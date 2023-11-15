Экс-комиссар полиции Испании, обвинивший «Реал» в подкупе судей, о доказательствах: «У меня нет чеков, но есть множество свидетелей»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Флорентино Перес деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Экс-комиссар полиции Испании готов доказать подкуп судей «Реалом».

Ранее Хосе Мануэль Вильярехо обвинил «Реал» в подкупе судей: «Они были замечены в этом еще до дела Негрейры. Осмелившийся осудить Переса был бы самоубийцей».

После этих заявлений «Реал» заявил о намерении Флорентино Переса подать на Вильярехо в суд за клевету.

По словам Вильярехо, есть архив материалов, подтверждающих нечестность мадридцев. Бывший комиссар полиции заявил, что архив существует в единственном экземпляре, он был у него изъят.

«Я говорил о действиях. У меня нет чеков, но есть множество свидетельств от людей, знакомых с ситуацией.

Надеюсь, [документы] будут рассекречены, потому что я с радостью докажу все, о чем говорил», – заявил Вильярехо в эфире RAC1.

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64 комментария

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Begench Berdimuradov
У меня нету чеки. Но есть свидетелей Риго и Гуру
+41
-7
+34
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Птюч, Ёж.
Ответ Yoshiyuki Lewis
Множество свидетелей это весь мир по факту ,в данном случаи
от создателей "весь мир против России".
+32
-7
+25
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Harutyun Manukyan
Бла бла бла больше ничего
+22
-9
+13
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Yoshiyuki Lewis
Ответ GuruFutbola
Пора разобраться с опухолью европейского футбола и представить перед судом этот грязный клуб
Манчестер Сити подкупит опять суд
+15
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Птюч, Ёж.
Ответ Yoshiyuki Lewis
В Ютуб есть видеодоказательсво как судьи судили матчи Реала до финала в Киеве Там просто куча судейских ошибок в пользу Реала
представляю как в суде прокурор будет показывать доказательства в ютуб😂
+11
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EmilKB24
Ответ Yoshiyuki Lewis
В Ютуб есть видеодоказательсво как судьи судили матчи Реала до финала в Киеве Там просто куча судейских ошибок в пользу Реала
Да, да. Я помню крики "Вот будут видеоповторы и Реал Мадрид не выиграет ни одного титула!"

И как итог?)))
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Buzya
Пхахахаха
Доказательств нет, но есть свидетели
Была 1 папка в ЕДИНСТВЕННОМ экземпляре, но её изъяли (ой, как удобно)
Всё это всплыло ПОСЛЕ дела Негрейры. Не до, не в начале, а уже когда всё завертелось (ой, как удобно)

А у меня есть фотографии, что Вильярехо мальчиков любит... Сделаны они были давно, ещё в 2000х, распечатаны в единственном экземпляре. Вот только у меня тогда хомяк был и сожрал эти фотографии. Но у меня друзья и родственники их видели, свидетели есть! Если что я докажу!
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Андрей
кем изъят архив??? такое в прессу надо сначало нести и адвокатов нанимать. а не просто кому либо отдавать. информация может нести миллионные убытки. дело серьёзное. но похоже курсирует это дело не серьёзный человек.
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Yoshiyuki Lewis
Ответ Roman
За подкуп судей Реал и Барса давно должны пройти очищение Сегундой
А Манчестер Сити-нонлигой
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Птюч, Ёж.
и что эти свидетели расскажут? они лично видели как Перес встречался с судьями? готовы они будут пройти проверку на полиграфе?
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as009595@icloud.com
🤣чеки и платежи у Барсы
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Real_v_dushe
Всё прямо, как у секты бчк: 0 фактов и доказательств, сплошь работа языком.
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Bill Zapulil
Вот тут стоит поучиться у Обольского и говорить:

