Мать Мбаппе о продлении с «ПСЖ» в 2022-м: «Если бы могли взять 10 миллиардов, взяли бы – так работает система. Здесь нет ни вины, ни стыда»

Мать Килиана Мбаппе рассказала о продлении контракта с «ПСЖ» в 2022 году.

Тогда Мбаппе мог покинуть «ПСЖ» на правах свободного агента, но продлил контракт.

«Это миллионы.

Здесь нет ни вины, ни стыда. Если бы мы могли взять 10 миллиардов, мы бы взяли их, потому что так работает система», – сказала Файза Ламари в шоу Envoyé Spécial, которое выйдет на канале France 2 в следующий четверг.

Этим летом контракт Мбаппе с «ПСЖ» вновь истекает. Он уже может вести переговоры с заинтересованными клубами о переходе на правах свободного агента.

Статистику 25-летнего нападающего, который забил 18 голов в 16 матчах чемпионата Франции, можно изучить здесь.

Мбаппе договорился с «Реалом» – волнительный инсайд для «ПСЖ». Этому можно верить?

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