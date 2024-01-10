Мостовой о Каррере в шорт-листе «Енисея»: «Скорее, итальянец со мной в этом списке, а не я с ним. Пока каких-либо ожиданий и настроя нет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Первая лига Александр Мостовой Енисей Массимо Каррера ахахаха Футбол

Александр Мостовой рассказал о переговорах о назначении в «Енисей».

Сообщалось, что красноярцы включили Мостового в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера. Гендиректор «Енисея» Дмитрий Федосеев заявил, что хотел бы видеть во главе команды Массимо Карреру.

– В декабре был контакт с руководством «Енисея», но пока тишина. В ближайшие несколько дней я и руководство клуба свяжемся друг с другом и пообщаемся. Пока каких-либо ожиданий и настроя нет – я не один в списке кандидатов на пост главного тренера «Енисея».

– В этом шорт-листе вы вместе с экс-тренером «Спартака» Массимо Каррерой.

– Скорее, итальянец со мной в этом списке, а не я с ним, – сказал Мостовой.

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76 комментариев
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Он достижения Карреры как игрока видел? За кого он играл?

Я уж молчу про чемпионство со Спартаком
+137
-1
+136
Сравним достижения:

Достижения Карреры:

В качестве игрока

«Бари»
Победитель Серии B: 1988/89
Обладатель Кубка Митропы: 1990

«Ювентус»
Чемпион Италии: 1994/95
Обладатель Кубка Италии: 1994/95
Обладатель Суперкубка Италии: 1995
Обладатель Кубка УЕФА: 1992/93
Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1995/96

В качестве и. о. главного тренера
«Ювентус»
Обладатель Суперкубка Италии: 2012

В качестве главного тренера

Командные
«Спартак» (Москва)
Чемпион России: 2016/17
Обладатель Суперкубка России: 2017

Личные
Лучший тренер сезона в РФПЛ: 2016/17

Александр Мостовой:

Спартак (Москва)
Чемпион СССР: 1987, 1989
Обладатель Кубка Федерации футбола СССР: 1987

Бенфика
Победитель Кубка Португалии: 1993

Страсбург
Победитель Кубка Интертото: 1995
Финалист Кубка Франции: 1995

Сельта
Победитель Кубка Интертото: 2000
Финалист Кубка Испании: 2000

Сборная СССР (до 23 лет)
Чемпион Европы: 1990

Комментарии излишни
+110
-3
+107
Ответ Алексей Игоревич
Он достижения Карреры как игрока видел? За кого он играл? Я уж молчу про чемпионство со Спартаком
Каррера:
Как игрок: чемпион Италии, обладатель кубка ЛЧ и КУЕФА.
Как тренер: чемпион России.

Мостовой:
Как игрок: Чемпион СССР, обладатель кубка Интертото.

