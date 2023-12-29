19-летний хавбек ЦСКА Арбузов перейдет в «Балтику» за 20+5 млн рублей

Ярослав Арбузов перейдет из «Балтики» в ЦСКА.

По данным инсайдера Ивана Карпова, 19-летний хавбек перейдет за 20 миллионов рублей. Как только игрок проведет 5 матчей в Мир РПЛ, получил еще 5 млн.

Также армейцы получат 15% от перепродажи футболиста. В соглашении будет опция обратного выкупа за 70 млн летом 2024 года и 85 млн зимой 2026-го.

Напомним, в этом сезоне 19-летний игрок поучаствовал в двух матчах , в которых он не отметился результативными действиями.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам