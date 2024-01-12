Александр Мостовой поделился мнением о причине проблем «Спартака».

На зимнюю паузу «Спартак» ушел, занимая 5-е место в таблице Мир . Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 очков.

«Основная проблема «Спартака» – постоянно все меняется: люди зарабатывают и уходят – и так по кругу. Стабильность – залог побед, ее нет у красно-белых.

Нужно любить футбол в себе, а не себя в футболе, очень многие любят именно себя. Это вина времени – заработал и уехал», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Александр Мостовой: «Думаете, Абаскалю важно что-то выиграть? Нет! В «Спартаке» он обеспечивает себя на 20 лет вперед, в Испании ему дадут максимум 5 тысяч евро»

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