Дидье Дешам: «ПСЖ» выиграет ЛЧ рано или поздно. Это важно для французского футбола»
Дидье Дешам не сомневается, что однажды «ПСЖ» выиграет Лигу чемпионов.
«ПСЖ» ни разу в истории не выигрывал главный европейский трофей. В 2020 году команда вышла в финал Лиги чемпионов, но проиграла «Баварии».
«Каждый год – это «теперь или никогда». Так будет, пока «ПСЖ» не выиграет этот трофей.
Рано или поздно это случится. Я желаю этого «ПСЖ», даже если в Марселе будут недовольны этими словами. Это важно для французского футбола», – сказал главный тренер сборной Франции в интервью Téléfoot.
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А катарский бармалей уже 13 лет только и делает что клипает титулы лиги фермеров...
Это не анекдот, возможно всё.
Считаю, Пари Сен-Жермен имеет достаточную историю, финансы и структуру для победы.
Думаю, у клуба нет ещё опыта "умной селекции", что придет со временем.
Французы были чемпионами мира, дважды, чемпионами Европы, дважды, победителями Олимпиады.
Согласен, Франция долго придерживалась принципа "маленькие клубы", но видно это проходит.
По своей мощи французский футбол превосходит Голландию, Португалию, Шотландию, Сербию, а эти страны, клубы из этих стран, побеждали в Кубке чемпионов, а такие клубы из Европы, как Мальмё, Партизан, Панатинаикос, Брюгге выходили в финал Кубка чемпионов.
Так, что предполагаемая победа ПСЖ не такая уж фантастика, и тем более не анекдот.
К тому же, я специально не упомянул победу Олимпика Марсель, в 1993, по причине известной, которая к турниру КЕЧ отношение не имело.
С уважением.