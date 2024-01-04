«ПСЖ» отказался от покупки «Стад де Франс». Клуб сосредоточится на выкупе «Парк де Пренс» или постройке нового стадиона

«ПСЖ» больше не претендует на покупку «Стад де Франс».

Напомним, « » планировал выкупить домашнюю арену «Парк де Пренс» с целью реконструкции, однако власти Парижа выступили против продажи стадиона. В качестве альтернативы рассматривалась покупка «Стад де Франс», который власти Франции готовы продать за 600 млн евро.

По информации Le Parisien, претенденты на покупку «Стад де Франс» должны были подать официальные заявки не позднее полудня среды. «ПСЖ» решил не принимать участия в тендере.

Сообщается, что причиной отказа стали сложности, связанные с календарем Лиги 1 и , которые сложно было бы совместить с матчами сборных Франции по футболу и регби, которые также проводятся на «Стад де Франс». Кроме того, на решение «ПСЖ» повлиял приход инвестиционной компании Arctos Partners, выкупившей 12,5% акций клуба в декабре.

На данный момент руководство «ПСЖ» рассматривает возможность выкупа «Парк де Пренс», а также не исключает строительства новой арены в случае, если клубу не удастся договориться с властями Парижа.

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