда у Неймара хотя бы финал ЛЧ был, в отличии от Барселоны
+8
-5
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Максим 1986
Не пока, а уже
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Artem Piatkov
Холланд в этом должен был получить, а не "как нибудь потом, если докажет, что достоин"

Ван Дейк уже получил "как нибудь потом" 🤷
+25
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Боевой Бурят Путина
А я все же верю в чудо, и Золотой мяч КДБ после успешного выступления бельгийцев на Евро-2024, когда от них уже никто ничего не ждет
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CHELSEA_2008
Ответ войд
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А, ты про стату... Почему тогда Холанд с 14+3 и Салах с 10+5 менее достойны чем Беллингем с 11+2? Это мы ещё про Кейна не говорим. Мадридский пиар доставляет 😃
+2
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rigobersong
Ответ CHELSEA_2008
Доку > Беллингем
Согласен, вот что пиар машины делают:))
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Universal1000
Ответ ZarvuR2020
Проблема в том, что у клуба из которого он ушёл даже этого не было.
Куда показательнее, что с ним этот клуб ее брал за 2 года до ухода.
Этот кретин т.е. просто ослабил и Барселону и свою карьеру в ноль уничтожил. В 25 лет. Псж ибо это вообще не про футбол ни разу, никчемный цирк для пиара катарцев, что бразил им и обеспечил.
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ZarvuR2020
Ответ Universal1000
Финал ЛЧ бывал и у Монако. Это никому не интересно. А вот закончить клубную карьеру в 25 лет - это был прикол от бразила, увитывая в целом гигантские зарплаты в Барселоне завышенные по рынку.
Проблема в том, что у клуба из которого он ушёл даже этого не было.
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VERBLYUD
Ответ Artem Piatkov
Холланд в этом должен был получить, а не "как нибудь потом, если докажет, что достоин" Ван Дейк уже получил "как нибудь потом" 🤷
Не смеши)) Даже журналист из Англии проголосовал за Месси, своими замыканиями Холанд никого не впечатлил.
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Юсуф Тайсумов
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Ответ Гномович!
*если Месси не пробьет 5 пенальти на Копа Америка 24
0+0 в плей-офф чм за 20 лет, как тебе такое Артёмка?
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войд
Ответ CHELSEA_2008
Доку - лучший дриблер АПЛ. А кто такой Беллингем? Сколько у него трофеев?
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Phil
Ответ Humber
Холланду бы сначала в тройку попасть. Какой золотой мяч.
в этом году второй, а в следующем вероятно будет первый)
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CHELSEA_2008
Ответ войд
Беллингем на данный момент сильнее обоих)
Доку > Беллингем
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ruslan_khaibulov
Ответ Roni7730
Я очень хотел чтобы Неймар хотя бы одну золотую мяч взял но к сожалению он не получит его никогда
сам виноват, кучу денег выбрал, как ьедто бы он в Барселоне бесплатно играл, если деньги не сжигать тоннами в печи и не просадивать в казино там денег у его было на 300 лет вперёд. но надо же быть идиотом и показывать как круто умеешь тратить деньги в казино на тусовки и прочее. и надо быть идиотом уйти из легендарного три Месси Неймар Суарес. наклепал бы он себе потом золотых мячей и команда могла стать легендой. один хрен он лично в деньгах разницу не почувствовал, не сожрал больше гамбургеров за это время не иным образом, просто в мозгах о круто у меня сотня миллионов на счету, о две сотни о три сотни.
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Птюч, Ёж.
Ответ Алексей Борисов
Кейн: “Ну да, ну да, пошел я на хер”
Кейну за бундес лигу ЗМ дать?
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hedgehog111
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ MrWillSee
Ну если Месси возьмет Копу и МЛС затащит, причем будет реально хорош на обоих турнирах, разве не справедливо будет ему отдать?
нет! нельзя ему давать! сколько можно таскать его за уши?!
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Отец Абду
Ответ Artem Piatkov
Холланд в этом должен был получить, а не "как нибудь потом, если докажет, что достоин" Ван Дейк уже получил "как нибудь потом" 🤷
Ты за своё будущее или Украину так сильно не переживал:)

Твой каждый второй коммент про Ван Дейк, Холанда...
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ManchesteR
Не пока, а уже
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kiper88
Хотелось бы чтобы они получали зм. А не наоборот, что Месси получает за то, что на поле вышел
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UlanSky
Неймар сам себя в 2017 похоронил. Именно в том году он завершил проф карьеру.
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Humber
Холланду бы сначала в тройку попасть. Какой золотой мяч.
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Олег Иваницкий
Хаха, сколько лет уже Мбаппе пророчат золотые мячи, но вообще не удивлюсь если он как и Неймар не получит ни одного) не знаю есть ли такая долгосрочная ставка у букмекров, но думаю шансы у мбаппе на 0 золотых мячей достаточно высоки)
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Number_2
Пока что Холланд своими замыканиями не впечатляет!
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rigobersong
Ривалдо был просто гениальным игроком, тащил сборную Бразилии и был готов жертвовать статистикой ради команды:) Настоящий бразильский феномен. Кстати в отличии от более распиаренной 9ки, Ривалдо помимо ЧМ еще и ЛЧ выиграл:))
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Алексей Иванов
Джуд не согласен, хотя именно он по моему мнению фаворит ( всё таки Реал как минимум привлекательнее ПСЖ)
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