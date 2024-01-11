Мостовой о Тихонове в «Енисее»: «Мне бы больше хотелось посмотреть на Абаскаля, получится у него там или нет. Еще человек 15 таких можно перечислить, кто приезжал в Россию и учился тренировать» 

Александру Мостовому хотелось бы видеть Гильермо Абаскаля на посту тренера «Енисея».

Накануне красноярский клуб возглавил .

«Не знаю, получится ли у Тихонова. У нас же часто говорят, что в Россию приезжают набираться опыта. Например, мне бы больше хотелось посмотреть на (главный тренер « » – прим. Sports.ru) в « », получится у него там или нет. И еще человек 15 таких можно перечислить, которые приезжали в Россию и учились тренировать.

Что дальше? Я открыт для переговоров, мой телефон всегда включен. Помню, когда вернулся из Испании, у меня спросили, чем я хочу заниматься дальше. Ответил, что хотелось бы остаться в нашем футболе.

Вот прошло больше 15 лет, и пока мы не нужны нашему футболу. Я уже подхожу с иронией к этому вопросу. Жизнь такая, что ты не знаешь, что будет завтра», — сказал экс-игрок сборной России.

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