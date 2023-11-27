Ривалдо: «Холанд и Мбаппе будут бороться за «Золотой мяч» в ближайшие годы. Неймар пока недостоин его»
Ривалдо предсказал борьбу Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе за «Золотой мяч».
В 2023 году Эрлинг Холанд занял в голосовании за «Золотой мяч» 2-е место. Килиан Мбаппе занял 3-ю строчку итогового рейтинга. Приз достался Лионелю Месси – в 8-й раз в карьере.
– «Золотые мячи» сейчас будут между собой распределять Холанд и Мбаппе?
– Да, наверное, они. Думаю, что они оба являются великими футболистами.
Я иногда упоминаю Неймара, но у меня складывается впечатление, что пока он все-таки не может быть достоин «Золотого мяча».
Эти двое – Холанд и Мбаппе – наверняка будут бороться за «Золотой мяч» в ближайшие годы, – сказал бывший игрок «Барселоны» в интервью для ютуб-канала «Мяч Production».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Ван Дейк уже получил "как нибудь потом" 🤷
Этот кретин т.е. просто ослабил и Барселону и свою карьеру в ноль уничтожил. В 25 лет. Псж ибо это вообще не про футбол ни разу, никчемный цирк для пиара катарцев, что бразил им и обеспечил.
Твой каждый второй коммент про Ван Дейк, Холанда...