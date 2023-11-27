Винисиус впервые признан лучшим бразильским футболистом года, играющим за пределами Бразилии. Неймар – 2-й, Маркиньос – 3-й
Винисиус Жуниор выиграл «Золотую самбу» по итогам 2023 года.
Премия «Золотая самба» ежегодно вручается лучшему бразильскому игроку, выступающему за пределами Бразилии.
До 2021 года «Золотая самба» присуждалась лучшему бразильскому игроку, выступающему в Европе. С 2021-го на награду претендуют все бразильцы, играющие за пределами родины.
Вингер «Реала» и сборной Бразилии выиграл этот приз впервые в карьере.
Второе место в голосовании занял Неймар («ПСЖ» / «Аль-Хилаль»), до этого становившийся обладателем приза три раза подряд. На 3-м месте расположился капитан «ПСЖ» Маркиньос.
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Сехзон Мартинелли, который якобы лучше Винисиуса: 15+6.
Слабо хотя бы иногда быть адекватным?)
Это все что нужно знать о том, насколько упал уровень бразильцев относительно остальных ( а может, просто подрос общий уровень).
Жаль что сейчас на травме
А кто, если не он?!