Мостовой лучше )
+80
-10
+70
такое себе только Златан позволял раньше 🤣
+50
-2
+48
Ну так-то Каррера в Ювентусе играл, а не в Канах с Сельтами, и чемпионом со Спартаком как тренер стал. Хотел сказать, что царь опять сел в лужу, но потом вспомнил, что он из нее за последние 20 лет и не вставал.
+44
-4
+40
Скорее Енисей в моем шорт-листе - сказал Мостовой
+27
0
+27
Ответ Алексей Игоревич
Сравним достижения: Достижения Карреры: В качестве игрока «Бари» Победитель Серии B: 1988/89 Обладатель Кубка Митропы: 1990 «Ювентус» Чемпион Италии: 1994/95 Обладатель Кубка Италии: 1994/95 Обладатель Суперкубка Италии: 1995 Обладатель Кубка УЕФА: 1992/93 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1995/96 В качестве и. о. главного тренера «Ювентус» Обладатель Суперкубка Италии: 2012 В качестве главного тренера Командные «Спартак» (Москва) Чемпион России: 2016/17 Обладатель Суперкубка России: 2017 Личные Лучший тренер сезона в РФПЛ: 2016/17 Александр Мостовой: Спартак (Москва) Чемпион СССР: 1987, 1989 Обладатель Кубка Федерации футбола СССР: 1987 Бенфика Победитель Кубка Португалии: 1993 Страсбург Победитель Кубка Интертото: 1995 Финалист Кубка Франции: 1995 Сельта Победитель Кубка Интертото: 2000 Финалист Кубка Испании: 2000 Сборная СССР (до 23 лет) Чемпион Европы: 1990 Комментарии излишни
Не знал, что Каррера настолько титулованный футболист...
+27
-1
+26
Журналисты чувствуют тех людей у кого крыша поехала, они для них хорошая нажива, звезды, спортсмены, политики.
+18
-1
+17
Ответ Streetbor
такое себе только Златан позволял раньше 🤣
И Бышовец.
+16
0
+16
Ответ Алексей Игоревич
Сравним достижения: Достижения Карреры: В качестве игрока «Бари» Победитель Серии B: 1988/89 Обладатель Кубка Митропы: 1990 «Ювентус» Чемпион Италии: 1994/95 Обладатель Кубка Италии: 1994/95 Обладатель Суперкубка Италии: 1995 Обладатель Кубка УЕФА: 1992/93 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1995/96 В качестве и. о. главного тренера «Ювентус» Обладатель Суперкубка Италии: 2012 В качестве главного тренера Командные «Спартак» (Москва) Чемпион России: 2016/17 Обладатель Суперкубка России: 2017 Личные Лучший тренер сезона в РФПЛ: 2016/17 Александр Мостовой: Спартак (Москва) Чемпион СССР: 1987, 1989 Обладатель Кубка Федерации футбола СССР: 1987 Бенфика Победитель Кубка Португалии: 1993 Страсбург Победитель Кубка Интертото: 1995 Финалист Кубка Франции: 1995 Сельта Победитель Кубка Интертото: 2000 Финалист Кубка Испании: 2000 Сборная СССР (до 23 лет) Чемпион Европы: 1990 Комментарии излишни
АЕК (Афины),Бари,тоже хоть какой то но тренерский опыт. У Мостового вообще ничего.
+13
0
+13
Ответ Spartakus1984
Разумный руководитель если выбирать между Мостовым и Каррерой, позовет тренером Итальянца а не напыщенного и глупого человека, без знаний и с нулевым опытом даже в роли хоть какого помощника главного тренера.
При этом все хотят увидеть именно Мостового на бровке. Хотя бы несколько игр ))
+11
0
+11
Ответ Алексей Игоревич
Он достижения Карреры как игрока видел? За кого он играл? Я уж молчу про чемпионство со Спартаком
просто Каррера чеканит не очень. Всё-таки защитник
+11
-1
+10
Ответ Ярик01
Каррера: Как игрок: чемпион Италии, обладатель кубка ЛЧ и КУЕФА. Как тренер: чемпион России. Мостовой: Как игрок: Чемпион СССР, обладатель кубка Интертото. Мостовой лучше )
ни никто не брал Копу де Соль...
+17
-7
+10
Ответ Magic_Man
Не знал, что Каррера настолько титулованный футболист...
На уровне клубов выиграл все турниры, но в одном экземпляре)
+8
0
+8
Ответ semv
При этом все хотят увидеть именно Мостового на бровке. Хотя бы несколько игр ))
Так дайте же ему флажок.
+7
0
+7
Ответ Алексей Игоревич
