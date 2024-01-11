Мостовой о «Енисее»: «Я туда и не собирался, этот вариант не особо заинтересовал. Был только звонок до Нового года, до переговоров так и не дошло»

Александр Мостовой не расстроен тем, что не получил работу в «Енисее».

Накануне красноярский клуб возглавил . Ранее сообщалось, что Мостовой был включен в шорт-лист « » на пост главного тренера.

«От «Енисея» был только звонок до Нового года, до конкретных переговоров дело так и не дошло. Никакой обиды или злости на клуб нет, ни в коем случае.

Могу честно сказать, я и не собирался в «Енисей». Этот вариант меня не особо заинтересовал», – сказал .

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