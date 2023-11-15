Экс-комиссар полиции Испании, обвинивший «Реал» в подкупе судей, о доказательствах: «У меня нет чеков, но есть множество свидетелей»

Экс-комиссар полиции Испании готов доказать подкуп судей «Реалом».

Ранее Хосе Мануэль Вильярехо обвинил « » в подкупе судей: «Они были замечены в этом еще до дела . Осмелившийся осудить Переса был бы самоубийцей».

После этих заявлений «Реал» заявил о намерении подать на Вильярехо в суд за клевету.

По словам Вильярехо, есть архив материалов, подтверждающих нечестность мадридцев. Бывший комиссар полиции заявил, что архив существует в единственном экземпляре, он был у него изъят.

«Я говорил о действиях. У меня нет чеков, но есть множество свидетельств от людей, знакомых с ситуацией.

Надеюсь, [документы] будут рассекречены, потому что я с радостью докажу все, о чем говорил», – заявил Вильярехо в эфире RAC1.

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