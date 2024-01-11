Мостовой о «Енисее»: «Я туда и не собирался, этот вариант не особо заинтересовал. Был только звонок до Нового года, до переговоров так и не дошло»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия Первая лига Александр Мостовой Енисей Футбол

Александр Мостовой не расстроен тем, что не получил работу в «Енисее».

Накануне красноярский клуб возглавил Андрей Тихонов. Ранее сообщалось, что Мостовой был включен в шорт-лист «Енисея» на пост главного тренера.

«От «Енисея» был только звонок до Нового года, до конкретных переговоров дело так и не дошло. Никакой обиды или злости на клуб нет, ни в коем случае.

Могу честно сказать, я и не собирался в «Енисей». Этот вариант меня не особо заинтересовал», – сказал Мостовой.

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59 комментариев
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Алло, Саша, привет, дай номер Тихонова.
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+76
Вся суть Мостового в одной новости.
+59
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+58
Ответ А ты?
- Але, Перес ? - Да? - Я к вам и не собирался, не звоните больше. - Ээ.. кто это? - Ты начеканить раз 100 можешь, чтобы спрашивать меня такое! - Простите, но я… - Флорентино или как тебя там. Федя, в общем, по-нашему. Не звони мне больше!
Юморку у Регины Дубовицкой учился?
+55
-7
+48
ФК Енисей:
- Мы и не рассматривали Мостового, просто поздравили по телефону с новым годом.
+37
0
+37
Не царское оно дело, понятно
+13
0
+13
- Але, Перес ?
- Да?
- Я к вам и не собирался, не звоните больше.
- Ээ.. кто это?
- Ты начеканить раз 100 можешь, чтобы спрашивать меня такое!
- Простите, но я…
- Флорентино или как тебя там. Федя, в общем, по-нашему. Не звони мне больше!
+26
-17
+9
Интересует только Москва река
+8
0
+8
Ответ оле - топ юрген - клоп
Юморку у Регины Дубовицкой учился?
По ходу и у нее был двоечником
+11
-3
+8
да он никуда не собирается🤡🤡🤡
+7
0
+7
даже и близко не уровень Царя. он даже нынешнюю Сельту не стал бы тренировать, а тут какой-то Енисей...
+6
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Эх, был бы жив "Океан" из Находки! Тренировать Океан - вот это по-царски!
+3
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+3
Классика! Басня Крылова "Лиса и виноград".
Лиса, не доставши виноград проговорила: виноград хоть и хорош, но весь зеленый, а значит невкусный. И вовсе он такой не нужен.
+2
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+2
Ответ fussballer
Эх, был бы жив "Океан" из Находки! Тренировать Океан - вот это по-царски!
Океан из Находки играет в любительской лиге.
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Царю нужно приглашение сразу в топ-клуб, обычные варианты из низших лиг его не впечатляют
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Ответ Игорь Хвостов
А какой уровень у Царя?
Выше только Бог, то есть Тихоновецкий.
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САНЯ, для тебя слишком низко! Только Реал, Барса или МС, на остальное не ведись!
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“..до конкретных переговоров дело так и не дошло..”

Можно смело вставлять это во все подобные новости про тренерскую карьеру Мостового.
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Я уверен никто ему не звонил…это как надо не любить команду, что бы чеканное чудо пригласить!!!
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Ответ Юквэл
Океан из Находки играет в любительской лиге.
Ну тогда ему туда)
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это был звонок из бендийного енисея....
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Так то далече... Вернее, зашлю-ка я туда холопа Тихона - порешил Царь.
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Ага, не собирался. "Это не я с Каррерой в одном списке, это он со мной"... Позовут в любую жо*у - поскачет и скажет, что болел за эту дырку с децва. Ну и облажается, само собой. Если нет - я съем свою шляпу (у меня ее нет), сбрею усы и бороду (нувыпонели) и выпью все пиво, которое у меня в подвале (...за раз не осилю, извините)
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Ответ Oleg A.A.
САНЯ, для тебя слишком низко! Только Реал, Барса или МС, на остальное не ведись!
но они не звонят
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Звонили Лексус и Вован.
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Только Спартак, только хардкор. Для чего в обще сейчас РПЛ, если не для полной шизы.
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Пока Paint не освоишь, не возьмут.
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Вот и хорошо что там не тренировал, не дай бог спугнуть спартак. Тут мы все ждем этого события!
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Ответ Михаил Опякин
Алло, Саша, привет, дай номер Тихонова.
Если б был в Енисее
Это был бы номер
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Ответ Юквэл
Океан из Находки играет в любительской лиге.
Я даже с какого-то перепугу на них в инсте подписался))) Сам из Беларуси. Вообще не понял зачем.
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Мостовой: "В былые времена в Сибирь ссылали. А теперь вы хотите, чтоб Царь добровольно туда поехал? Кстати, позвоните в Испанию, спросите, кого там Царём назвали, ха-ха".
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