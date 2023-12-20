Круговой о чемпионской гонке в РПЛ: «Краснодар» намного интереснее выглядит, «Зенит» всегда прибавляет после зимы. Выйдем, докажем и вернем первое место»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Данил Круговой Спорт-Экспресс Футбол

Данил Круговой считает, что «Зенит» обгонит «Краснодар» в чемпионской гонке в Мир РПЛ.

После 18 туров петербуржцы занимают в таблице второе место, отставая от «Краснодара» на два очка.

«Краснодар» намного интереснее выглядит сейчас. «Зенит» всегда прибавляет после зимней паузы. Думаю, мы выйдем, докажем и вернем первое место.

Понятно, что с каждым годом все сложнее и сложнее становиться чемпионом, но я уверен, что «Зенит» даст бой. Сейчас зимой прибавим и при должной работе вернемся на свое место», — сказал защитник «Зенита».

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7 комментариев
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Ответ Никита Аксанов
Чем интереснее-то? По 11 побед у команд, разница в 2 очка. Краснодар забил 28 голов, Зенит 35. Круговому с лавки скучно смотреть Зенит?
Я полагаю, "намного интереснее" - по сравнению с прошлогодними версиями себя. Ну, впервые за 5 лет соперник достойный появился - в этом смысл
+3
0
+3
Чем интереснее-то? По 11 побед у команд, разница в 2 очка. Краснодар забил 28 голов, Зенит 35. Круговому с лавки скучно смотреть Зенит?
+4
-3
+1
Ответ Лев Бабенко
Я полагаю, "намного интереснее" - по сравнению с прошлогодними версиями себя. Ну, впервые за 5 лет соперник достойный появился - в этом смысл
Есть ощущение, что впервые за 5 лет Зенит чуть просел.
+1
0
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"Купим бразильцев, выйдут, докажут, вернут первое место, мы посидим-посмотрим"
Круговой.
+6
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Кстати,а давайте поговорим о вот этом "весной прибавляет".
После перехода на осень -весну и до Семака как раз наоборот,Зенит тяжко играл весной,а тут вдруг стало наоборот.
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Какая разница интересна или нет. В Газпром Лиге всегда только один победитель по скрипту
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Ответ леннорыч-абрамович
"Купим бразильцев, выйдут, докажут, вернут первое место, мы посидим-посмотрим" Круговой.
Посидим Посмотрим, ну а потом и попразднуем, естественно)
+1
-1
0
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