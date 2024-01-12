Судьи Ла Лиги неофициально платили сыну Негрейры за «тренерские» услуги – чтобы стать лучше на поле

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи Федерация футбола Испании Давид Медье Хименес Сантьяго Хайме Латре Альваро Морено Арагон Хавьер Альберола Рохас Карлос Кальдеринья Павон Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Раньше судьи платили сыну Негрейры – об этом рассказал один из арбитров.

El Confidencial со ссылкой на показания сообщает, что судья Сантьяго Хайме Латре, который работал на матчах Ла Лиги с 2014 по 2022 года, а сейчас является арбитром ВАР, выступил по делу Негрейры в качестве свидетеля.

Латре рассказал, что платил Хавьеру Энрике Ромеро, сыну Негрейры, за «тренерские» услуги. «Я знаю, как он работал, и знаю других судей, которые тоже нанимали его. Поскольку я не знал других людей, которые могли бы мне помочь, я решил нанять его», – сказал Латре.

Сын Негрейры давал судьям советы о том, как улучшить выступления на поле. По данным следствия, Латре осуществил семь платежей (каждый – по 200 евро). Деньги поступили на счет Энрике Ромеро. Аналогичные платежи в период с 2016-го по 2019-й осуществляли судьи Ла Лиги и Сегунды Хавьер Альберола Рохас, Давид Медье, Оливер Де Ла Фуэнте Рамос, Иньяки Виканди Гарридо, Карлос Кальдеринья Павон и Альваро Морено Арагон.

Также Латре заявил, что судьи платили сыну Негрейры и наличными: «Многие рассчитывались с ним таким путем». Отмечается, что платежи осуществлялись «по-черному»: неофициально, без контрактов и счетов.

Недавно Латре сообщил, что два-три раза Энрике Ромеро сопровождал его до самой раздевалки. При этом экс-рефери отмечает, что целью Хавьера Энрике Ромеро было сближение с судьями, игроками, футбольной элитой не ради влияния на игры, а для продвижения собственных деловых интересов.

Ранее глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. El Confidencial отмечает, что платежи «Барсы» Негрейре и платежи судей сыну Негрейры осуществлялись параллельно.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. 18 октября обвинения предъявили и действующему президенту «Барсы» Жоану Лапорте.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И они еще борются за почетное звание дома высокой культуры и быта.
+11
-1
+10
Повтори ложь сто раз и она превратится в правду. И такое говорит вроде бы глава Следственного суда. Аууу, Негрейре не платили, платили фирме, владельцем которой был Негрейра, а это очень разные вещи...
Сшито белыми нитками, главное что бы просто писали и вбивали в головы публике...
+1
0
+1
Реал судейский клуб👉🏾Судьи платили сыну Негрейры👉🏾Реал платил Негрейре
+2
-2
0
Как только замаячило класико сразу вновь пошли новости про Негрейру, как я и предсказывал ........... =)))) . кабинетные вообще не палятся =)))
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий