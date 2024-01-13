«Балтика» подписала 20-летнего хавбека ЦСКА Арбузова. Контракт – на 4,5 года

Теги ЦСКА премьер-лига Россия трансферы Балтика Ярослав Арбузов Футбол

Полузащитник Ярослав Арбузов перешел в «Балтику» из ЦСКА.

Контракт с 20-летним полузащитником подписан контракт на 4,5 года.

Арбузов – воспитанник академии луганской «Зари». В 2019-м году переехал в академию ЦСКА.

В этом сезоне футболист поучаствовал в двух матчах РПЛ, в которых он не отметился результативными действиями.

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28 комментариев
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Можно только похвалить и поздравить Балтику. До сих пор не понимаю, чем Арбузов не угодил нашему знатоку, но парень когда выходил играл и грел желанием. Удачи ему и пусть продолжает прибавлять и докажет руководству, что зря не дали раскрыться дома
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Удачи Ярику в Балтике !

Надеюсь, что поможет команде из родного города остаться в РПЛ )
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вроде норм играл у коней, почему отдали?
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Ответ OneLad
Можно только похвалить и поздравить Балтику. До сих пор не понимаю, чем Арбузов не угодил нашему знатоку, но парень когда выходил играл и грел желанием. Удачи ему и пусть продолжает прибавлять и докажет руководству, что зря не дали раскрыться дома
зазвездился
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Вы когда трансферы просите, уточняйте, что на вход
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Странно, что ЦСКА продал Арбузова.
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Выстрельнул против второго состава Оренбурга.
И недосказанность осталась
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Ответ Streetbor
в кубке выходил ярко, в чемпионате и проявить себя не давали. Но это Федотов его не понять..
В Кубке против мертвого Оренбурга мб и ярко вышел, да только в следующем матче с Факелом вышел откровенно фигово, когда мы в Москве 0:2 слили, тогда еще Рядно обрезал. Короче, никакой прям яркости Арбузов не показал, а в 19 лет пора бы уже играть более цельно что ли.
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Ответ Vatikan
вроде норм играл у коней, почему отдали?
А когда успели разглядеть, что он норм играл? Арбузову через месяц 20 лет, к этому моменту он 4 раза вышел на поле и кроме красивого гола мертвому Оренбургу не показал ровным счетом ничего, разве что свою слабую физуху, суету и сырость. Однако болельщики с чего-то решили, что Ярик прямо неземной талант и супертехнарь, который должен был играть в старте. С чего вдруг? Особенно когда есть почти его ровесник Файзуллаев, играющий на 10 порядков лучше и продуктивнее.
Вдобавок агент Арбузова решил стрясти с руководства ЦСКА непомерную для дублера зарплату, а после отказа начал грязь лить на клуб.
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Ответ OneLad
да, было такое. Но, в чём звёздность была, пару матчей в кубке отыграл и по сути далее из заявки пропал. Не понимаю на чём мог Арбузов звезду поймать и так же тех кто был рядом с ним, не объяснивших, что высоко летать нельзя, всегда больно падать
Поймал. На это в том числе Квятковский намекал, что некоторые молодые после первых успехов решают, будто бы уже всего добились в футболе, перестают слушаться тренера и неадекватно реагируют на критику. А тут еще Ярику видимо в уши налил агент, мол, ты суперзвезда, и сейчас мы тебе звездный контракт дадим, вот Арбузов всячески в этом себя убедил, хотя по факту не показал ничего от слова совсем.
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Ответ Nikishori
зазвездился
да, было такое. Но, в чём звёздность была, пару матчей в кубке отыграл и по сути далее из заявки пропал. Не понимаю на чём мог Арбузов звезду поймать и так же тех кто был рядом с ним, не объяснивших, что высоко летать нельзя, всегда больно падать
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Шах и мат тем, кто ждал трансферов в ЦСКА в зимнее окно
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в мфл был заметен. Кисляк тоже уйдет?
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Не сезон же еще
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Только продаем а покупать не покупаем играть уже некому
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Сейчас будут комментарии что мы очередного таланта отпустили! Шансы ему давали, да не много. Но игровое время он получал.
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Ну у Ярика теперь 2 пути: либо раскрыться и доказать руководству ЦСКА, что он стоящий игрок, либо поехать вместе с Балтикой в ФНЛ. Больше верится во второй вариант, но если есть характер то годам к 25 еще всплывет в РФПЛ
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Ответ Shuller18
Поймал. На это в том числе Квятковский намекал, что некоторые молодые после первых успехов решают, будто бы уже всего добились в футболе, перестают слушаться тренера и неадекватно реагируют на критику. А тут еще Ярику видимо в уши налил агент, мол, ты суперзвезда, и сейчас мы тебе звездный контракт дадим, вот Арбузов всячески в этом себя убедил, хотя по факту не показал ничего от слова совсем.
про агента скорее всего так и было, если у нас трансфер дешевле агентских в чемпионате выходит
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Ответ Vatikan
вроде норм играл у коней, почему отдали?
Из-за агента Арбузова, тот публично критиковал Федотова, что тот не ставит его клиента в состав
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Сомнительно, но окэй
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Ответ Olympo
Шах и мат тем, кто ждал трансферов в ЦСКА в зимнее окно
Тут скорее только мат... Вопрос в какой лиге он будет отрабатывать столь длительный контракт...Балтика молодцы, оптимисты...
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