Круговой интересен «Гавру», ЦСКА и «Динамо» (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Динамо Москва Гавр Далер Кузяев Данил Круговой Футбол

Данил Круговой может покинуть Мир РПЛ и отправиться к Далеру Кузяеву.

По данным инсайдера Ивана Карпова, интерес к защитнику «Зенита» проявляет «Гавр». Такой вариант предложен хорватским посредником, занимавшимся трансфером Кузяева.

Также в подписании Кругового, контракт которого истекает ближайшим летом, заинтересованы ЦСКА и «Динамо».

При этом наиболее вероятный вариант развития событий – подписание нового договора с «Зенитом». Переговоры идут давно, и стороны могут заключить пятилетнее соглашение.

В текущем сезоне Круговой провел 12 матчей в чемпионате России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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51 комментарий
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Круговой нравится Гавру. Олег Верещагин тоже заценил Кругового
+57
-3
+54
Ответ Alex
Гавр Кузяева-Кругового
Кузявр Кругового.
+53
-1
+52
Гавр Кузяева-Кругового
+26
-1
+25
Ответ kellhus
Кузявр Кругового.
Круговой Кузявр
+18
-2
+16
Ответ Никита Марков
Круговой нравится Гавру. Олег Верещагин тоже заценил Кругового
аж олдскулы свело
+13
0
+13
Лучше , конечно, в Гавр идти. В Зените, при живом Сантосе нереально стать основным. Только если Барриос уйдет и Сантоса в опорную переведут
+14
-3
+11
Ответ naxerger
в ЦСКА надо было до зенита идти. сейчас он точно не нужен. во первых,уже не так молод,как тогда,а опыта не сильно прибавилось,мастерства и подавно. во вторых,тоже любит на больничной койке поваляться. пускай дальше там и сидит,ну или в Гавр или динамо едет
25 лет, не так молод.
Вы прикалываетесь?
>любит на больничной койке поваляться
Прикольно, ТМ знает только об одной простуде на 3 дня.
https://www.transfermarkt.world/danil-krugovoy/verletzungen/spieler/372535
Но видимо вы что-то знаете лучше нас.
+6
-1
+5
а что он показал для 25 лет?
хотя да,у нас молодым и перспективным считают до тех пор,пока крест на нём не поставят.
+3
0
+3
Динамо больше насыпет это очевидно
+7
-5
+2
Очевидно если реально интересуется Гавр то ему туда дорога
+3
-1
+2
Видим в заголовке Ивана Карпова и дальше можно, в принципе, не читать)
+1
0
+1
Круговой забавный. Пусть остаётся на скамейке.
+1
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+1
Да не будет он в гавре играть, ну зачем им нужен игрок который почти всю карьеру на скамейке сидел,в ЦСКА за копейки он сам не пойдёт, динамо даже не знаю, уверен что контракт продлит
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Ответ Вечно в бане
Под «не так молод», имеется в виду, наверняка, то, что какого-то значительного прогресса ждать от Кругового уже не стоит. В таком контексте он прав.
Всё вы о каком то прогрессе грезите. На хлеб этот ваш прогресс намазывать что ли?
Он сейчас вполне держит уровень основы Зенита, часто по стате бывает в числе лучших в матче.
Для ЦСКА это однозначно усиление.
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Ответ TheSportNik
ЦСКА во времена Ганчаренко превратил Уфу в свой фарм клуб- Обляков,Дивеев и Кругового Михалыч просил купить, тут уже Зенит проснулся и перехватил Круга у ЦСКА. В то время в ЦСКА на левом фланге играл Щенников, а Гинер дружил с его отцом и возможно в этом причина, что Круг не оказался в ЦСКА, хотя перспективы играть постоянно на проблемном фланге, плюс хороший тренер, который умеет молодых футболистов открывать, то Круговой мог стать уже давно звездой уровня Влашича или того же Дивеева. Но Круг выбрал деньги и сидя на скамейке запасных играть хорошо не будешь, потому что надо играть и играть и лучше в основе, кстати это знают кто играл в футбол, а диванные футболисты сейчас прилетят умничать и по клавишам стучать грозно, типа все он правильно сделал.
Это Гинер не купил...
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Ответ schwein
25 лет, не так молод. Вы прикалываетесь? >любит на больничной койке поваляться Прикольно, ТМ знает только об одной простуде на 3 дня. https://www.transfermarkt.world/danil-krugovoy/verletzungen/spieler/372535 Но видимо вы что-то знаете лучше нас.
Под «не так молод», имеется в виду, наверняка, то, что какого-то значительного прогресса ждать от Кругового уже не стоит. В таком контексте он прав.
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Ответ Алексей Гусев
Это Гинер не купил...
Не то , что не купил, просто Круговой был еще не раскручен и стоил копейки в Уфе, но Гинер намеренно это не сделал, чтоб Жора играл, а иначе надо было Щенникова на лавку сажать или выгонять из ЦСКА.
Кстати Федотов выгнал Жору спокойно, так как Гинер потерял влияние в клубе, а 32 года для защитника еще не старость.
Круговой и сам хотел в то время в ЦСКА, там банда из Уфы собралась знатная, но от приглашение в Зенит трудно было отказаться любому молодому футболисту- это в первую очередь хорошие деньги.
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Ответ Alex
Лучше , конечно, в Гавр идти. В Зените, при живом Сантосе нереально стать основным. Только если Барриос уйдет и Сантоса в опорную переведут
Извините за такой вопрос, конечно, но куда Сантоса переведут ?)
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Ответ Кирилл
Извините за такой вопрос, конечно, но куда Сантоса переведут ?)
ахах) слава тем, кто сделал редактирование))
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Ответ Alex
ахах) слава тем, кто сделал редактирование))
там была нуха?)
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Ответ Кирилл
Извините за такой вопрос, конечно, но куда Сантоса переведут ?)
Комментарий удален пользователем
Круговой уже дал понять, что у него приоритете деньги. Где больше засыпят, там и будет в следующем году. И точно это не будет Гавр.
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Гавр однозначно
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Махнем не глядя вам Лесовой нам Круговой.
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Ответ Честный контроль
Отдайте уже паспорт Круговому, чтоб он наконец то смог перейти в футбольную команду чтоб в футбол поиграть. А то так и будет рывки совершать только за кашасой в Пятерочку.
Самое забавное, что он отыграл 100 матчей за Зенит к 25 годам, а вы все считаете его глубоким лавочником.
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Отдайте уже паспорт Круговому, чтоб он наконец то смог перейти в футбольную команду чтоб в футбол поиграть. А то так и будет рывки совершать только за кашасой в Пятерочку.
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Круговой нравится мне!
Жаль если отпустят((
Скорость,техника,физика все на 5+,но есть результативные ошибки,только не пойму или потеря концентрации,или тактически иногда неправильно действует..,то игрока потеряет,то к эпизоду опоздает..
Но попробовать Гавровым стать нужно,уверен там будет одним из лидеров,и как защитник,и м.б даже как атакующий игрок.
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Ответ Filipp Gorski
Очевидно если реально интересуется Гавр то ему туда дорога
Но захочет ли Круг играть за копейку?
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Ответ a2wai
Видим в заголовке Ивана Карпова и дальше можно, в принципе, не читать)
ага, у него чернила закончились, а то бы еще об интересе Спартака и Краснодара написал)))
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Очевидно, что это просто агентские вбросы для выбивания контракта
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