Мостовой о «Енисее»: «Хорошо, что взяли Тихонова, а не очередного ноунейма. Спокойно к этому отношусь. За 15 лет я еще ни разу не был в нашем футболе ни в каком качестве»
Александр Мостовой не огорчен назначением тренером «Енисея» Андрея Тихонова.
– Что не срослось с «Енисеем»?
– Ничего и не должно было срастись. Был звонок до Нового года, мы решили отложить. После ничего и не было.
Видел, что помимо моей фамилии было еще фамилий пять. Поэтому ничего такого.
Хорошо, что взяли Тихонова, а не очередного ноунейма какого-нибудь. Я спокойно к этому отношусь, даже ни с кем толком не разговаривал.
Давно, когда я вернулся в Россию, мне задавали вопрос: «Александр, кем вы себя видите в будущем?» Я отвечал, что хотел бы быть в нашем футболе. Лет 15 прошло, а я еще ни разу не был в нашем футболе ни в каком качестве. Жизнь такая, что не знаешь, что будет завтра или тем более через полгода.
– Все заждались вас в роли тренера.
– Да никто не заждался, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Мостовой о «Енисее»: «Звонок действительно был, но никакой конкретики. Я открыт для предложений, в том числе от топ-клубов»
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При этом старость приходит к Мостовому одна, без мудрости.
"Ну а теперь начисляй,а то что это я, и вправду, что-то адекватное говорю..."