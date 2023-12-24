Данил Круговой: «Бразильцы отходят от кучерявых причесок и все больше делают стрижку набок. Как в России»

Данил Круговой рассказал, что бразильцы «Зенита» отказываются от кучерявых причесок.

— На Матче звезд Наир Тикнизян шутил, что вы пытаетесь его копировать, сделав прическу кудрями. А почему вообще решили так поменять имидж?

— Не скажу, что специально ее поменял ради чего-то. Просто захотелось поменять что-то в себе. Вот и сделал прическу — завивку кудрявую.

— Такой стиль любят латиноамериканские футболисты. Это на вас так действует огромное количество бразильцев в « »?

— Да, сходства есть. Но вообще мне наш бразильский тренер Виллиам (ассистент главного тренера Сергея Семака — прим. Sports.ru) сказал, что бразильцы, наоборот, отходят от таких кучерявых причесок и все больше делают, как у нас в России, стрижку набок.

— Отходят от моды?

— Да. Все теперь наоборот. Я копирую их, они — нас (улыбается), – сказал защитник «Зенита».

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