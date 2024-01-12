Александр Мостовой: «Думаете, Абаскалю важно что-то выиграть? Нет! В «Спартаке» он обеспечивает себя на 20 лет вперед, в Испании ему дадут максимум 5 тысяч евро»

Александр Мостовой высказался о зарплате Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Вы думаете, Абаскалю важно что-то выиграть? Нет! Ему важно, что у него зарплата высокая, заработает сейчас в « », чтобы обеспечить себе жизнь на 20 лет вперед.

У него в Испании будет зарплата максимум 5 тысяч евро, и люди будут говорить: «Не, многовато. Кто это такой?» – считает бывший полузащитник сборной России.

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