Сравним достижения: Достижения Карреры: В качестве игрока «Бари» Победитель Серии B: 1988/89 Обладатель Кубка Митропы: 1990 «Ювентус» Чемпион Италии: 1994/95 Обладатель Кубка Италии: 1994/95 Обладатель Суперкубка Италии: 1995 Обладатель Кубка УЕФА: 1992/93 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1995/96 В качестве и. о. главного тренера «Ювентус» Обладатель Суперкубка Италии: 2012 В качестве главного тренера Командные «Спартак» (Москва) Чемпион России: 2016/17 Обладатель Суперкубка России: 2017 Личные Лучший тренер сезона в РФПЛ: 2016/17 Александр Мостовой: Спартак (Москва) Чемпион СССР: 1987, 1989 Обладатель Кубка Федерации футбола СССР: 1987 Бенфика Победитель Кубка Португалии: 1993 Страсбург Победитель Кубка Интертото: 1995 Финалист Кубка Франции: 1995 Сельта Победитель Кубка Интертото: 2000 Финалист Кубка Испании: 2000 Сборная СССР (до 23 лет) Чемпион Европы: 1990 Комментарии излишни
Бари мог я не указывать и добавить Мостовому клуб Григория Федотова, но я по мячу бил, чеканить умею, но, перед Царем каюсь
+8
-2
+6
Разумный руководитель если выбирать между Мостовым и Каррерой, позовет тренером Итальянца а не напыщенного и глупого человека, без знаний и с нулевым опытом даже в роли хоть какого помощника главного тренера.
+6
-1
+5
Ответ Spartakus1984
АЕК (Афины),Бари,тоже хоть какой то но тренерский опыт. У Мостового вообще ничего.
в сравнении с Мостовым за Карреру говорит даже тот факт, что он был помощником главного тренера в Ювентусе и и.о. Даже не беру во внимание должность главного тренера в Спартаке и чемпионство. У Мостового совсем крышу срывает
+5
0
+5
А вот кстати и не факт, что так Александр. Вполне возможно, что Каррера как минимум не меньше чеканит так-то!!!
+5
0
+5
Ответ Ярик01
Каррера: Как игрок: чемпион Италии, обладатель кубка ЛЧ и КУЕФА. Как тренер: чемпион России. Мостовой: Как игрок: Чемпион СССР, обладатель кубка Интертото. Мостовой лучше )
По чеканке Царя вряд ли обойдет. Наш это упражнение оттачивает по тысяче раз в день. Его даже Брюс Ли боялся!
+4
0
+4
Давайте петицию создадим о выборе в пользу Царского Царя.
+3
0
+3
Очень приятно, царь, просто царь.
+3
0
+3
Енисей уровень карреры, а мостовому пока туда рано
+3
0
+3
Енисей? Пусть сначала Мостовой с Аленичевым поговорит. То расскажет, как убегал из Енисея без зарплаты.
+2
0
+2
Ответ Алексей Игоревич
Сравним достижения: Достижения Карреры: В качестве игрока «Бари» Победитель Серии B: 1988/89 Обладатель Кубка Митропы: 1990 «Ювентус» Чемпион Италии: 1994/95 Обладатель Кубка Италии: 1994/95 Обладатель Суперкубка Италии: 1995 Обладатель Кубка УЕФА: 1992/93 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 1995/96 В качестве и. о. главного тренера «Ювентус» Обладатель Суперкубка Италии: 2012 В качестве главного тренера Командные «Спартак» (Москва) Чемпион России: 2016/17 Обладатель Суперкубка России: 2017 Личные Лучший тренер сезона в РФПЛ: 2016/17 Александр Мостовой: Спартак (Москва) Чемпион СССР: 1987, 1989 Обладатель Кубка Федерации футбола СССР: 1987 Бенфика Победитель Кубка Португалии: 1993 Страсбург Победитель Кубка Интертото: 1995 Финалист Кубка Франции: 1995 Сельта Победитель Кубка Интертото: 2000 Финалист Кубка Испании: 2000 Сборная СССР (до 23 лет) Чемпион Европы: 1990 Комментарии излишни
Хозяин Интертото)))
+2
0
+2
Ответ Slavnov
Енисей уровень карреры, а мостовому пока туда рано
Так толсто,что аж тонко!=)
+2
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Думаете, это меня поместили в лист вместе с вами? Это вас поместили в лист вместе со мной!
+2
0
+2
Хахахахахааа. Он даже при сравнении с Гвардиолой умудрится себя выше поставить. Это не лечится 🤡
+2
0
+2
Ответ Spartakus1984
Разумный руководитель если выбирать между Мостовым и Каррерой, позовет тренером Итальянца а не напыщенного и глупого человека, без знаний и с нулевым опытом даже в роли хоть какого помощника главного тренера.
Ты чё, он клуб медиалиги тренировал!
+1
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Дайте пожалуйста шанс Мостовому, рейтинг клуба повысите 10 раз. Очень прошу, хочу лицезреть
+1
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