Ахметов о переходе в «Зенит»: «Большой клуб и большой вызов. Решение принимаешь быстро, когда есть такая возможность»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Алексей Сутормин Ильзат Ахметов Андрей Мостовой Данил Круговой Бахтиер Зайнутдинов Нуралы Алип Футбол

Ильзат Ахметов прокомментировал переход из «Краснодара» в «Зенит».

Ильзат, приветствуем вас в Санкт-Петербурге и поздравляем с переходом в «Зенит»! Поделитесь своими эмоциями.

– Добрый день! Спасибо! Очень рад подписать контракт с «Зенитом» – это большой клуб и большой вызов, мне хочется удачно провести это время и остаться здесь надолго.

– Расскажите, когда вы узнали о предложении сине-бело-голубых и долго ли раздумывали?

– Все произошло быстро – решение принимаешь быстро, когда есть такая возможность. У меня она уже возникала раньше, но два раза не складывалось. На этот раз все получилось, я счастлив и постараюсь принести клубу много пользы.

– Летом 2018-го вы были на просмотре в петербургском клубе. Какие воспоминания остались от той поездки в Австрию?

– В принципе, я и тогда мог оказаться в «Зените», но не сложилось. Тогда все понравилось! Повторюсь, это большой клуб, впечатления были только положительные. Хочется уже проявить себя в качестве его игрока на ближайших сборах. 

– Может быть, Сергей Семак сказал вам тогда: «До встречи через пять с половиной лет»?

– Так не сказал, но «До встречи» точно прозвучало!

– Вы точно хорошо знакомы со многими зенитовцами. С кем самые близкие отношения? Советовались с кем-то из них перед переходом?

– Нет, ни с кем не советовался, но со всеми российскими футболистами общаюсь, в сборной вместе были часто. Мостовой, Сутормин, Круговой – всех знаю. Еще с Нуриком знакомы благодаря Зайнутдинову.

– Что для вас значит этот шаг в карьере?

– Это большой шаг, серьезный вызов. Конечно, я понимаю значимость клуба, его эмблемы. Хочется добиваться здесь только максимальных результатов. Уверен, каждый, кто работает здесь, думает только о больших задачах и целях. Поэтому я понимаю, куда пришел, какой здесь менталитет, и мне хочется участвовать в больших играх и больших победах.

– Конкуренция в центре поля ждет очень серьезная. Вас это мотивирует?

– Я играю не только в центре, могу и справа, и слева, готов закрыть разные позиции. Буду приносить максимум пользы, выходя на то количество времени, которое определит главный тренер. Буду стараться доказывать и цепляться за каждую возможность.

– Сейчас у вас есть возможность обратиться к болельщикам «Зенита». Что бы вы хотели им сказать?

– В первую очередь, приветствую всех! Обещаю, что буду отдавать все силы на благо клуба, показывать свои лучшие качества и способности, чтобы радовать вас, и, конечно же, добывать большие победы – кубки и чемпионства, – сказал полузащитник.

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26 комментариев
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В Питере лавки с подогревом! Решение принимаешь быстро!
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Ахметов по вызову
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На газовый аромат потянулся...
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Теперь с огромной вероятностью получит золотую медаль РПЛ.
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Надеюсь будет устраивать пожар в опорой зоне в каждом матче
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Медведев о переходе Ахметова: «Ну у меня вино бутылка дороже стоит» (с)
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Рад за тебя, миллионер...
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Ответ Spartakus1984
Прикольно будет, если Краснодар станет чемпионом а Ахметов в итоге нет.Хотя мне кажется ему по барабану, главное жирный контракт в зените как и у Бакаева.
Прикольно будет если Спартак в ФНЛ упадёт.
+2
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Ответ вовочка6762
Татары в Зените это на замену бразилам ?
Он киргиз...
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Ответ Честный контроль
В Питере лавки с подогревом! Решение принимаешь быстро!
Крыша над головой есть!
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Из отдела кадров Рубина,до скамейки Питерского клуба.
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На самом деле, одним из главных козырей Зенита всегда была мощная скамейка, сразу вспоминается игра в Краснодаре и четверная замена после которой 0-2 стали 2-2.
А это значит, что вечная палочка-выручалочка Ерохин окончательно состарился, у Сутормина уже давно мотивация на нуле, Мостовой и Круговой еще ок, в обойме. Поэтому Ахметов очень неплохое усиление скамейки, я думаю и он сам понимает, что его берут не на ведущие роли.

З.Ы. С удивлением обнаружил, что Ахметову всего 26 лет О_о Я-то думал там уверенный тридцатник. А по российским меркам еще молодой и перспективный)))
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На лавку.
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вот классно будет если Ахметов перешёл за лёгкими трофеями а выиграет чемпионат Краснодар😎🏆
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Когда за неизвестно что зп вырастает в 1,5-2 раза,решения принимаются быстро.Здесь отечественный сухостой по быстроте принятия решений опережает игроков из топ-лиг.На лавке придется потесниться.Этот будет ее греть весь срок контракта.
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Свершилось!
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Ответ Region123
иуда
Как там Петров поживает?
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Ответ Spartakus1984
С чего вдруг?))зенит он не усилит а в Краснодар на его место пришел более сильный игрок из Колумбии.
Если Краснодар выиграет чемп, то Ахметов все равно получит золотую медаль, держу в курсе.
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Ответ Spartakus1984
Прикольно будет, если Краснодар станет чемпионом а Ахметов в итоге нет.Хотя мне кажется ему по барабану, главное жирный контракт в зените как и у Бакаева.
Спартакус. Иди, уроки делай.
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Татары в Зените это на замену бразилам ?
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иуда
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