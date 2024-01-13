Эрмосо о поведении тренера Вильды на базе Испании: «Он проверял наши покупки, а перед сном нужно было оставлять дверь открытой и ждать, когда он придет поговорить»
Дженнифер Эрмосо указала на подозрительное поведение экс-тренера сборной Испании.
Показания футболистки касались того, как был организован быт в лагере команды на чемпионате мира.
«Когда мы ложились спать, нам нужно было оставлять дверь открытой и ждать, когда он [Хорхе Вильда] ночью придет и поговорит с нами. За то время, пока он добирался от первой до последней двери, кто-то, возможно, уже засыпал.
Когда мы ходили за покупками, он дожидался нас и спрашивал, что в сумках», – отметила Эрмосо в интервью каналу Cuatro.
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Как красиво и складно, будто сказка из Трансильвании прямиком. Как эти невинные девчата стали чемпионками мира с такими вампирами тренерами? Аж кровь стынет в жилах от такого ужаса.
Только не тренер с президентом, а лево-либеральная общественность, пустившая ее по кругу.
А теперь она старается даже получить удовольствие от этого процесса !