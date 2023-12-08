Экс-президент «Барсы» Гаспар о деле Негрейры: «Раз «Реал» так любит рассуждать об этичности, пусть отдадут нам трофеи Кубка чемпионов и Ла Лиги, завоеванные с Ди Стефано»

Экс-президент «Барселоны» высказался о деле Негрейры.

Ранее глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве.

Также во взяточничестве обвинены сам , его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. 18 октября обвинения предъявили и действующему президенту «Барсы» Жоану Лапорте.

«Коль скоро в так любят рассуждать об этичности, то пусть тогда отдадут нам трофеи Кубка чемпионов и , завоеванные с Ди Стефано, и мы разойдемся миром.

Про этичность всегда говорили, говорят и будут говорить. Но этические нормы, в отличие от юридических, не прописаны [в законе], история – это факты», – сказал в эфире Radio Barcelona.

в 1955 году должен был перейти в «Барселону», однако после вмешательства «Реала» в переговоры в определенный момент имел контракт и с каталонцами, и с мадридцами. Привлеченный ФИФА для решения вопроса специалист решил, что Ди Стефано должен будет сыграть два сезона за «Барсу» и два сезона за «Реал», но этот вариант не устроил «блауграну», которая продала свою часть контракта «Реалу».

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