Джоркаефф считает, что Гризманн важнее Мбаппе для сборной Франции: «Есть капитан, а есть настоящий лидер – Антуан берет на себя эту роль»

Теги ПСЖ Дидье Дешам Атлетико Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Юрий Джоркаефф Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Футбол

Юрий Джоркаефф считает Антуана Гризманна лидером сборной Франции.

Напомним, капитаном команды в настоящее время является Килиан Мбаппе.

«Настоящий лидер для тренера [Дидье Дешама] – это Гризманн.

У этой команды есть капитан, а есть лидер – эту роль берет на себя Антуан. Это то, что поможет нам выиграть титулы, которые мы должны завоевать», – сказал бывший полузащитник сборной Франции в интервью Telefoot.

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3 комментария
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Ответ che kaif
Финал Чемпионат Мира. Мбаппе делает хет трик в одиночку. Возможно результативных действий Гризмана и не хватило для победы Антуан конечно тоже лидер сборной
про два левых пенальти конечно ты не скажешь🤡🤡
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