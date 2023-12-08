Экс-президент «Барсы» Гаспар о деле Негрейры: «Раз «Реал» так любит рассуждать об этичности, пусть отдадут нам трофеи Кубка чемпионов и Ла Лиги, завоеванные с Ди Стефано»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Альфредо Ди Стефано Жоан Гаспар Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Экс-президент «Барселоны» высказался о деле Негрейры.

Ранее глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве.

Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. 18 октября обвинения предъявили и действующему президенту «Барсы» Жоану Лапорте.

«Коль скоро в Мадриде так любят рассуждать об этичности, то пусть тогда отдадут нам трофеи Кубка чемпионов и Ла Лиги, завоеванные с Ди Стефано, и мы разойдемся миром.

Про этичность всегда говорили, говорят и будут говорить. Но этические нормы, в отличие от юридических, не прописаны [в законе], история – это факты», – сказал Жоан Гаспар в эфире Radio Barcelona.

Альфредо Ди Стефано в 1955 году должен был перейти в «Барселону», однако после вмешательства «Реала» в переговоры в определенный момент имел контракт и с каталонцами, и с мадридцами. Привлеченный ФИФА для решения вопроса специалист решил, что Ди Стефано должен будет сыграть два сезона за «Барсу» и два сезона за «Реал», но этот вариант не устроил «блауграну», которая продала свою часть контракта «Реалу».

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18 комментариев
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Лучшая защита это нападение, подумал 9-летний Миша и, опоздав на урок на 20 минут, зашел в класс с фразой "да вы тут чё, охренели все?"
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+19
Ответ Ебздрогыч
Лучшая защита это нападение, подумал 9-летний Миша и, опоздав на урок на 20 минут, зашел в класс с фразой "да вы тут чё, охренели все?"
Барса: Реал, отдай трофеи!
Мадрид: но ведь Гаспар говорит о деле Негрейры, при чём тут мы вообще?
Барса: АТДАЙ
+10
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+6
А ещё ,ещё, ещё за Фигу ответите !!! Толи дело платить судье , награды давать надо и еде 5 лч пожалуйста
+6
-5
+1
Стоит разобраться в этой теме получше, дабы учесть все нюансы - честно говоря, не могу сказать, что знаю ту историю "по полочкам". Однако, если верить данной статье, Гаспар несёт дичь хотя бы потому, что Барса продала свою "половину Ди Стефано" Мадриду. Следовательно, получила деньги. Какие теперь вопросы-то?)
И заметьте, Гаспар потребовал не половину трофеев, а все - хотя, казалось бы, при чём здесь вообще трофеи) Топовый перевод стрелок с неприятного вопроса о Негрейре.
+4
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Каталонский Кавазашвили
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🤡🤡🤡🤡🤡
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Это называется :хотел как лучше,а получилось как всегда ))
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какие же клоуны эти бывшие президенты Барсы, обиженные какие-то
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Скорее утка но есть инфо что дело можно сказать закрыто без наказания. Скоро об этом объявят. И причина кроется в гос поддержке Реала.
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Они коррупцию и подкуп судей сравнивают с трансфером игрока??

Реально, отмазы такие отбитые, не выше "эт рука Мадрида!111!" и "вывсеврёти", , а по факту ничего не могут сказать каталонцы, зачем платили, и почему прекратили, как только он с должности ушел)) отчеты вдруг стали никчёмными и его аналитика/консультации обесценились вне должности, ага
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Ответ xDe xDe
Барса: Реал, отдай трофеи! Мадрид: но ведь Гаспар говорит о деле Негрейры, при чём тут мы вообще? Барса: АТДАЙ
Мы? Вы считаете себя часть ФК Реала ??? Не обманывай себя с этим и у тя все получится 😂😂😂
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Ответ Алексей Ненахов
А ещё ,ещё, ещё за Фигу ответите !!! Толи дело платить судье , награды давать надо и еде 5 лч пожалуйста
какому судье платили?
+1
-1
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Ответ xDe xDe
Стоит разобраться в этой теме получше, дабы учесть все нюансы - честно говоря, не могу сказать, что знаю ту историю "по полочкам". Однако, если верить данной статье, Гаспар несёт дичь хотя бы потому, что Барса продала свою "половину Ди Стефано" Мадриду. Следовательно, получила деньги. Какие теперь вопросы-то?) И заметьте, Гаспар потребовал не половину трофеев, а все - хотя, казалось бы, при чём здесь вообще трофеи) Топовый перевод стрелок с неприятного вопроса о Негрейре.
Еще один умник 😂😂😂
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Ответ Данияр Жумабекович
какие же клоуны эти бывшие президенты Барсы, обиженные какие-то
Клоуны мы с тобой )))
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