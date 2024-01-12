Круговой интересен «Гавру», ЦСКА и «Динамо» (Иван Карпов)

Данил Круговой может покинуть Мир РПЛ и отправиться к Далеру Кузяеву.

По данным инсайдера Ивана Карпова, интерес к защитнику « » проявляет « ». Такой вариант предложен хорватским посредником, занимавшимся трансфером .

Также в подписании Кругового, контракт которого истекает ближайшим летом, заинтересованы и « ».

При этом наиболее вероятный вариант развития событий – подписание нового договора с «Зенитом». Переговоры идут давно, и стороны могут заключить пятилетнее соглашение.

В текущем сезоне Круговой провел 12 матчей в чемпионате России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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