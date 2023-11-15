Экс-комиссар полиции Испании, обвинивший «Реал» в подкупе судей, о доказательствах: «У меня нет чеков, но есть множество свидетелей»
Экс-комиссар полиции Испании готов доказать подкуп судей «Реалом».
Ранее Хосе Мануэль Вильярехо обвинил «Реал» в подкупе судей: «Они были замечены в этом еще до дела Негрейры. Осмелившийся осудить Переса был бы самоубийцей».
После этих заявлений «Реал» заявил о намерении Флорентино Переса подать на Вильярехо в суд за клевету.
По словам Вильярехо, есть архив материалов, подтверждающих нечестность мадридцев. Бывший комиссар полиции заявил, что архив существует в единственном экземпляре, он был у него изъят.
«Я говорил о действиях. У меня нет чеков, но есть множество свидетельств от людей, знакомых с ситуацией.
Надеюсь, [документы] будут рассекречены, потому что я с радостью докажу все, о чем говорил», – заявил Вильярехо в эфире RAC1.
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И как итог?)))
Доказательств нет, но есть свидетели
Была 1 папка в ЕДИНСТВЕННОМ экземпляре, но её изъяли (ой, как удобно)
Всё это всплыло ПОСЛЕ дела Негрейры. Не до, не в начале, а уже когда всё завертелось (ой, как удобно)
А у меня есть фотографии, что Вильярехо мальчиков любит... Сделаны они были давно, ещё в 2000х, распечатаны в единственном экземпляре. Вот только у меня тогда хомяк был и сожрал эти фотографии. Но у меня друзья и родственники их видели, свидетели есть! Если что я докажу!
«Это мое мнение, которое мы никогда не проверим»
Был арестован в 2017 году, и в случае признания его виновным ему грозит тюремное заключение сроком на 109 лет. Он обвиняется в причастности к сети коррумпированных политиков, бизнесменов, полицейских и представителей СМИ, известных как “государственная канализация”. Суд над ним начался в октябре 2021 года.Другие обвинения, выдвинутые Вильярехо против Ролдана, заключались в том, что он защищал почетного короля Хуана Карлоса I путем угроз и подкупа Коринны цу Сайн-Витгенштейн-Сайн, любовницы монарха, которая предположительно скрывает важную информацию для бывшего короля Испании. Все эти обвинения были опровергнуты Сансом Ролданом и CNI.
Только глоры «Барселоны» ему свято верят. Потому что у них клуб такой же как он
Доказательства где?
Если они начнуть доить на деньги условный Ньюкасл то возможно и то не факт у Переса же сколько знакомых влиятельных уже болел Реала
И я не говорил что Барсе судьи не помогают
Просто видеодоказательство есть и это факт
https://www.sports.ru/amp/news/1115515026-eks-komissar-policzii-ispanii-zayavil-chto-laporta-slil-policzejskim-i/