«ПСЖ» отказался от покупки «Стад де Франс». Клуб сосредоточится на выкупе «Парк де Пренс» или постройке нового стадиона

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА бизнес Парк де Пренс стад де Франс стадионы Футбол

«ПСЖ» больше не претендует на покупку «Стад де Франс».

Напомним, «ПСЖ» планировал выкупить домашнюю арену «Парк де Пренс» с целью реконструкции, однако власти Парижа выступили против продажи стадиона. В качестве альтернативы рассматривалась покупка «Стад де Франс», который власти Франции готовы продать за 600 млн евро.

По информации Le Parisien, претенденты на покупку «Стад де Франс» должны были подать официальные заявки не позднее полудня среды. «ПСЖ» решил не принимать участия в тендере.

Сообщается, что причиной отказа стали сложности, связанные с календарем Лиги 1 и Лиги чемпионов, которые сложно было бы совместить с матчами сборных Франции по футболу и регби, которые также проводятся на «Стад де Франс». Кроме того, на решение «ПСЖ» повлиял приход инвестиционной компании Arctos Partners, выкупившей 12,5% акций клуба в декабре.

На данный момент руководство «ПСЖ» рассматривает возможность выкупа «Парк де Пренс», а также не исключает строительства новой арены в случае, если клубу не удастся договориться с властями Парижа.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жаль, "Стад де Франс" принадлежащий Катару - стал бы олицетворением нынешней Франции
+3
-2
+1
зря, деньги могли бы пойти на удержание Мбаппе)
0
0
0
Шейхи значит надолго в ПСЖ
0
0
0
Ответ Leon Petov
Жаль, "Стад де Франс" принадлежащий Катару - стал бы олицетворением нынешней Франции
Забавно, инвесторы в АПЛ описываются на Спорте как залог успеха, инвесторы в ПСЖ - как исчадие зла. И ладно бы катарцы тратили деньги только на зарплату Мбаппе. Но они ведь и новый тренировоярый центр построили, и на стадион замахиваются.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий