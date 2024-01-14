Некоторые судьи считают, что «Барса» хотела влиять на них через платежи Негрейре, но не смогла

Несколько судей считают, что «Барса» хотела влиять на арбитров через Негрейру, но не смогла.

Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами , занимавшему пост вице-президента технического комитета судей (CTA) RFEF. С 2001 по 2018 год, по подсчетам прокуратуры, было выплачено 7,3 миллиона евро.

21 арбитр дал показания по этому делу. И, как пишет EFE со ссылкой на показания, к которым у издания есть доступ, мнения судей относительно причин, по которым «Барселона» платила Негрейре, расходятся. Некоторые считают, что клуб хотел получить преимущество на поле. Другие полагают, что Негрейра обманывал «Барсу». При этом все арбитры сходятся во мнении о том, что Негрейра не влиял на арбитров.

Одно из самых ярких заявлений сделал бывший судья . Он сказал, что «Барселона» рассчитывала на спортивную выгоду». При этом Гонсалес Гонсалес заявил, что Негрейра не смог повлиять на арбитров.

, работавший на матчах с 1995-го по 2012-й, заявил, что Негрейра влиял на судей с того момента, как начал работать рядом с президентом [CTA], но уточнил, что его влияние в большей степени распространялось на судей низших лиг. Поэтому Итурральде считает, что «Барса» платила Негрейре не для того, чтобы «гарантировать нейтральность» судей, и полагает, что таким образом кто-то из руководителей клуба отмывал деньги, поскольку отчеты «не представляли никакой ценности». В какой-то момент Итурральде признал, что, раз платежи Негрейре одобрялись разными руководителями в разные периоды, то, возможно, у них «было намерение повлиять на судей».

Бывший судья Игнасио Фернандес Инохоза раскритиковал Негрейру в ходе допроса. Он сказал, что бывший вице-президент CTA «ничего не делал, он не был квалифицированным – даже с технической точки зрения». По его мнению, «Барса» могла платить Негрейре, думая, что он «может оказать некоторое влияние на судей» и «принести пользу «Барсе» в спортивном аспекте», но на самом деле он этого сделать не смог. Инохоза считает, что Негрейра «воспользовался ситуацией, как-то обманул руководство «Барсы» и заставил их поверить, что способен повлиять на турнирную ситуацию, чего и пытался добиться, получая за это платежи».

Бывший судья Игнасио Иглесиас Вильянуэва, который ходил с Негрейрой и другими судьями на ужин в Барселоне, считает, что «Барса» осуществляла платежи, «возможно», из-за того, что думала, будто может получить «спортивную выгоду» в той или иной форме. Но Вильянуэва считает, что ни один судья не допустил бы подобного влияния на себя.

Альфонсо Пино Саморано, судивший матчи Ла Лиги в период с 2000-го по 2007-й, тоже считает, что «Барса» осуществляла платежи ради «спортивного интереса с точки зрения благоприятного отношения со стороны CTA и судей». Но он убежден, что Негрейра «продавал им дым», так как считает, что судьи не позволили бы влиять на себя.

Экс-судья Виктор Аресес Франко допустил, что «Барса» могла платить Негрейре, чтобы «держать арбитров под контролем», чтобы они «работали на пользу» интересам клуба, но добавил, что ему «сложно представить», что таким образом клуб мог реально влиять на судей.

Экс-судья Давид Медье считает, что « » «впустую тратила деньги», потому что их платежи «не влияли на судей». Даниэль Окон Арраис, судивший Ла Лигу с 2016-го по 2017-й, заявил, что попытка «Барселоны» платить за отчеты о судьях с целью «узнать об их слабостях» стала бы «предательством» по отношению к арбитрам [со стороны Негрейры]. Также он заявил, что «никакого влияния» не было и считает, что «это могла быть продажа воздуха, либо этого человека использовали, чтобы он потом отдавал эти деньги другим менеджерам».

Бывший судья Антонио Матеу Лаос заявил, что влияние Негрейры на работу арбитров «было невозможно». При этом он считает, что с помощью платежей «Барса» могла влиять на «траекторию развития арбитров». Также Лаос указал, что «Барсе» было «бессмысленно» платить Негрейре за отчеты по судьям, так как их должны готовить сотрудники клуба, а не третьи лица.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам