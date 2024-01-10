Мостовой о Каррере в шорт-листе «Енисея»: «Скорее, итальянец со мной в этом списке, а не я с ним. Пока каких-либо ожиданий и настроя нет»
Александр Мостовой рассказал о переговорах о назначении в «Енисей».
Сообщалось, что красноярцы включили Мостового в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера. Гендиректор «Енисея» Дмитрий Федосеев заявил, что хотел бы видеть во главе команды Массимо Карреру.
– В декабре был контакт с руководством «Енисея», но пока тишина. В ближайшие несколько дней я и руководство клуба свяжемся друг с другом и пообщаемся. Пока каких-либо ожиданий и настроя нет – я не один в списке кандидатов на пост главного тренера «Енисея».
– В этом шорт-листе вы вместе с экс-тренером «Спартака» Массимо Каррерой.
– Скорее, итальянец со мной в этом списке, а не я с ним, – сказал Мостовой.
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Я уж молчу про чемпионство со Спартаком
Достижения Карреры:
В качестве игрока
«Бари»
Победитель Серии B: 1988/89
Обладатель Кубка Митропы: 1990
«Ювентус»
Чемпион Италии: 1994/95
Обладатель Кубка Италии: 1994/95
Обладатель Суперкубка Италии: 1995
Обладатель Кубка УЕФА: 1992/93
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1995/96
В качестве и. о. главного тренера
«Ювентус»
Обладатель Суперкубка Италии: 2012
В качестве главного тренера
Командные
«Спартак» (Москва)
Чемпион России: 2016/17
Обладатель Суперкубка России: 2017
Личные
Лучший тренер сезона в РФПЛ: 2016/17
Александр Мостовой:
Спартак (Москва)
Чемпион СССР: 1987, 1989
Обладатель Кубка Федерации футбола СССР: 1987
Бенфика
Победитель Кубка Португалии: 1993
Страсбург
Победитель Кубка Интертото: 1995
Финалист Кубка Франции: 1995
Сельта
Победитель Кубка Интертото: 2000
Финалист Кубка Испании: 2000
Сборная СССР (до 23 лет)
Чемпион Европы: 1990
Комментарии излишни
Как игрок: чемпион Италии, обладатель кубка ЛЧ и КУЕФА.
Как тренер: чемпион России.
Мостовой:
Как игрок: Чемпион СССР, обладатель кубка Интертото.
Мостовой лучше )