Экс-арбитр Гонсалес Гонсалес о деле Негрейры: «Барселона» рассчитывала на спортивную выгоду. Хосе Мария дал ей понять, что обладает влиянием на судей»
Экс-судья Хосе Луис Гонсалес Гонсалес дал показания по делу Негрейры.
Как передает Mundo Deportivo со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении El Mundo, бывший арбитр Ла Лиги в разговоре с представителями Гражданской гвардии Испании поделился мнением о сотрудничестве «блауграны» с теперь уже бывшим вице-президентом технического комитета судей (CTA).
«Я так понимаю, что они хотели получить какую-то спортивную выгоду. Хосе Мария дал им понять, что обладает кое-каким влиянием на арбитров», – сказал Гонсалес Гонсалес.
Также он заявил, что Негрейра вместе с сыном воспользовался своим положением для того, чтобы «получить экономическую выгоду», предоставляя «Барселоне» «бесполезные» отчеты о судьях.
«Это была простая формальность для того, что оправдать выплаты. Мое мнение таково: Негрейра договорился с директорами или членами футбольного клуба «Барселона», чтобы получить частную выгоду от этих выплат» и «распределить их между собой», – сказал Гонсалес Гонсалес.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам