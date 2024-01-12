Александр Мостовой: «Думаете, Абаскалю важно что-то выиграть? Нет! В «Спартаке» он обеспечивает себя на 20 лет вперед, в Испании ему дадут максимум 5 тысяч евро»
Александр Мостовой высказался о зарплате Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
«Вы думаете, Абаскалю важно что-то выиграть? Нет! Ему важно, что у него зарплата высокая, заработает сейчас в «Спартаке», чтобы обеспечить себе жизнь на 20 лет вперед.
У него в Испании будет зарплата максимум 5 тысяч евро, и люди будут говорить: «Не, многовато. Кто это такой?» – считает бывший полузащитник сборной России.
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"А-а-а-а-Абаскаль!"
У кандидата в депутаты спрашивают:
— Почему вы решили баллотироваться?
— Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в роскоши, похоти, коррупции и безделье!
— И вы хотите со всем этим бороться?
— Зачем? Я хочу во всем этом участвовать!
Но если серьёзно, то раньше удивлялся с неадекватности Александра, сейчас уже
считаю неадекватным журналиста, который каждый второй день звонит и провоцирует на фразы. Большая часть интервью Царя о Гильермо - всегда РБ Спорт
Под словом "люди" Мостовой подразумевает себя?)
Аленичеву с Титовым почти удалось
Может, Абаскаль — это Арнольд, а Мостовой — Хельга Патаки?