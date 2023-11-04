ЦСКА о дисквалификации игроков молодежки за заряд «##### «Спартак», #####»: «Мы расстроены, но решение ожидаемое. Эмоции парней после победы понятны»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия дисквалификации болельщики КДК РФС первенство молодежных команд Россия Спартак мол ЦСКА мол Матч ТВ Кирилл Брейдо Ярослав Арбузов Футбол

В ЦСКА прокомментировали дисквалификацию игроков молодежки.

27 октября ЦСКА в гостях обыграл «Спартак» (2:1) в матче 15‑го тура Молодежной футбольной лиги. В четверг КДК РФС дисквалифицировал троих футболистов молодежной команды на два матча МФЛ. Также игроки были привлечены судом к административному наказанию в 500 рублей.

После окончания дерби Денис Першин, Максим Сидельников и Ярослав Арбузов месте с фанатами скандировали про спартаковцев кричалки с ненормативной лексикой: «##### [трахать] «Спартак», #####». 

«Конечно, мы расстроены, что ребята получили дисквалификацию, но решение было ожидаемым. Год назад в дерби у соперника была схожая история и идентичное наказание. Логику в решениях в рамках закона мы, разумеется, принимаем.

Победа в дерби в каждом возрасте исключительно важна, и эмоции парней понятны, но, к сожалению, даже у таких объединяющих и радостных моментов с болельщиками могут быть последствия, которые стоит держать в голове», – сказал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

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3 комментария

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Алексей Ильин
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Надо было оштрафовать на 500₽ 03 копейки
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Олег Щетников
Ответ Andrey Efremov
Эмоции понятны: в радостные и объединяющие моменты - кричи матом 🤦‍♂️
Так эмоции-то у всех понятны, а вот способ их выражения... Тут, говорят, ещё такая штука, как интеллект, значение имеет. Не только ноги-руки-пресс - мышцу лба тоже качать нужно...
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