Александр Мостовой: «Думаете, Абаскалю важно что-то выиграть? Нет! В «Спартаке» он обеспечивает себя на 20 лет вперед, в Испании ему дадут максимум 5 тысяч евро»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой деньги Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высказался о зарплате Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Вы думаете, Абаскалю важно что-то выиграть? Нет! Ему важно, что у него зарплата высокая, заработает сейчас в «Спартаке», чтобы обеспечить себе жизнь на 20 лет вперед.

У него в Испании будет зарплата максимум 5 тысяч евро, и люди будут говорить: «Не, многовато. Кто это такой?» – считает бывший полузащитник сборной России.

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37 комментариев
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"НЕТ, Я НЕ ЗАВИДУЮ!!!" - кричал Мостовой...
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Не понимаю, почему у него так бомбит от Абаскаля? )
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Когда Мостовой чихает, это выглядит как то так:
"А-а-а-а-Абаскаль!"
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Он в Базеле около 800 тысяч получал ))
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Вспомнился анекдот:
У кандидата в депутаты спрашивают:
— Почему вы решили баллотироваться?
— Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в роскоши, похоти, коррупции и безделье!
— И вы хотите со всем этим бороться?
— Зачем? Я хочу во всем этом участвовать!
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Ответ SergeyRussia
Не понимаю, почему у него так бомбит от Абаскаля? )
На его место хочет
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Абаскаль для Мостового: он с именем этим ложится, он с именем этим встает
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Ответ ILya__Filimonov
Он в Базеле около 800 тысяч получал ))
А в Испании 5 тысяч всего бы получал. Не ценят испанцы своих.
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Ответ SergeyRussia
Не понимаю, почему у него так бомбит от Абаскаля? )
потому что он поехавший 🤡
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задрал этот мост каждый день дичь говорить, ему по 10 рублей что ли за слово платят, на пенсию зарабатывает быдлан, в топку его, забанить навсегда как орлова
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Ответ SergeyRussia
Не понимаю, почему у него так бомбит от Абаскаля? )
Чеканить не умеет.
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Это клиника. Реально. Мостовому лечиться надо.
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Да хватит брать у него интервью
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Мостовой засыпает и просыпается с мыслью об Абаскале))

Но если серьёзно, то раньше удивлялся с неадекватности Александра, сейчас уже
считаю неадекватным журналиста, который каждый второй день звонит и провоцирует на фразы. Большая часть интервью Царя о Гильермо - всегда РБ Спорт
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Лысый все о расческе, Мостовой все об Абаскале
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Ответ SergeyRussia
Не понимаю, почему у него так бомбит от Абаскаля? )
Потому что Санек себя не обеспечит)
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Ему бы в бухгалтера, не ту лицензию получает
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"и люди будут говорить: «Не, многовато. Кто это такой?"

Под словом "люди" Мостовой подразумевает себя?)
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я хочу увидеть журналиста, который звонит Мостовому за комментариями. мы должны знать героя в лицо
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Ответ Андрей Федоров
Памахаитее Абаскаля критикуют. На каком месте Спартак идет, не напомнишь ?
На 5 идет, в чем проблема? Хотя стоит Мостового поставить, может он наконец сможет вывести их в ФНЛ.
Аленичеву с Титовым почти удалось
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Монако Головина, Аталанта Миранчука, а Спортс Мостового!
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А Мостовой всё так же считать чужие деньги горазд ) Вернее, Абаскалевы деньги ))
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Я о своей бывшей так часто не думаю, как Мостовой об Абаскале.
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У Абаскаля уже хроническая икота. Даже про своих жён и мужей никто не вспоминает так часто, как Мостовой про Абаскаля.

Может, Абаскаль — это Арнольд, а Мостовой — Хельга Патаки?
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Ни дня без обиженного Мостового
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А Мост думал, что тренер из Испании должен тренировать за идею, за то что он с детства за Спартак, получая копейки чисто на поесть и попить?
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Да не бомбит у меня, не бомбит, это всегда про царя 🤣🤦🏻‍♂️
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Ответ 9wkbc9rjcb
Больше ни слова не напишу про этого недалекого мостового, думаю и другие присоединяться…..
Если после спартака Абаскаль будет работать во второсортных командах, извинишься ?
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Этот (цензура) с немытыми патлами не понимает, что уже всех достал?
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Типа Мостовому важно что-то выиграть, а не тонну бабла получить))
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