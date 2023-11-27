Винисиус впервые признан лучшим бразильским футболистом года, играющим за пределами Бразилии. Неймар – 2-й, Маркиньос – 3-й

Винисиус Жуниор выиграл «Золотую самбу» по итогам 2023 года.

Премия «Золотая самба» ежегодно вручается лучшему бразильскому игроку, выступающему за пределами .

До 2021 года «Золотая самба» присуждалась лучшему бразильскому игроку, выступающему в Европе. С 2021-го на награду претендуют все бразильцы, играющие за пределами родины.

Вингер « » и сборной Бразилии выиграл этот приз впервые в карьере.

Второе место в голосовании занял («ПСЖ» / «Аль-Хилаль»), до этого становившийся обладателем приза три раза подряд. На 3-м месте расположился капитан « » .

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