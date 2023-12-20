«Вот правосудие в Чили. На него даже не надели наручники – никакой справедливости». Экс-девушка вингера «Коло-Коло» Томпсона о 6-месячной отсрочке наказания за попытку ее убийства

Бывшая девушка вингера «Коло-Коло» Хорди Томпсона недовольна отсрочкой наказания.

Напомним, в начале ноября Томпсону были предъявлены обвинения в попытке убийства после того, как его бывшая девушка Камила Сепульведа заявила на него в полицию. По словам прокурора, занимающегося делом, футболист жестоко избил девушку и попытался задушить на почве ревности, находясь в состоянии алкогольного опьянения. После того, как Сепульведа вызвала полицию, Томпсон был арестован и впоследствии заключен под стражу на 45 суток, однако через несколько дней мера наказания была заменена на домашний арест.

Во вторник суд вынес решение о 6-месячной отсрочке меры пресечения – для этого футболисту придется выплатить 100 млн песо (порядка 105 000 евро – Sports.ru). Таким образом, вингер не обязан находиться под домашним арестом, однако должен явиться в суд по требованию.

Ранее сообщалось, что «Коло-Коло» ведет переговоры об уходе Томпсона, а « » и эквадорский « » готовы арендовать игрока с правом выкупа.

«Я нахожу это гнусным. Вот что такое правосудие в Чили, это невозможно терпеть.

Он не собирается возвращаться, очевидно, поэтому его хотят выгнать, чтобы все замять. Я спокойна, потому что он ушел, но он все еще зол, то есть, он может сделать что угодно и когда угодно. Он никогда не изменится, потому что ему все прощают. Очевидно, план « » заключался в том, чтобы он ушел, и его не осудили здесь.

Здесь никогда и ни в чем не было справедливости, поэтому и другие тоже боятся осуждать, потому что, в конце концов, нас критикуют больше всего.

На него даже не надели наручники, он вышел с полицейским, будто прогуливаясь. Его даже попросили сфотографироваться – вот почему я говорю, что правосудие никогда не восторжествует, потому что все они в сговоре.

[Перед арестом] он сказал мне: «Любимая, что случилось?» Я ответила: «Не говори со мной, я никогда не забуду, как ты меня душил». Он сказал: «Я очень боюсь». «Как я всегда боялась твоих ударов», – ответила я. Он просил меня: «Любовь моя, прошу, не возвращайся к тому, что было раньше, скажи, что это была простая ссора, пожалуйста, я не хочу терять свою карьеру», – рассказала Сепульведа в интервью Chilevisión.

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