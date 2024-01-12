Мать Мбаппе о продлении с «ПСЖ» в 2022-м: «Если бы могли взять 10 миллиардов, взяли бы – так работает система. Здесь нет ни вины, ни стыда»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе деньги Файза Ламари Футбол

Мать Килиана Мбаппе рассказала о продлении контракта с «ПСЖ» в 2022 году.

Тогда Мбаппе мог покинуть «ПСЖ» на правах свободного агента, но продлил контракт.

«Это миллионы.

Здесь нет ни вины, ни стыда. Если бы мы могли взять 10 миллиардов, мы бы взяли их, потому что так работает система», – сказала Файза Ламари в шоу Envoyé Spécial, которое выйдет на канале France 2 в следующий четверг.

Этим летом контракт Мбаппе с «ПСЖ» вновь истекает. Он уже может вести переговоры с заинтересованными клубами о переходе на правах свободного агента.

Статистику 25-летнего нападающего, который забил 18 голов в 16 матчах чемпионата Франции, можно изучить здесь.

Мбаппе договорился с «Реалом» – волнительный инсайд для «ПСЖ». Этому можно верить?

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55 комментариев
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Не мы такие, жизнь такая...)
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+60
Антилопа: Сколько тебе нужно золота?
Раджа: Э-э-э... много!
Антилопа: А если его будет слишком много?
Раджа [смеясь]: Глупое животное! Золота не может быть слишком много! (с)
+50
-1
+49
норм так накидывает намёк Реалу. 😀😀😀😀😀😀😀
+36
-1
+35
Ответ swerh
Не мы такие, жизнь такая...)
- Не, это много - могу нажраться..
- У меня меньше нет.
- Придётся нажраться...
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0
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Яжемать
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Перевожу на русский. Нам похер на всё, кроме денехъ.
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Ну обменяли карьеру сына, золотые мячи на деньги.
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Ответ Артем Шелудков
Да все по факту говорит: от таких шальных бешенных денег не отказываются, тем более он не в каком-нибудь ноунейм клубе играет, пускай ПСЖ объективно и слабее Реала, но все равно это топ клуб
Чувствую меня сейчас заминусят, так что объясню: любой из нас, работая в условной Башнефти, отказался бы от перехода в Газпром, если бы в Башнефти дали бешенную зарплату. Другое дело, что Мбаппе сам по сути шантажировал и заставлял себя уговаривать, это да, это некрасиво
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Ответ Евгений Квасников
норм так накидывает намёк Реалу. 😀😀😀😀😀😀😀
Либо шейхам
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В том что взяли (если уж дают) вопросов нет. А вот то, что этому предшествовало определенные вопросы вызывает. Впрочем, всегда можно утешиться тем, что деньги не пахнут.
+6
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Лол, а до этот пели про мы остались не ради денег, а ради проекта)
+6
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+4
Да все по факту говорит: от таких шальных бешенных денег не отказываются, тем более он не в каком-нибудь ноунейм клубе играет, пускай ПСЖ объективно и слабее Реала, но все равно это топ клуб
+9
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+3
Ответ swerh
Не мы такие, жизнь такая...)
ничего личного, просто бизнес)
+5
-2
+3
Так работает жадность.
Карьеру можно построить и поумнее, тк при успешной карьере в ЛаЛиге или АПЛ денег было бы еще больше: спонсорские контракты / реклама / торговля влиянием и тд...
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0
+3
Ответ Spartakus1984
Ну обменяли карьеру сына, золотые мячи на деньги.
В старости будет плакать и слезы 100 евровыми купюрами вытирать)
+3
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+2
Мать Мбаппе о продление с ПСЖ в 2024 году:
«Это миллиарды.
Здесь нет ни вины, ни стыда. Если бы мы могли взять 10 триллионов, мы бы взяли их"
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А какой здесь может быть стыд. Вина тем более... Работодатель платит за абсолютно законную и честную работу
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уже мать ??)))
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Всё логично🤷‍♂️ моралисты люблю вас!
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Ответ Артем Шелудков
Чувствую меня сейчас заминусят, так что объясню: любой из нас, работая в условной Башнефти, отказался бы от перехода в Газпром, если бы в Башнефти дали бешенную зарплату. Другое дело, что Мбаппе сам по сути шантажировал и заставлял себя уговаривать, это да, это некрасиво
Сравнение не совсем корректное. Нужен контекст. Вот такой:
Башнефть рядовая компания. Такая же как и все. Качает деньги и все.
В Газпроме же можно стать лучшим нефтяником в мире. Это престижно. При это в деньгах потеряешь, но не в разы.

С одной стороны престиж, мировое наследие, статус.
С другой -- местечковое наследие и бабло.
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Ответ скорпыч
Антилопа: Сколько тебе нужно золота? Раджа: Э-э-э... много! Антилопа: А если его будет слишком много? Раджа [смеясь]: Глупое животное! Золота не может быть слишком много! (с)
Хороший мультфильм 👍
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Ответ Savarona25
В том что взяли (если уж дают) вопросов нет. А вот то, что этому предшествовало определенные вопросы вызывает. Впрочем, всегда можно утешиться тем, что деньги не пахнут.
Если бы этому не предшествовало то что предшествовало то столько уже может и не предложили бы
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Ответ Влад Ефремов
Ну вот зачем тебе 1.5 миллиарда, когда у тебя уже есть 20? Чтобы что?
чтобы было на 1,5 больше, что за вопросы?
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Тут больше подходит фраза про ни стыда, ни совести
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Таков капитализм.
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Это понятно, просто почему после продления остались и говорили, что остались из-за любви к клубу и Парижу. Можно было сразу сказать эти слова и все бы поняли и никто бы не осудил.
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ай, гнусная семейка, при всем пр. том, что я за то, чтобы деньги лучше футболистам пусть достаются, а не функционерам и директорам, но Мбапе уже давно не про футбол, он заигрался! интересно будет посмотреть, что он сможет, если сможет, показать в Англии или в Испании!
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Отмазки жадных
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Ответ Влад Ефремов
Ну вот зачем тебе 1.5 миллиарда, когда у тебя уже есть 20? Чтобы что?
Ну корабль на Марс построить(утрирую), например, неужели вы думаете, что в нашем мире миллиардерам деньги некуда потратить? Изобретательный человеческий разум придумает куда пристроить лишние миллиарды
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Сериал с Мбаппе с каждым сезоном скатывается все ниже и ничего кроме испанского стыда у зрителей уже не вызывает. Горшочек, не вари!
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