Мостовой о Тихонове в «Енисее»: «Мне бы больше хотелось посмотреть на Абаскаля, получится у него там или нет. Еще человек 15 таких можно перечислить, кто приезжал в Россию и учился тренировать» 

Теги Спартак Андрей Тихонов премьер-лига Россия Первая лига Александр Мостовой Енисей Гильермо Абаскаль Футбол

Александру Мостовому хотелось бы видеть Гильермо Абаскаля на посту тренера «Енисея».

Накануне красноярский клуб возглавил Андрей Тихонов.

«Не знаю, получится ли у Тихонова. У нас же часто говорят, что в Россию приезжают набираться опыта. Например, мне бы больше хотелось посмотреть на Абаскаля (главный тренер «Спартака» – прим. Sports.ru) в «Енисее», получится у него там или нет. И еще человек 15 таких можно перечислить, которые приезжали в Россию и учились тренировать.

Что дальше? Я открыт для переговоров, мой телефон всегда включен. Помню, когда вернулся из Испании, у меня спросили, чем я хочу заниматься дальше. Ответил, что хотелось бы остаться в нашем футболе. 

Вот прошло больше 15 лет, и пока мы не нужны нашему футболу. Я уже подхожу с иронией к этому вопросу. Жизнь такая, что ты не знаешь, что будет завтра», — сказал экс-игрок сборной России.

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7 комментариев
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Ответ Турку Финляндия*
Хотелось бы посмотреть на Мостового в Енисеи
Пожалейте Царя. Река очень сильная и широкая, сейчас частично скована льдом)
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Саня, красава, гни свою линию, успех уже близко! Назначат скоро, вой побольше)
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Хотелось бы посмотреть на Мостового в Енисеи
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+1
Дебил
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Какой-то пессимизм у него после того, как не его назначили в Енисей. Причем говорит во множественном числе "мы никому не нужны". Кто в эти "мы" ещё входит интересно?
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Ответ samarskij-kuzmich
Какой-то пессимизм у него после того, как не его назначили в Енисей. Причем говорит во множественном числе "мы никому не нужны". Кто в эти "мы" ещё входит интересно?
Мы - Царь
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