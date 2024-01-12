Круговой интересен «Гавру», ЦСКА и «Динамо» (Иван Карпов)
Данил Круговой может покинуть Мир РПЛ и отправиться к Далеру Кузяеву.
По данным инсайдера Ивана Карпова, интерес к защитнику «Зенита» проявляет «Гавр». Такой вариант предложен хорватским посредником, занимавшимся трансфером Кузяева.
Также в подписании Кругового, контракт которого истекает ближайшим летом, заинтересованы ЦСКА и «Динамо».
При этом наиболее вероятный вариант развития событий – подписание нового договора с «Зенитом». Переговоры идут давно, и стороны могут заключить пятилетнее соглашение.
В текущем сезоне Круговой провел 12 матчей в чемпионате России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Вы прикалываетесь?
>любит на больничной койке поваляться
Прикольно, ТМ знает только об одной простуде на 3 дня.
https://www.transfermarkt.world/danil-krugovoy/verletzungen/spieler/372535
Но видимо вы что-то знаете лучше нас.
хотя да,у нас молодым и перспективным считают до тех пор,пока крест на нём не поставят.
Он сейчас вполне держит уровень основы Зенита, часто по стате бывает в числе лучших в матче.
Для ЦСКА это однозначно усиление.
Кстати Федотов выгнал Жору спокойно, так как Гинер потерял влияние в клубе, а 32 года для защитника еще не старость.
Круговой и сам хотел в то время в ЦСКА, там банда из Уфы собралась знатная, но от приглашение в Зенит трудно было отказаться любому молодому футболисту- это в первую очередь хорошие деньги.
Жаль если отпустят((
Скорость,техника,физика все на 5+,но есть результативные ошибки,только не пойму или потеря концентрации,или тактически иногда неправильно действует..,то игрока потеряет,то к эпизоду опоздает..
Но попробовать Гавровым стать нужно,уверен там будет одним из лидеров,и как защитник,и м.б даже как атакующий игрок.