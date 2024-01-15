Директор «Енисея» о Мостовом: «Успел сделать один звонок в канун Нового года, обратной связи не получил. Потом провели переговоры с Тихоновым»
В «Енисее» рассказали о неудавшихся переговорах с Александром Мостовым.
Ранее красноярский клуб назначил главным тренером Андрея Тихонова. Мостовой также входил в шорт-лист «Енисея».
– К кому вы обращались с предложением?
– Я на полном серьезе озвучивал фамилии. Успел сделать звонок Мостовому, один. Обратной связи не получил.
– Он положил трубку?
– Это был канун Нового года, 29-30 декабря. После Нового года провели переговоры с Тихоновым и не вернулись к кандидатуре Мостового, – сказал директор «Енисея» Дмитрий Федосеев.
Мостовой о «Енисее»: «Я туда и не собирался, этот вариант не особо заинтересовал. Был только звонок до Нового года, до переговоров так и не дошло»
Удивительно что тот вообще трубку взял, поняв по номеру что это явно не Перес звонит из Мадрида.