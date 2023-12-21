Зидан – лучший французский футболист в истории по версии FourFourTwo. Платини – 2-й, Анри – 3-й, Мбаппе – 8-й, Бензема – 9-й

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Зинедин Зидан признан лучшим футболистом в истории Франции по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список 32 лучших французских игроков в истории. Рейтинг возглавил бывший полузащитник «Бордо», «Ювентуса» и «Реала» Зинедин Зидан

Топ-15 выглядит следующим образом:

1. Зинедин Зидан («Бордо», «Ювентус», «Реал»)

2. Мишель Платини («Нанси», «Сент-Этьен», «Ювентус»)

3. Тьерри Анри («Монако», «Арсенал», «Барселона»)

4. Патрик Виейра («Арсенал», «Ювентус», «Интер»)

5. Эрик Кантона («Манчестер Юнайтед»)

6. Лилиан Тюрам («Монако», «Ювентус», «Барселона»)

7. Марсель Десайи («Нант», «Милан», «Челси»)

8. Килиан Мбаппе («Монако», «ПСЖ»)

9. Карим Бензема («Лион», «Реал», «Аль-Иттихад»)

10. Франк Рибери («Марсель», «Бавария»)

11. Лоран Блан («Монпелье», «Барселона», «Манчестер Юнайтед»)

12. Дидье Дешам («Марсель», «Ювентус», «Челси»)

13. Нголо Канте («Лестер», «Челси», «Аль-Иттихад»)

14. Раймон Копа («Реймс», «Реал»)

15. Жюст Фонтен («Ницца», «Реймс»).

Отметим, что Оливье Жиру занял 17-е место, Эммануэль Пети – 20-е, Антуан Гризманн – 21-е, Клод Макелеле стал 23-м, Франк Лебеф – 28-м, Поль Погба замкнул рейтинг. 

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99 комментариев
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Какой же Гризманн недооцененный... На ЧМ 18 и Евро 16 был главным и результативным игроком Франции, лучший ассистент в истории сборной...
+57
-5
+52
Ответ Killer_na_belom_barse$
Комментарий скрыт
Бенз на фоне Анри редкостный дровосек. Человек который видел как играл Тьерри такое не ляпнет
+58
-6
+52
Ответ А. Мостовой
Пенри в топ-3 за какие заслуги?
может потому что:
чемпион франции;
дважды чемпион англии;
дважды чемпион испании
финалист с "арсеналом" и победитель лч с "барсой";
чемпион европы и мира
многократно лучший игрок чемпионата англии и франции и еще куча индивидуальных наград...
+15
0
+15
Кантона слишком высоко
+14
-4
+10
Странно почему не Рональду. Явно в нем были французы.
+31
-23
+8
где Папен?
+8
0
+8
очень несправедливый список
+7
0
+7
Ответ songbilong
где Папен?
Там же, где Жан Тигана и Ален Жиресс
+6
0
+6
как щегол мбаппе может быть выше сейчас рибери и бензема? чисто из-за того, что чм выиграл?
+17
-13
+4
липовый список
+5
-1
+4
В первой шестерке 5 игроков играли в Ювентусе
+4
0
+4
Ответ Arctic_Baron
Лизаразю, Десайи, Тюрам, Лебоф. Вот это защита была, конечно!
в этом сочетании Лебеф сидел на лавке, вместо него тут надо поставить великолепного Лорана Блана
+4
0
+4
Ответ Отец Абду
Какой же Гризманн недооцененный... На ЧМ 18 и Евро 16 был главным и результативным игроком Франции, лучший ассистент в истории сборной...
Это 442, их рейтинги не самые показательные
+4
0
+4
Ответ Someone from Internet
Нет, там должен быть легенда - Анелька))
Комон Карабах, Кантона чем отличился кроме прыжка?) Канте брал ЧМ,ЛЧ,2АПЛ, МВП АПЛ 2017г и другие трофеи где был одним из тащеров
+3
0
+3
Платини номер 1 во французском футболе.
Платини, Зидан, Мбаппе, Копа, Анри.
+3
0
+3
Ответ Fazy10
Зидан конечно икона во Франции
Процентов 90% сайта его максимум увидели только в роли тренера)
+6
-3
+3
Ответ ZarvuR2020
Кантона слишком высоко
Как и во всех их рейтингах. Ещё Гаскойн такой же.
+4
-1
+3
Гризманн видимо не француз
+3
0
+3
для болельщиков Реала конечно радость что зидан на первом месте, но я бы поставил на первое место Платини. А так эти списки ерунда.
+6
-3
+3
Лизаразю, Десайи, Тюрам, Лебоф. Вот это защита была, конечно!
+2
0
+2
Ну великий Раймон Копа очень низко, возможно подзабыт
+2
0
+2
Платини на первое место!!!
И Ж.П. Папена поднять существенно выше!
+2
0
+2
Ответ Антонио Мартынов
В первой шестерке 5 игроков играли в Ювентусе
Анри тоже в Ювентусе в 99м, поэтому все 6) Просто всего-лишь 16 матчей и поэтому его решили не включать видимо.
+2
0
+2
А что сделал Кантона для сборной? Жаке от него отказался уже в 1996 году. Да и на европейской арене ничем не запомнился. Игрок внутреннего английского пользования.
+7
-5
+2
Ответ Arctic_Baron
Лизаразю, Десайи, Тюрам, Лебоф. Вот это защита была, конечно!
бред пишешь.... Лебоф играл в финале 98 только потому, что Блан дискву выхватил.... кроме того финала никто его нигде не видел! хотя, отдавая должное, игру провел блестяще, как, впрочем, и вся команда
+1
0
+1
Ответ Вальдано
Об этом он явно с Зиданом не говорил во время последней душевной беседы.. Всем понравилось.. Кроме тебя.. 😋
Я бы и сам с Месси душевно поговорил, взял у него автограф. Он мой кумир. Только как это отменяет то, что ему левые ЗМ давали? У меня, например, нет никакого негатива к тому же Оуэну. Это не он отнял ЗМ у Рауля. Роналду и Месси вообще приятно общаются. Это сектанты Месси ненавидят Роналду и всех остальных. А потом ещё удивляются, а кто коронует звёзд всяких, что молодёжь потом не может пробиться. Такие, как ты.
+1
0
+1
Ответ ZarvuR2020
Кантона слишком высоко
С Кантона все очень просто - он был лидером английских Лидса и МЮ. Поэтому к нему отношение особое... у английского издания.
+1
0
+1
Платини во всем лучше Зидана. Просто погуглите его матчи, статистику не найдете, но чел в соло и забивал и распасовывал, это был игрок уровня Месси. Просто в его время статистику ассистов не вели, но даже Марадона в первые годы в серии А был в тени Платини.
+1
0
+1
Ответ Дядя ТУРА
этого мало? выиграл ЧМ и финалист Евро + голов куча уже за сборную
финалист евро? в качестве болельщика что ли?)))
+3
-2
+1
Гризманн обязан быть выше Мбапе
+3
-2
+1
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