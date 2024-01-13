Судья считает абсурдной позицию, что «Барса» платила Негрейре, не зная о его влиянии арбитров. Аргументы в защиту клуба ему кажутся безосновательными

Судья, занимающийся «делом Негрейры», считает абсурдными доводы в защиту «Барсы».

Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами , занимавшему пост вице-президента технического комитета судей (CTA) RFEF. С 2001 по 2018 год, по подсчетам прокуратуры, было выплачено 7,3 миллиона евро.

Судья Хоакин Агирре, ведущий расследование «дела Негрейры», считает «абсурдными, глупыми и непоследовательными спекуляциями» то, что «Барселона» платила Негрейре «сотни тысяч евро», не зная о его «соответствующем влиянии» на CTA. Это следует из попавших в распоряжение El Mundo заметкам Агирре, датированных ноябрем 2023 года.

Кроме того, Агирре подчеркнул, что в испанском судействе имела место «системная коррупция» (о чем он говорил и ранее). По мнению судьи, аргументы, призванные оправдать выплаты Негрейре со стороны «Барсы», не имеют под собой никаких оснований.

Cудья также отказывается считать, что Негрейра «умело обманывал» «Барсу» на протяжении 20 лет, «изображая выполнение функции, которую на практике он не выполнял». «Эта гипотеза лишена всякого логического и экономического смысла», – написал Агирре.

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