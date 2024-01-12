Судьи Ла Лиги неофициально платили сыну Негрейры за «тренерские» услуги – чтобы стать лучше на поле

Раньше судьи платили сыну Негрейры – об этом рассказал один из арбитров.

El Confidencial со ссылкой на показания сообщает, что судья , который работал на матчах с 2014 по 2022 года, а сейчас является арбитром ВАР, выступил по делу Негрейры в качестве свидетеля.

Латре рассказал, что платил Хавьеру Энрике Ромеро, сыну Негрейры, за «тренерские» услуги. «Я знаю, как он работал, и знаю других судей, которые тоже нанимали его. Поскольку я не знал других людей, которые могли бы мне помочь, я решил нанять его», – сказал Латре.

Сын Негрейры давал судьям советы о том, как улучшить выступления на поле. По данным следствия, Латре осуществил семь платежей (каждый – по 200 евро). Деньги поступили на счет Энрике Ромеро. Аналогичные платежи в период с 2016-го по 2019-й осуществляли судьи Ла Лиги и Сегунды Хавьер Альберола Рохас, Давид Медье, Оливер Де Ла Фуэнте Рамос, Иньяки Виканди Гарридо, Карлос Кальдеринья Павон и Альваро Морено Арагон.

Также Латре заявил, что судьи платили сыну Негрейры и наличными: «Многие рассчитывались с ним таким путем». Отмечается, что платежи осуществлялись «по-черному»: неофициально, без контрактов и счетов.

Недавно Латре сообщил, что два-три раза Энрике Ромеро сопровождал его до самой раздевалки. При этом экс-рефери отмечает, что целью Хавьера Энрике Ромеро было сближение с судьями, игроками, футбольной элитой не ради влияния на игры, а для продвижения собственных деловых интересов.

Ранее глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. El Confidencial отмечает, что платежи «Барсы» Негрейре и платежи судей сыну Негрейры осуществлялись параллельно.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам , его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. 18 октября обвинения предъявили и действующему президенту «Барсы» Жоану Лапорте.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам