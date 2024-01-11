Мостовой о «Енисее»: «Я туда и не собирался, этот вариант не особо заинтересовал. Был только звонок до Нового года, до переговоров так и не дошло»
Александр Мостовой не расстроен тем, что не получил работу в «Енисее».
Накануне красноярский клуб возглавил Андрей Тихонов. Ранее сообщалось, что Мостовой был включен в шорт-лист «Енисея» на пост главного тренера.
«От «Енисея» был только звонок до Нового года, до конкретных переговоров дело так и не дошло. Никакой обиды или злости на клуб нет, ни в коем случае.
Могу честно сказать, я и не собирался в «Енисей». Этот вариант меня не особо заинтересовал», – сказал Мостовой.
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- Мы и не рассматривали Мостового, просто поздравили по телефону с новым годом.
- Да?
- Я к вам и не собирался, не звоните больше.
- Ээ.. кто это?
- Ты начеканить раз 100 можешь, чтобы спрашивать меня такое!
- Простите, но я…
- Флорентино или как тебя там. Федя, в общем, по-нашему. Не звони мне больше!
Лиса, не доставши виноград проговорила: виноград хоть и хорош, но весь зеленый, а значит невкусный. И вовсе он такой не нужен.
Можно смело вставлять это во все подобные новости про тренерскую карьеру Мостового.
Это был бы номер