Все судьи в показаниях по делу Негрейры заявили, что вице-президент CTA не влиял на их решения и ход соревнований: «Это невозможно»
Судьи утверждают, что Хосе Мария Энрикес Негрейра не мог влиять на их решения.
La Vanguardia передает, что опрошенные Гражданской гвардией Испании арбитры (21 человек) на вопросы о том, мог ли теперь уже бывший вице-президент технического судейского комитета влиять на их решения или на ход соревнований, отвечали отрицательно.
«Вообще нет», «нулевое влияние», «очень сложно подговорить судью», «невозможно» – такими были наиболее популярные ответы.
Судьи заявляли, что были не в курсе того, что «Барселона» платила Негрейре, но отмечали, что Хосе Мария был ответственен только за то, чтобы сообщать им об изменении категории. Решения же принимал не вице-президент, а президент комитета.
Антонио Матеу Лаос подчеркнул, что у Негрейры не было никакой возможности влиять на ход соревнований.
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