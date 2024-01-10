Мостовой о «Енисее»: «Хорошо, что взяли Тихонова, а не очередного ноунейма. Спокойно к этому отношусь. За 15 лет я еще ни разу не был в нашем футболе ни в каком качестве»

Теги Андрей Тихонов Первая лига Александр Мостовой Енисей Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой не огорчен назначением тренером «Енисея» Андрея Тихонова.

– Что не срослось с «Енисеем»?

– Ничего и не должно было срастись. Был звонок до Нового года, мы решили отложить. После ничего и не было.

Видел, что помимо моей фамилии было еще фамилий пять. Поэтому ничего такого.

Хорошо, что взяли Тихонова, а не очередного ноунейма какого-нибудь. Я спокойно к этому отношусь, даже ни с кем толком не разговаривал.

Давно, когда я вернулся в Россию, мне задавали вопрос: «Александр, кем вы себя видите в будущем?» Я отвечал, что хотел бы быть в нашем футболе. Лет 15 прошло, а я еще ни разу не был в нашем футболе ни в каком качестве. Жизнь такая, что не знаешь, что будет завтра или тем более через полгода.

– Все заждались вас в роли тренера.

– Да никто не заждался, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Мостовой о «Енисее»: «Звонок действительно был, но никакой конкретики. Я открыт для предложений, в том числе от топ-клубов»

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25 комментариев
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эх а ведь так хотелось увидеть Царя на тренерском престоле...
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Мостовой понимает, что Тихонов уважаемый человек.
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Как это ни в каком качестве? Вы, Александр, просто незаменимы в качестве генератора комментариев на Спортс. А тренировать и абаскали всякие могут, которые по мячу попадают через раз.
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Вот в последнем предложении Саша наконец-то прав - да никто не заждался. С таким высокомерным отношением к профессии тренера и обучению, просчитаем ещё одну подобную жалобу лет через 15.
При этом старость приходит к Мостовому одна, без мудрости.
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Против Тихона не попрешь...
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Енисей, конечно, давал надежду на веселье, такого угарного списка кандидатов давно не было: тут и Каррера, и тренер из медиафутбола, и царь как вишенка на торте. В итоге самый скучный вариант выбрали. Жалко
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Тиша авторитет, тут ничего плохого не скажешь
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Как это не был? В качестве клоуна был на Матч ТВ
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Ответ LightWithin
Вот в последнем предложении Саша наконец-то прав - да никто не заждался. С таким высокомерным отношением к профессии тренера и обучению, просчитаем ещё одну подобную жалобу лет через 15. При этом старость приходит к Мостовому одна, без мудрости.
По мне, он многое сам понимает. Все эти бесконечно однотипные интервью чисто для того, чтобы оставаться в инфополе.
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Ответ Best game on Earth
Как это ни в каком качестве? Вы, Александр, просто незаменимы в качестве генератора комментариев на Спортс. А тренировать и абаскали всякие могут, которые по мячу попадают через раз.
Да нормальных футболистов как сам Мостовой и тренировать то не надо, они сами все знают, выходят и играют. А вот гениальные вещи выдавать не каждый сможет
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Ответ Best game on Earth
Как это ни в каком качестве? Вы, Александр, просто незаменимы в качестве генератора комментариев на Спортс. А тренировать и абаскали всякие могут, которые по мячу попадают через раз.
И мяч чеканить не умеют
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Ответ zyskywa1ker
эх а ведь так хотелось увидеть Царя на тренерском престоле...
Под это дело нужно создавать новую команду, я даже врагу бы не пожелал тренера Мостового
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Как это ни в каком? А балаболом...
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Енисей выбрал спортивную часть, а ведь мог бы сделать шоу, и привлечь к себе такое внимание, которое никакому клубу в РПЛ не снилось
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Интересно если Моуриньо в Спартак назначат он тоже его ноунеймом назовет который в футбол не играл и мяч начеканить не может или все же промолчит?
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они ждали этого назначения, чтобы взять интервью у Царя
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Ниче, пишут, что скоро в Кристал Пэлас место освободится, не переживай, Александр.
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Зато он умеет чеканить лучше всех.
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Царь разрешил, расходимся.
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на редкость самокритично.
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И потом добавил:
"Ну а теперь начисляй,а то что это я, и вправду, что-то адекватное говорю..."
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И еще столько же не будешь. Даже с бумажкой)))
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