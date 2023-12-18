Джоркаефф считает, что Гризманн важнее Мбаппе для сборной Франции: «Есть капитан, а есть настоящий лидер – Антуан берет на себя эту роль»
Юрий Джоркаефф считает Антуана Гризманна лидером сборной Франции.
Напомним, капитаном команды в настоящее время является Килиан Мбаппе.
«Настоящий лидер для тренера [Дидье Дешама] – это Гризманн.
У этой команды есть капитан, а есть лидер – эту роль берет на себя Антуан. Это то, что поможет нам выиграть титулы, которые мы должны завоевать», – сказал бывший полузащитник сборной Франции в интервью Telefoot.
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