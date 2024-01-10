Александр Мостовой не огорчен назначением тренером «Енисея» Андрея Тихонова.

– Что не срослось с « »?

– Ничего и не должно было срастись. Был звонок до Нового года, мы решили отложить. После ничего и не было.

Видел, что помимо моей фамилии было еще фамилий пять. Поэтому ничего такого.

Хорошо, что взяли , а не очередного ноунейма какого-нибудь. Я спокойно к этому отношусь, даже ни с кем толком не разговаривал.

Давно, когда я вернулся в Россию, мне задавали вопрос: « , кем вы себя видите в будущем?» Я отвечал, что хотел бы быть в нашем футболе. Лет 15 прошло, а я еще ни разу не был в нашем футболе ни в каком качестве. Жизнь такая, что не знаешь, что будет завтра или тем более через полгода.

– Все заждались вас в роли тренера.

– Да никто не заждался, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Мостовой о «Енисее»: «Звонок действительно был, но никакой конкретики. Я открыт для предложений, в том числе от топ-клубов»

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