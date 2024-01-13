Эрмосо о поведении тренера Вильды на базе Испании: «Он проверял наши покупки, а перед сном нужно было оставлять дверь открытой и ждать, когда он придет поговорить»

Дженнифер Эрмосо указала на подозрительное поведение экс-тренера сборной Испании.

Показания футболистки касались того, как был организован быт в лагере команды на чемпионате мира.

«Когда мы ложились спать, нам нужно было оставлять дверь открытой и ждать, когда он [Хорхе Вильда] ночью придет и поговорит с нами. За то время, пока он добирался от первой до последней двери, кто-то, возможно, уже засыпал.

Когда мы ходили за покупками, он дожидался нас и спрашивал, что в сумках», – отметила в интервью каналу Cuatro.

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