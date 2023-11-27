Винисиус впервые признан лучшим бразильским футболистом года, играющим за пределами Бразилии. Неймар – 2-й, Маркиньос – 3-й

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига рейтинги Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Маркиньос Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор выиграл «Золотую самбу» по итогам 2023 года.

Премия «Золотая самба» ежегодно вручается лучшему бразильскому игроку, выступающему за пределами Бразилии

До 2021 года «Золотая самба» присуждалась лучшему бразильскому игроку, выступающему в Европе. С 2021-го на награду претендуют все бразильцы, играющие за пределами родины.

Вингер «Реала» и сборной Бразилии выиграл этот приз впервые в карьере.

Второе место в голосовании занял Неймар («ПСЖ» / «Аль-Хилаль»), до этого становившийся обладателем приза три раза подряд. На 3-м месте расположился капитан «ПСЖ» Маркиньос.

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50 комментариев

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Игорь Новиков
Ответ rigobersong
Заслужил?:)) Я вот незнаю, что с людьми не так, сыграл посредственный сезон, отвратительно играл за сборную, да Мартинелли лучше сезон провел, как же пиарят этого винисиуса, просто позорище:)) Я уже молчу про Эдерсона который сделал требл:)
Плохой сезон Винисиуса: 23+21.
Сехзон Мартинелли, который якобы лучше Винисиуса: 15+6.

Слабо хотя бы иногда быть адекватным?)
+29
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circassian*
полумертвый Неймар, получающий по три травмы в неделю и выступающий у черта на куличках в перерывах между пати и покером, выигрывал последние три года звание лучшего бразильского игрока.
Это все что нужно знать о том, насколько упал уровень бразильцев относительно остальных ( а может, просто подрос общий уровень).
+24
-2
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Tpy6kaMerlina
Ну а кто ещё. Заслуженно.
+25
-9
+16
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войд
Заслужил
Жаль что сейчас на травме
+12
-7
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Стахович
Ответ circassian*
полумертвый Неймар, получающий по три травмы в неделю и выступающий у черта на куличках в перерывах между пати и покером, выигрывал последние три года звание лучшего бразильского игрока. Это все что нужно знать о том, насколько упал уровень бразильцев относительно остальных ( а может, просто подрос общий уровень).
На ЧМ-2022 состав бразилов был сопоставим с французами,но физрук Тите всё угробил
+7
-3
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Стахович
Ответ Ман Сити
По факту должен быть Эдерсон за то как они в финалах тащил. А этому бегунку сначала бы из кармана Уокера бы выбраться
Цистерныч,ты поплыл.Эдерсон даже не лучший вратарь Бразилии.Бгг
+7
-4
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Митрандир цвета хаки
Распиарили этого нытика. На ЧМ из стана бразильцев настоящая угроза исходила от Неймара. И по праву являлся хедлайнером сборной. Никакого Клоунисиуса никто не вспоминал. И эту ноющую хрусталь поставили на 1ел место?!
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Cruel Snake
Ответ JENNINGS
Они бразильцы?
А он разве когда руководствоваться пытался логикой, адекватностью. Он в этом замечен не был. Вполне возможно можно и написать эту дурь про Гави. Перекрытый же
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JENNINGS
Ответ Зверёк
Гави,Месси-по версии Ригоберки
Они бразильцы?
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The Best 20
пожалели
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Ruslan3132
теперь будут чередовать с Родриго, Эндриком и Милитао эту награду )
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JENNINGS
Ну, заслуженно!💪🇧🇷
А кто, если не он?!
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Greg Jackson
Вини конечно очень крутой игрок, надеюсь будет только прибавлять
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Михаил Хромаков
Винисуис заслуженно, а вот что Неймар делает на втором месте, он в 2023 толком то и не играл, по инерции голосуют
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Дорох
Ответ Игорь Новиков
Плохой сезон Винисиуса: 23+21. Сехзон Мартинелли, который якобы лучше Винисиуса: 15+6. Слабо хотя бы иногда быть адекватным?)
сезон достойный ЗМ это 16+16 💪)
+1
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Борис Энгельгардт
Ответ rigobersong
Эдерсон требл, Гимарайеш впервые за 20 лет затащил Ньюкасл в ЛЧ, Пакета принес первый трофей скромному Вест Хэму в Еврокубках, Рафинья помог Барселоне вернуть титул Ла Лиги:)) Просто позорище:))
все кроме Эдерсона не лучшие игроки даже в своих скромных клубах
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bpfx5h6vrf
Ответ Universal1000
смешно. Даже не лучший бразилец года среди испанских клубов. Рафинья вчистую поимел расиста в Ла Лиге. А уж про кпд в сборной и говорить нечего, там хуже расиста вообще и не вспомнить кого-то. Полный ноль и в атаке и в обороне. Мартинели на позиции лф против Аргентины выдал больше за матч качества, чем винисос за два с половиной года в желтой форме. В общем это очень смешно читать 🤣
При чем здесь сборная? 🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️
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Стахович
Ответ Ruslan3132
теперь будут чередовать с Родриго, Эндриком и Милитао эту награду )
Но тебе скажут,что есть там какой-то Роке)Но уже ясно что это очередной распиаренный ноунейм
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NastyNay
Ответ Стахович
Справедливо.Винисиус 50 г+п набил в прошлом сезоне за Реал.А его игра мёд для глаз
2+2 ЛЧ, 3+3 Кубок Испании, 10+9 в чемпионате. Это 29 г+п. Где ты взял 50?
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Фёдор Кузнецов
Ответ circassian*
полумертвый Неймар, получающий по три травмы в неделю и выступающий у черта на куличках в перерывах между пати и покером, выигрывал последние три года звание лучшего бразильского игрока. Это все что нужно знать о том, насколько упал уровень бразильцев относительно остальных ( а может, просто подрос общий уровень).
Скорее это говорит про уровень популярности Неймара
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Дороф
Ответ JENNINGS
Они бразильцы?
##### плюс #######
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Dexter Morgan
Заслуженно.
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Wasilij Petrow
При всем уважении к Винисиусу, это, увы, симптом какого-то неблагополоучия в бразильском футболе. Неймар надолго выбыл, из топ-клубов, вероятно, - навсегда, а молодых звезд первой величины не видно.
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Гномович!
Педри, Ямаль, Фати и Гави лучшие лавочники года.
+5
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Геннадий Тимченко
ну как бы после ЧМ 2022 года Неймару футбол стал неинтересен (как и его приятелю пешему), так что ничего удивительного☝️
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-10
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