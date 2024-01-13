Тихонов не готов возглавить «Спартак»: «Надо быть достойным, чтобы там работать»

Теги Спартак Андрей Тихонов премьер-лига Россия Первая лига Енисей Футбол

Андрей Тихонов рассказал, сожалеет ли, что не востребован «Спартаком» как тренер.

– Надо быть достойным, чтобы работать в «Спартаке».

– Вы достойны.

– Про любого, кто был на поле (в матче, посвященном 70-летию Олега Романцева – Sports.ru), можно так сказать. К «Спартаку» нужно быть готовым, и это большая ответственность.

– Вы готовы к этой ответственности?

– Нет, – сказал главный тренер «Енисея».

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8 комментариев
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Достойно сказано...это вам не царь без царя в голове ...
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Редкая способность адекватно оценивать свои возможности.
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Адекватная оценка!
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Зато Мост уже готов)
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не царское это дело Спартак возглавлять. вернее царское))
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Правильно, Мостовой уже готов, вся страна ждет
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Достойные слова.
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