«Балтика» подписала 20-летнего хавбека ЦСКА Арбузова. Контракт – на 4,5 года

Полузащитник Ярослав Арбузов перешел в «Балтику» из ЦСКА.

Контракт с 20-летним полузащитником подписан контракт на 4,5 года.

Арбузов – воспитанник академии луганской «Зари». В 2019-м году переехал в академию ЦСКА.

В этом сезоне футболист поучаствовал в двух матчах , в которых он не отметился результативными действиями.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам