Директор «Енисея» о Мостовом: «Успел сделать один звонок в канун Нового года, обратной связи не получил. Потом провели переговоры с Тихоновым»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия Первая лига Александр Мостовой Енисей Матч ТВ Футбол

В «Енисее» рассказали о неудавшихся переговорах с Александром Мостовым.

Ранее красноярский клуб назначил главным тренером Андрея Тихонова. Мостовой также входил в шорт-лист «Енисея».

– К кому вы обращались с предложением?

– Я на полном серьезе озвучивал фамилии. Успел сделать звонок Мостовому, один. Обратной связи не получил.

– Он положил трубку?

– Это был канун Нового года, 29-30 декабря. После Нового года провели переговоры с Тихоновым и не вернулись к кандидатуре Мостового, – сказал директор «Енисея» Дмитрий Федосеев.

Мостовой о «Енисее»: «Я туда и не собирался, этот вариант не особо заинтересовал. Был только звонок до Нового года, до переговоров так и не дошло»

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну ещё бы. С чего бы Царю всея Испании и частично России перезванивать какому-то холопу из Красноярска?
Удивительно что тот вообще трубку взял, поняв по номеру что это явно не Перес звонит из Мадрида.
+8
-2
+6
Царь в канун Нового года звонки не принимает.
+8
-2
+6
А после Нового года не могли позвонить? А в преддверии Нового года у него голова другим была забита.
+7
-4
+3
Думал хотят снова про Абаскаля спросить или про Слуцкого, а там какую-то работу предлагать начали, про тактику спрашивать. Тут-то царь заподозрил неладное и бросил трубку.
+4
-1
+3
бог миловал вас
+2
0
+2
Я занят, позвоните попозже! (отсылка к фильму про Ивана Васильевича) 😁
+2
-1
+1
Они почивали.
+2
-1
+1
забыл с бодуна перезвонить.)
+3
-3
0
Обзвон знакомых для поздравления с новым годом важная часть подготовки к празднику
+1
-1
0
нашёл кому звонить за пару дней до НГ, он за неделю уже праздник отмечал)
+1
-1
0
Царь к вам и не собирался!
+1
-1
0
Он голову мыл, не мог ответить. )))
0
0
0
Ответ Лена Лина
А после Нового года не могли позвонить? А в преддверии Нового года у него голова другим была забита.
Тысячу раз чеканил?)
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий