Ахметов о переходе в «Зенит»: «Большой клуб и большой вызов. Решение принимаешь быстро, когда есть такая возможность»
Ильзат Ахметов прокомментировал переход из «Краснодара» в «Зенит».
– Ильзат, приветствуем вас в Санкт-Петербурге и поздравляем с переходом в «Зенит»! Поделитесь своими эмоциями.
– Добрый день! Спасибо! Очень рад подписать контракт с «Зенитом» – это большой клуб и большой вызов, мне хочется удачно провести это время и остаться здесь надолго.
– Расскажите, когда вы узнали о предложении сине-бело-голубых и долго ли раздумывали?
– Все произошло быстро – решение принимаешь быстро, когда есть такая возможность. У меня она уже возникала раньше, но два раза не складывалось. На этот раз все получилось, я счастлив и постараюсь принести клубу много пользы.
– Летом 2018-го вы были на просмотре в петербургском клубе. Какие воспоминания остались от той поездки в Австрию?
– В принципе, я и тогда мог оказаться в «Зените», но не сложилось. Тогда все понравилось! Повторюсь, это большой клуб, впечатления были только положительные. Хочется уже проявить себя в качестве его игрока на ближайших сборах.
– Может быть, Сергей Семак сказал вам тогда: «До встречи через пять с половиной лет»?
– Так не сказал, но «До встречи» точно прозвучало!
– Вы точно хорошо знакомы со многими зенитовцами. С кем самые близкие отношения? Советовались с кем-то из них перед переходом?
– Нет, ни с кем не советовался, но со всеми российскими футболистами общаюсь, в сборной вместе были часто. Мостовой, Сутормин, Круговой – всех знаю. Еще с Нуриком знакомы благодаря Зайнутдинову.
– Что для вас значит этот шаг в карьере?
– Это большой шаг, серьезный вызов. Конечно, я понимаю значимость клуба, его эмблемы. Хочется добиваться здесь только максимальных результатов. Уверен, каждый, кто работает здесь, думает только о больших задачах и целях. Поэтому я понимаю, куда пришел, какой здесь менталитет, и мне хочется участвовать в больших играх и больших победах.
– Конкуренция в центре поля ждет очень серьезная. Вас это мотивирует?
– Я играю не только в центре, могу и справа, и слева, готов закрыть разные позиции. Буду приносить максимум пользы, выходя на то количество времени, которое определит главный тренер. Буду стараться доказывать и цепляться за каждую возможность.
– Сейчас у вас есть возможность обратиться к болельщикам «Зенита». Что бы вы хотели им сказать?
– В первую очередь, приветствую всех! Обещаю, что буду отдавать все силы на благо клуба, показывать свои лучшие качества и способности, чтобы радовать вас, и, конечно же, добывать большие победы – кубки и чемпионства, – сказал полузащитник.
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А это значит, что вечная палочка-выручалочка Ерохин окончательно состарился, у Сутормина уже давно мотивация на нуле, Мостовой и Круговой еще ок, в обойме. Поэтому Ахметов очень неплохое усиление скамейки, я думаю и он сам понимает, что его берут не на ведущие роли.
З.Ы. С удивлением обнаружил, что Ахметову всего 26 лет О_о Я-то думал там уверенный тридцатник. А по российским меркам еще молодой и перспективный)))