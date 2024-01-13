Судья считает абсурдной позицию, что «Барса» платила Негрейре, не зная о его влиянии арбитров. Аргументы в защиту клуба ему кажутся безосновательными

Теги Барселона Ла Лига происшествия Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Судья, занимающийся «делом Негрейры», считает абсурдными доводы в защиту «Барсы».

Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре, занимавшему пост вице-президента технического комитета судей (CTA) RFEF. С 2001 по 2018 год, по подсчетам прокуратуры, было выплачено 7,3 миллиона евро.

Судья Хоакин Агирре, ведущий расследование «дела Негрейры», считает «абсурдными, глупыми и непоследовательными спекуляциями» то, что «Барселона» платила Негрейре «сотни тысяч евро», не зная о его «соответствующем влиянии» на CTA. Это следует из попавших в распоряжение El Mundo заметкам Агирре, датированных ноябрем 2023 года.

Кроме того, Агирре подчеркнул, что в испанском судействе имела место «системная коррупция» (о чем он говорил и ранее). По мнению судьи, аргументы, призванные оправдать выплаты Негрейре со стороны «Барсы», не имеют под собой никаких оснований.

Cудья также отказывается считать, что Негрейра «умело обманывал» «Барсу» на протяжении 20 лет, «изображая выполнение функции, которую на практике он не выполнял». «Эта гипотеза лишена всякого логического и экономического смысла», – написал Агирре.

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33 комментария
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Так все считают, не только судья.
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На секундочку, в сегундочку
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Барсучины отчаянно минусуют, но молча, т.к. сказать в оправдание своего позорного клубца нечего)))
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Пора этому позору мирового футбола пройти очищение не просто сегундой, а начать с самого низшего дивизиона
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- Левые испанские трофеи
- Левые ЛЧ имени Эвребе
- Купленные шейхами ЧМ и ЗМ
Что из честных трофеев тогда останется у Лео?Кубок Кока-колы?🤔
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Судейский кабинет. Просто команда ничтожеств им не место в ла лиге. Давно пора отправить туда где им место. Сегунда заждалась!
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Ответ Dragnil
Так все считают, не только судья.
Ну не все, глоры бчк с несильно высоким iq считают ЭТО аргументным аргументом 🤣
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Отсутствие фк Негрейры в Ла Лиге никто не заметит
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Что с лицом, барсучины?
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Что с лицом, барсучины?
барСЕЛОна
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Если докажут ( а это неизбежно) хочу посмотреть на лица фантиков самого грязного клуба в истории футбола под названием фк спотифай барселона))
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Ответ бек саидов
судья заряжен , как и всегда , против Барсы.
что еще должен делать Нэгрейра, чтобы фантики фк мема остались довольными? Вы я смотрю вечно чем-то недовольны, Нэгрейра же делал ради вас очень многое))
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Барса - вообще абсурд.
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Теперь официально:
Б - Больше
Ч - Чем
К - Коррупция
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Судья Хоакин Агирре: "мне почему то 7 млн евро никогда просто так не давали. Приходилось отрабатывать каждый евроцент. "
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Ответ Стахович
- Левые испанские трофеи - Левые ЛЧ имени Эвребе - Купленные шейхами ЧМ и ЗМ Что из честных трофеев тогда останется у Лео?Кубок Кока-колы?🤔
кубок памперса
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Тут нужно будет признать всеируковожство барсы или умственно неподноценными или святыми.
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Барсучины отчаянно минусуют, но молча, т.к. сказать в оправдание своего позорного клубца нечего)))
в глазах у них слезы 😂
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Ответ Евгений Кузнецов
думаю, "Реал" тоже грамотно стимулировал кого надо) просто, Перес сильно хитрее, но, по сути, там нет честных людей)
😂😂😂😂уахахахх
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Судья про судейство все знает, не обманешь 8)
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