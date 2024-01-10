Александр Мостовой рассказал о переговорах о назначении в «Енисей».

Сообщалось, что красноярцы включили Мостового в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера. Гендиректор «Енисея» Дмитрий Федосеев заявил, что хотел бы видеть во главе команды .

– В декабре был контакт с руководством « », но пока тишина. В ближайшие несколько дней я и руководство клуба свяжемся друг с другом и пообщаемся. Пока каких-либо ожиданий и настроя нет – я не один в списке кандидатов на пост главного тренера «Енисея».

– В этом шорт-листе вы вместе с экс-тренером « » Массимо Каррерой.

– Скорее, итальянец со мной в этом списке, а не я с ним, – сказал .

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