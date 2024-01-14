Дидье Дешам: «ПСЖ» выиграет ЛЧ рано или поздно. Это важно для французского футбола»

Дидье Дешам не сомневается, что однажды «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов.

« » ни разу в истории не выигрывал главный европейский трофей. В 2020 году команда вышла в финал Лиги чемпионов, но проиграла «Баварии».

«Каждый год – это «теперь или никогда». Так будет, пока «ПСЖ» не выиграет этот трофей.

Рано или поздно это случится. Я желаю этого «ПСЖ», даже если в Марселе будут недовольны этими словами. Это важно для французского футбола», – сказал главный тренер сборной Франции в интервью Téléfoot.

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