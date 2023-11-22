Дешам о том, что Мбаппе сыграл всего 26 минут с Грецией: «Делаю все, чтобы защитить игроков. Нельзя рисковать, травмы уже есть»

Теги ПСЖ Дидье Дешам Сборная Франции по футболу лига 1 Франция сборная Греции по футболу квалификация Евро-2024 Килиан Мбаппе Футбол

Дидье Дешам объяснил, почему Килиан Мбаппе не вышел в старте Франции.

В заключительном матче квалификации Евро-2024 между Францией и Грецией (2:2) нападающий вышел на замену на 64-й минуте. За 26 проведенных на поле минут он сделал голевую передачу на Юссуфа Фофана.

«Тему Килиана мы обсуждали с игроками. И с ним, и с остальными.

Я делаю все возможное, чтобы защитить игроков, которые вышли на поле в пятницу. Мы вернемся в 5 утра по местному времени, уже через два дня у них игра. А на следующей неделе Лига чемпионов. Нельзя рисковать, потому что травмы уже есть», – сказал Дешам.

Статистику 24-летнего нападающего «ПСЖ» можно найти здесь.

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5 комментариев

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stalkers111
наш ответ Чемберлену, т.е Франции УЕФА, а только так они могут начать понимать
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Заяцволк
Во, сразу видно мудрого тренера, быстрее бы обратно в наш Ювентус
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Aleksey Artamonov
Но с Гибралтаром весь матч)
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