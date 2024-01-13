«Балтика» подписала 20-летнего хавбека ЦСКА Арбузова. Контракт – на 4,5 года
Полузащитник Ярослав Арбузов перешел в «Балтику» из ЦСКА.
Контракт с 20-летним полузащитником подписан контракт на 4,5 года.
Арбузов – воспитанник академии луганской «Зари». В 2019-м году переехал в академию ЦСКА.
В этом сезоне футболист поучаствовал в двух матчах РПЛ, в которых он не отметился результативными действиями.
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Надеюсь, что поможет команде из родного города остаться в РПЛ )
И недосказанность осталась
Вдобавок агент Арбузова решил стрясти с руководства ЦСКА непомерную для дублера зарплату, а после отказа начал грязь лить на клуб.