Ахметов о переходе в «Зенит»: «Большой клуб и большой вызов. Решение принимаешь быстро, когда есть такая возможность»

Ильзат Ахметов прокомментировал переход из «Краснодара» в «Зенит».

– , приветствуем вас в Санкт-Петербурге и поздравляем с переходом в « »! Поделитесь своими эмоциями.

– Добрый день! Спасибо! Очень рад подписать контракт с «Зенитом» – это большой клуб и большой вызов, мне хочется удачно провести это время и остаться здесь надолго.

– Расскажите, когда вы узнали о предложении сине-бело-голубых и долго ли раздумывали?

– Все произошло быстро – решение принимаешь быстро, когда есть такая возможность. У меня она уже возникала раньше, но два раза не складывалось. На этот раз все получилось, я счастлив и постараюсь принести клубу много пользы.

– Летом 2018-го вы были на просмотре в петербургском клубе. Какие воспоминания остались от той поездки в Австрию?

– В принципе, я и тогда мог оказаться в «Зените», но не сложилось. Тогда все понравилось! Повторюсь, это большой клуб, впечатления были только положительные. Хочется уже проявить себя в качестве его игрока на ближайших сборах.

– Может быть, сказал вам тогда: «До встречи через пять с половиной лет»?

– Так не сказал, но «До встречи» точно прозвучало!

– Вы точно хорошо знакомы со многими зенитовцами. С кем самые близкие отношения? Советовались с кем-то из них перед переходом?

– Нет, ни с кем не советовался, но со всеми российскими футболистами общаюсь, в сборной вместе были часто. Мостовой, Сутормин, – всех знаю. Еще с Нуриком знакомы благодаря .

– Что для вас значит этот шаг в карьере?

– Это большой шаг, серьезный вызов. Конечно, я понимаю значимость клуба, его эмблемы. Хочется добиваться здесь только максимальных результатов. Уверен, каждый, кто работает здесь, думает только о больших задачах и целях. Поэтому я понимаю, куда пришел, какой здесь менталитет, и мне хочется участвовать в больших играх и больших победах.

– Конкуренция в центре поля ждет очень серьезная. Вас это мотивирует?

– Я играю не только в центре, могу и справа, и слева, готов закрыть разные позиции. Буду приносить максимум пользы, выходя на то количество времени, которое определит главный тренер. Буду стараться доказывать и цепляться за каждую возможность.

– Сейчас у вас есть возможность обратиться к болельщикам «Зенита». Что бы вы хотели им сказать?

– В первую очередь, приветствую всех! Обещаю, что буду отдавать все силы на благо клуба, показывать свои лучшие качества и способности, чтобы радовать вас, и, конечно же, добывать большие победы – кубки и чемпионства, – сказал полузащитник.

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