Директор «Енисея» о Мостовом: «Успел сделать один звонок в канун Нового года, обратной связи не получил. Потом провели переговоры с Тихоновым»

В «Енисее» рассказали о неудавшихся переговорах с Александром Мостовым.

Ранее красноярский клуб назначил главным тренером . Мостовой также входил в шорт-лист «Енисея».

– К кому вы обращались с предложением?

– Я на полном серьезе озвучивал фамилии. Успел сделать звонок Мостовому, один. Обратной связи не получил.

– Он положил трубку?

– Это был канун Нового года, 29-30 декабря. После Нового года провели переговоры с Тихоновым и не вернулись к кандидатуре Мостового, – сказал директор «Енисея» Дмитрий Федосеев.

Мостовой о «Енисее»: «Я туда и не собирался, этот вариант не особо заинтересовал. Был только звонок до Нового года, до переговоров так и не дошло»