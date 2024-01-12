Экс-арбитр Гонсалес Гонсалес о деле Негрейры: «Барселона» рассчитывала на спортивную выгоду. Хосе Мария дал ей понять, что обладает влиянием на судей»

Теги Барселона Ла Лига судьи Хосе Луис Гонсалес Гонсалес Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Экс-судья Хосе Луис Гонсалес Гонсалес дал показания по делу Негрейры.

Как передает Mundo Deportivo со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении El Mundo, бывший арбитр Ла Лиги в разговоре с представителями Гражданской гвардии Испании поделился мнением о сотрудничестве «блауграны» с теперь уже бывшим вице-президентом технического комитета судей (CTA).

«Я так понимаю, что они хотели получить какую-то спортивную выгоду. Хосе Мария дал им понять, что обладает кое-каким влиянием на арбитров», – сказал Гонсалес Гонсалес.

Также он заявил, что Негрейра вместе с сыном воспользовался своим положением для того, чтобы «получить экономическую выгоду», предоставляя «Барселоне» «бесполезные» отчеты о судьях.

«Это была простая формальность для того, что оправдать выплаты. Мое мнение таково: Негрейра договорился с директорами или членами футбольного клуба «Барселона», чтобы получить частную выгоду от этих выплат» и «распределить их между собой», – сказал Гонсалес Гонсалес.

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9 комментариев
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Ответ войд
Ну так бчк и получала спортивную выгоду Можно сразу вспомнить сезоны с рекордными количествами левых пенок,левые красные у соперников,годы без пенок в ворота бчк + 2 дог матча с Депортиво Так что со спортивной выгодой при Негрейры и барсы проблем точно не было)
А года можешь назвать? Или просто балабольство очередное?
+4
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+2
Ответ Flylink
А года можешь назвать? Или просто балабольство очередное?
Из серии все пенальти Аргентины на ЧМ левые, но конкретно по каждому сказать нечего.
+2
-1
+1
18 лет за одни только обещания платить никто не будет, даже в разы меньшие деньги.
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