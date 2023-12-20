Круговой о чемпионской гонке в РПЛ: «Краснодар» намного интереснее выглядит, «Зенит» всегда прибавляет после зимы. Выйдем, докажем и вернем первое место»

Данил Круговой считает, что «Зенит» обгонит «Краснодар» в чемпионской гонке в Мир РПЛ.

После 18 туров петербуржцы занимают в таблице второе место, отставая от « » на два очка.

«Краснодар» намного интереснее выглядит сейчас. «Зенит» всегда прибавляет после зимней паузы. Думаю, мы выйдем, докажем и вернем первое место.

Понятно, что с каждым годом все сложнее и сложнее становиться чемпионом, но я уверен, что «Зенит» даст бой. Сейчас зимой прибавим и при должной работе вернемся на свое место», — сказал защитник « ».

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