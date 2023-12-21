Зидан – лучший французский футболист в истории по версии FourFourTwo. Платини – 2-й, Анри – 3-й, Мбаппе – 8-й, Бензема – 9-й
Зинедин Зидан признан лучшим футболистом в истории Франции по версии FourFourTwo.
Британский журнал составил список 32 лучших французских игроков в истории. Рейтинг возглавил бывший полузащитник «Бордо», «Ювентуса» и «Реала» Зинедин Зидан.
Топ-15 выглядит следующим образом:
1. Зинедин Зидан («Бордо», «Ювентус», «Реал»)
2. Мишель Платини («Нанси», «Сент-Этьен», «Ювентус»)
3. Тьерри Анри («Монако», «Арсенал», «Барселона»)
4. Патрик Виейра («Арсенал», «Ювентус», «Интер»)
5. Эрик Кантона («Манчестер Юнайтед»)
6. Лилиан Тюрам («Монако», «Ювентус», «Барселона»)
7. Марсель Десайи («Нант», «Милан», «Челси»)
8. Килиан Мбаппе («Монако», «ПСЖ»)
9. Карим Бензема («Лион», «Реал», «Аль-Иттихад»)
10. Франк Рибери («Марсель», «Бавария»)
11. Лоран Блан («Монпелье», «Барселона», «Манчестер Юнайтед»)
12. Дидье Дешам («Марсель», «Ювентус», «Челси»)
13. Нголо Канте («Лестер», «Челси», «Аль-Иттихад»)
14. Раймон Копа («Реймс», «Реал»)
15. Жюст Фонтен («Ницца», «Реймс»).
Отметим, что Оливье Жиру занял 17-е место, Эммануэль Пети – 20-е, Антуан Гризманн – 21-е, Клод Макелеле стал 23-м, Франк Лебеф – 28-м, Поль Погба замкнул рейтинг.
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чемпион франции;
дважды чемпион англии;
дважды чемпион испании
финалист с "арсеналом" и победитель лч с "барсой";
чемпион европы и мира
многократно лучший игрок чемпионата англии и франции и еще куча индивидуальных наград...
Платини, Зидан, Мбаппе, Копа, Анри.
И Ж.П. Папена поднять существенно выше!