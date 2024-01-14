Дидье Дешам: «ПСЖ» выиграет ЛЧ рано или поздно. Это важно для французского футбола»

Теги ПСЖ Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Футбол

Дидье Дешам не сомневается, что однажды «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов.

«ПСЖ» ни разу в истории не выигрывал главный европейский трофей. В 2020 году команда вышла в финал Лиги чемпионов, но проиграла «Баварии».

«Каждый год – это «теперь или никогда». Так будет, пока «ПСЖ» не выиграет этот трофей.

Рано или поздно это случится. Я желаю этого «ПСЖ», даже если в Марселе будут недовольны этими словами. Это важно для французского футбола», – сказал главный тренер сборной Франции в интервью Téléfoot.

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18 комментариев
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пригласите Пепа, дайте ему 2 млрд на состав и 8 лет
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Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
С такими-то вливаниями логичное предположение
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Конечно выиграет. То что Челси, то что МС должны были выиграть ЛЧ это тоже был только вопрос времени.
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Выиграют... Но стоит вспомнить что Тапи сделал это с Марселем за 7 лет без невероятных бабок падающих с неба.
А катарский бармалей уже 13 лет только и делает что клипает титулы лиги фермеров...
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Поздно.. очень- очень поздно
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ну мансити смог и псж сможет. да и с таким же раскладом, зенит рано или поздно лч выиграет....
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Может быть, для катарского?🤓
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Ответ SaH4r.
Анекдот дня
Добрый вечер.
Это не анекдот, возможно всё.
Считаю, Пари Сен-Жермен имеет достаточную историю, финансы и структуру для победы.
Думаю, у клуба нет ещё опыта "умной селекции", что придет со временем.
Французы были чемпионами мира, дважды, чемпионами Европы, дважды, победителями Олимпиады.
Согласен, Франция долго придерживалась принципа "маленькие клубы", но видно это проходит.
По своей мощи французский футбол превосходит Голландию, Португалию, Шотландию, Сербию, а эти страны, клубы из этих стран, побеждали в Кубке чемпионов, а такие клубы из Европы, как Мальмё, Партизан, Панатинаикос, Брюгге выходили в финал Кубка чемпионов.
Так, что предполагаемая победа ПСЖ не такая уж фантастика, и тем более не анекдот.
К тому же, я специально не упомянул победу Олимпика Марсель, в 1993, по причине известной, которая к турниру КЕЧ отношение не имело.
С уважением.
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Ответ d.xoxlov
Комментарий удален пользователем
Причём тут он?
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Ответ Dottore
Комментарий удален пользователем
Ну да, и?
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Ответ Джанлука Пальюка
никогда
Удалишься с сайта, если выиграют?
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