«Это мое мнение, которое мы никогда не проверим»
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Homelender_666
Ответ Born is the King
Кто-то удивлен, что реал подкупал судеек кроме глоров реала?
До сих пор больно после вылетов Челси от Реала:) Какие же у тебя комплексы. Не первый раз вижу твою дичь на ветке Реала:)
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Cruel Snake
Как ему можно верить?
Был арестован в 2017 году, и в случае признания его виновным ему грозит тюремное заключение сроком на 109 лет. Он обвиняется в причастности к сети коррумпированных политиков, бизнесменов, полицейских и представителей СМИ, известных как “государственная канализация”. Суд над ним начался в октябре 2021 года.Другие обвинения, выдвинутые Вильярехо против Ролдана, заключались в том, что он защищал почетного короля Хуана Карлоса I путем угроз и подкупа Коринны цу Сайн-Витгенштейн-Сайн, любовницы монарха, которая предположительно скрывает важную информацию для бывшего короля Испании. Все эти обвинения были опровергнуты Сансом Ролданом и CNI.
Только глоры «Барселоны» ему свято верят. Потому что у них клуб такой же как он
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JENNINGS
А кроме словесного поноса и воды будет что-то по делу?!
Доказательства где?
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sargerasxd
Это клиника уже
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SaH4r.
надо аннулировать половину ЛЧ мадрида и прочистить их Сегундой
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xQcoW
Экс-комиссар полиции Испании: «Но у меня есть чек от Лапорты».
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Птюч, Ёж.
Ответ Yoshiyuki Lewis
Это образно Просто видеодоказательство есть и это факт
а есть, где ошибки в пользу соперников Реала. А давай вспомним странную вторую жёлтую Ван Перси на Комп Ноу, когда Барсе надо было отыгрываться?
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Homelender_666
Ответ GuruFutbola
Все футбольные фанаты кроме мчк все прекрасно понимают, даже никогда не смотревшие ла-лигу слышали и видели о творящимся судейском беспределе в пользу меньше чем клуба. Давно пора вскрыть гнойник
Но сначала нужно вскрыть правду о ваших отношениях с ригоберсонгом, не так ли?))
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Homelender_666
Ответ Yoshiyuki Lewis
А Манчестер Сити-нонлигой
Полным расформированием:)
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FC.Barcelona
Ответ Сергей Лимонников
Доказательства того, что Барса платила судьям есть. Доказательств про Реал я не видел
Где есть?
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Сергей Лимонников
Ответ FC.Barcelona
Где есть?
так вроде уже давно всем известно, что барса платила негрейре
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Real_v_dushe
Ответ FC.Barcelona
А где расследование?
На основании чего? Вот он вообще хоть один конеретный факт озвучил кроме общих фраз?
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FC.Barcelona
Ответ Homelender_666
Ник: FC.Barcelona. Комментарий можно не читать 🤣
Мало того что читают, еще и отвечают
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Yoshiyuki Lewis
Ответ GuruFutbola
Все футбольные фанаты кроме мчк все прекрасно понимают, даже никогда не смотревшие ла-лигу слышали и видели о творящимся судейском беспределе в пользу меньше чем клуба. Давно пора вскрыть гнойник
Пока это не выгодно Инфантинам и Чеферинам ничего не будет
Если они начнуть доить на деньги условный Ньюкасл то возможно и то не факт у Переса же сколько знакомых влиятельных уже болел Реала
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Птюч, Ёж.
Ответ Yoshiyuki Lewis
Просто если Реала представители будут отрицать помощь футбольных судей то это будет лжесвидетельство И я не говорил что Барсе судьи не помогают
а кто в здравом уме не будет отрицать? ты хоть понимаешь о чем ты пишешь?))
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GuruFutbola
Ответ Homelender_666
Но сначала нужно вскрыть правду о ваших отношениях с ригоберсонгом, не так ли?))
Держи 💊
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Homelender_666
Ответ GuruFutbola
Держи 💊
Спасибо, но тебе нужнее)
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Ophiomorph
Ответ Rachid
Очень интересный сюжет закручивается - как будет выкручиваться теперь старина Перес:))))))))
Из чего выкручиваться? Чел же сам прямо говорит "доказательств у меня нет, моей папки у меня тоже больше нет, но верьте мне на слово."
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Rachid
Ответ Ophiomorph
Из чего выкручиваться? Чел же сам прямо говорит "доказательств у меня нет, моей папки у меня тоже больше нет, но верьте мне на слово."
Главное - сам факт наезда, а там при разборках различные нюансы могут всплыть, в том числе и какой-нибудь безналичный перевод или же сами наличные - нужно немного подождать и все станет ясно - не торопись:)))))
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Сергей Лимонников
Ответ Yoshiyuki Lewis
А Манчестер Сити-нонлигой
ноу-нейм клуб, в ноу-нейм лигу))
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vfhmsqqp7v
Это тот старый пердун, который сидит уже 6-й год в ожидании приговора? Там лет 100 ему светит 🤣
+4
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EmilKB24
Ответ Yoshiyuki Lewis
ЛЧ прошлую не выиграли же
а VAR ввели в прошлом году?) 3 полуфинала из которых 1 победа и 2 поражения будущему чемпиону. хороший результат)) получше многих))
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chiscuid
Обычно преступник всегда громче всех кричит о правосудии
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Yoshiyuki Lewis
Ответ Птюч, Ёж.
а есть, где ошибки в пользу соперников Реала. А давай вспомним странную вторую жёлтую Ван Перси на Комп Ноу, когда Барсе надо было отыгрываться?
Просто если Реала представители будут отрицать помощь футбольных судей то это будет лжесвидетельство
И я не говорил что Барсе судьи не помогают
+2
-2
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Yoshiyuki Lewis
Ответ Птюч, Ёж.
представляю как в суде прокурор будет показывать доказательства в ютуб😂
Это образно
Просто видеодоказательство есть и это факт
+3
-3
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Yoshiyuki Lewis
Ответ EmilKB24
Да, да. Я помню крики "Вот будут видеоповторы и Реал Мадрид не выиграет ни одного титула!" И как итог?)))
ЛЧ прошлую не выиграли же
+2
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vfhmsqqp7v
Возбудившимся представителям второго клуба Каталонии, почитайте вот это))

https://www.sports.ru/amp/news/1115515026-eks-komissar-policzii-ispanii-zayavil-chto-laporta-slil-policzejskim-i/
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Born is the King
Кто-то удивлен, что реал подкупал судеек кроме глоров реала?
+10
-10
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sports!
Так а чем ты отличаешься от нас ? давай быстро регайся в спортс и пошли строчить комменты 😁
+1
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FC.Barcelona
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wshnmn
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rigobersong
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