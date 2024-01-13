Эрмосо о поведении тренера Вильды на базе Испании: «Он проверял наши покупки, а перед сном нужно было оставлять дверь открытой и ждать, когда он придет поговорить»

Теги Ла Лига Сборная Испании по футболу женский футбол сборная Испании жен ЧМ по футболу среди женщин Дженнифер Эрмосо Футбол

Дженнифер Эрмосо указала на подозрительное поведение экс-тренера сборной Испании.

Показания футболистки касались того, как был организован быт в лагере команды на чемпионате мира.

«Когда мы ложились спать, нам нужно было оставлять дверь открытой и ждать, когда он [Хорхе Вильда] ночью придет и поговорит с нами. За то время, пока он добирался от первой до последней двери, кто-то, возможно, уже засыпал.

Когда мы ходили за покупками, он дожидался нас и спрашивал, что в сумках», – отметила Эрмосо в интервью каналу Cuatro.

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20 комментариев
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Вот скотина. Уверен, что и стульчак он тоже не опускал.
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+19
Дисциплина и контроль тоже ей не нравится походу. Вообще после такого юморных признаний ей дадут пинка
+11
-2
+9
Ответ Фан Рубина
Стрёмный тип, в общем, был.
Арбузер
+5
0
+5
Это бабенька решила всех мужиков под монастырь подвести?
+9
-7
+2
Ответ Фран
«Когда мы ложились спать, нам нужно было оставлять дверь открытой и ждать, когда он [Хорхе Вильда] ночью придет и поговорит с нами. За то время, пока он добирался от первой до последней двери, кто-то, возможно, уже засыпал. --------------------------------------------------------------------------- Как красиво и складно, будто сказка из Трансильвании прямиком. Как эти невинные девчата стали чемпионками мира с такими вампирами тренерами? Аж кровь стынет в жилах от такого ужаса.
Прости, но ты просто сперм0бак и абьюзер, раз не понимаешь, что девчонки не благодаря, а вопреки добивались успехов
+2
0
+2
ей осталось про отца рассказать, что спать заставлял идти и в школу будил
+2
-1
+1
Человек-женщина, которую домогаются, которая является жертвой агрессии, не поднимает президента-насильника на награждении, а позже не шутит над этим в автобусе. Теперь любой мужчина, что хоть как-то был связан с женщиной, у которой есть доступ к СМИ, может быть обезглавлен в обществе за любое действие, которое ей не понравилось. Вот вам и истинная сторона современного мира.
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Это бабенька решила всех мужиков под монастырь подвести?
Это в тренде
+2
-1
+1
Стрёмный тип, в общем, был.
+2
-2
0
«Когда мы ложились спать, нам нужно было оставлять дверь открытой и ждать, когда он [Хорхе Вильда] ночью придет и поговорит с нами. За то время, пока он добирался от первой до последней двери, кто-то, возможно, уже засыпал.
---------------------------------------------------------------------------
Как красиво и складно, будто сказка из Трансильвании прямиком. Как эти невинные девчата стали чемпионками мира с такими вампирами тренерами? Аж кровь стынет в жилах от такого ужаса.
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Так а говорили о чём? Почему не рассказала? Интересно же, о чём вы там говорили после отбоя просто
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понеслась моча по трубам
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Ответ Born is the King
Дисциплина и контроль тоже ей не нравится походу. Вообще после такого юморных признаний ей дадут пинка
Наградят
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Ответ Руслан Платонов
Во даёт, щас всё и всем вспомнит. Женский Форест Гамп в плохом смысле.
У Форреста Гампа нет плохого смысла.
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Ответ Purp
Человек-женщина, которую домогаются, которая является жертвой агрессии, не поднимает президента-насильника на награждении, а позже не шутит над этим в автобусе. Теперь любой мужчина, что хоть как-то был связан с женщиной, у которой есть доступ к СМИ, может быть обезглавлен в обществе за любое действие, которое ей не понравилось. Вот вам и истинная сторона современного мира.
Её и правда изнасиловали !
Только не тренер с президентом, а лево-либеральная общественность, пустившая ее по кругу.
А теперь она старается даже получить удовольствие от этого процесса !
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