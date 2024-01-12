Все судьи в показаниях по делу Негрейры заявили, что вице-президент CTA не влиял на их решения и ход соревнований: «Это невозможно»

Теги Барселона Ла Лига судьи Антонио Матеу Лаос Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Судьи утверждают, что Хосе Мария Энрикес Негрейра не мог влиять на их решения.

La Vanguardia передает, что опрошенные Гражданской гвардией Испании арбитры (21 человек) на вопросы о том, мог ли теперь уже бывший вице-президент технического судейского комитета влиять на их решения или на ход соревнований, отвечали отрицательно.

«Вообще нет», «нулевое влияние», «очень сложно подговорить судью», «невозможно» – такими были наиболее популярные ответы.

Судьи заявляли, что были не в курсе того, что «Барселона» платила Негрейре, но отмечали, что Хосе Мария был ответственен только за то, чтобы сообщать им об изменении категории. Решения же принимал не вице-президент, а президент комитета.

Антонио Матеу Лаос подчеркнул, что у Негрейры не было никакой возможности влиять на ход соревнований.

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21 комментарий
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А где же все те, кто утверждал, что эти странные выплаты обеспечивали чемпионство Барсе?
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Странно что судьи не признали что замешаны в этом.
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Вот это поворот
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Хейтеры , что с лицом ???
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Какой же цирк устроили против Барсы…
Давно пора влепить большой штраф за взятки и закрыть дело
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Все всё понимают, но Барсу продолжат топить
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Местные кулес радуются этой новости, как будто кто то из них сам себя под статью заложил бы
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Естественно, любой будет отрицать, кому хочется за решётку?!
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Ответ Нефанатик
Через Негрейру могли заносить и президенту, и судьям, и кому угодно в корпусе. Фанатики барсы такая наивные
Так пускай и президента и судей и кого угодно опросит полиция.
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