Мостовой о проблеме «Спартака»: «Постоянно все меняется: люди зарабатывают и уходят. Нужно любить футбол в себе, а не себя в футболе»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой поделился мнением о причине проблем «Спартака».

На зимнюю паузу «Спартак» ушел, занимая 5-е место в таблице Мир РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 очков.

«Основная проблема «Спартака» – постоянно все меняется: люди зарабатывают и уходят – и так по кругу. Стабильность – залог побед, ее нет у красно-белых.

Нужно любить футбол в себе, а не себя в футболе, очень многие любят именно себя. Это вина времени – заработал и уехал», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Александр Мостовой: «Думаете, Абаскалю важно что-то выиграть? Нет! В «Спартаке» он обеспечивает себя на 20 лет вперед, в Испании ему дадут максимум 5 тысяч евро»

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
От него это особенно смешно читать))
+32
-5
+27
Основная проблема «Спартака» - это отсутствие царя в голове, сказал Мостовой
+25
-5
+20
Журналисты просекли давно, что интервью Мостового с высоким потенциалом для комментов в сети, вот и спрашивают и спрашивают, а тот и рад генерить контент
+8
-2
+6
"Нужно любить Царя в футболе"
+8
-3
+5
>Нужно любить футбол в себе, а не себя в футболе
И это Мостовой говорит))
+2
-1
+1
Как раз Мостовой и любит себя больше чем футбол
+1
-1
0
Интересно а себе он эту фразу не желает хоть раз сказать..........
0
0
0
Надеюсь Мостовой устроится работать тренером в шикарный клуб за символические деньги и уж точно откажется от неустойки в случае увольнения. ждем/следим/охотно верим.
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
Основная проблема «Спартака» - это отсутствие царя в голове, сказал Мостовой
лучший комментарий, от души
+1
-1
0
Ответ Ебздрогыч
Основная проблема «Спартака» - это отсутствие царя в голове, сказал Мостовой
Основная проблема Мостового - это отсутствие головы в царе, сказал Спартак
+2
-2
0
Ответ football.in.kg
Журналисты просекли давно, что интервью Мостового с высоким потенциалом для комментов в сети, вот и спрашивают и спрашивают, а тот и рад генерить контент
Это уже не журналистика - а треш контент уровня тик-тока
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий