ЦСКА о дисквалификации игроков молодежки за заряд «##### «Спартак», #####»: «Мы расстроены, но решение ожидаемое. Эмоции парней после победы понятны»
В ЦСКА прокомментировали дисквалификацию игроков молодежки.
27 октября ЦСКА в гостях обыграл «Спартак» (2:1) в матче 15‑го тура Молодежной футбольной лиги. В четверг КДК РФС дисквалифицировал троих футболистов молодежной команды на два матча МФЛ. Также игроки были привлечены судом к административному наказанию в 500 рублей.
После окончания дерби Денис Першин, Максим Сидельников и Ярослав Арбузов месте с фанатами скандировали про спартаковцев кричалки с ненормативной лексикой: «##### [трахать] «Спартак», #####».
«Конечно, мы расстроены, что ребята получили дисквалификацию, но решение было ожидаемым. Год назад в дерби у соперника была схожая история и идентичное наказание. Логику в решениях в рамках закона мы, разумеется, принимаем.
Победа в дерби в каждом возрасте исключительно важна, и эмоции парней понятны, но, к сожалению, даже у таких объединяющих и радостных моментов с болельщиками могут быть последствия, которые стоит держать в голове», – сказал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.
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