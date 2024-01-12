Все судьи в показаниях по делу Негрейры заявили, что вице-президент CTA не влиял на их решения и ход соревнований: «Это невозможно»

Судьи утверждают, что Хосе Мария Энрикес Негрейра не мог влиять на их решения.

La Vanguardia передает, что опрошенные Гражданской гвардией арбитры (21 человек) на вопросы о том, мог ли теперь уже бывший вице-президент технического судейского комитета влиять на их решения или на ход соревнований, отвечали отрицательно.

«Вообще нет», «нулевое влияние», «очень сложно подговорить судью», «невозможно» – такими были наиболее популярные ответы.

Судьи заявляли, что были не в курсе того, что « » платила , но отмечали, что Хосе Мария был ответственен только за то, чтобы сообщать им об изменении категории. Решения же принимал не вице-президент, а президент комитета.

подчеркнул, что у Негрейры не было никакой возможности влиять на ход соревнований.

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