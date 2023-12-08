Экс-президент «Барсы» Гаспар о деле Негрейры: «Раз «Реал» так любит рассуждать об этичности, пусть отдадут нам трофеи Кубка чемпионов и Ла Лиги, завоеванные с Ди Стефано»
Экс-президент «Барселоны» высказался о деле Негрейры.
Ранее глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве.
Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. 18 октября обвинения предъявили и действующему президенту «Барсы» Жоану Лапорте.
«Коль скоро в Мадриде так любят рассуждать об этичности, то пусть тогда отдадут нам трофеи Кубка чемпионов и Ла Лиги, завоеванные с Ди Стефано, и мы разойдемся миром.
Про этичность всегда говорили, говорят и будут говорить. Но этические нормы, в отличие от юридических, не прописаны [в законе], история – это факты», – сказал Жоан Гаспар в эфире Radio Barcelona.
Альфредо Ди Стефано в 1955 году должен был перейти в «Барселону», однако после вмешательства «Реала» в переговоры в определенный момент имел контракт и с каталонцами, и с мадридцами. Привлеченный ФИФА для решения вопроса специалист решил, что Ди Стефано должен будет сыграть два сезона за «Барсу» и два сезона за «Реал», но этот вариант не устроил «блауграну», которая продала свою часть контракта «Реалу».
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Мадрид: но ведь Гаспар говорит о деле Негрейры, при чём тут мы вообще?
Барса: АТДАЙ
И заметьте, Гаспар потребовал не половину трофеев, а все - хотя, казалось бы, при чём здесь вообще трофеи) Топовый перевод стрелок с неприятного вопроса о Негрейре.
Реально, отмазы такие отбитые, не выше "эт рука Мадрида!111!" и "вывсеврёти", , а по факту ничего не могут сказать каталонцы, зачем платили, и почему прекратили, как только он с должности ушел)) отчеты вдруг стали никчёмными и его аналитика/консультации обесценились вне должности, ага