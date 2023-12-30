Агент хавбека ЦСКА Арбузова подтвердил переговоры с «Балтикой»: «Разговоры есть, диалог ведется»
Агент Ярослава Арбузова оценил вероятность его трансфера в «Балтику».
Сообщалось, что калининградцы купят 19-летнего хавбека ЦСКА за 20+5 млн рублей.
«Разговоры с «Балтикой» есть, диалог ведется, но игрок перешел, когда договор подписали все стороны. Сейчас этого нет», — сказал Алексей Сафонов.
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