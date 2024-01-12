Мать Мбаппе о продлении с «ПСЖ» в 2022-м: «Если бы могли взять 10 миллиардов, взяли бы – так работает система. Здесь нет ни вины, ни стыда»
Мать Килиана Мбаппе рассказала о продлении контракта с «ПСЖ» в 2022 году.
Тогда Мбаппе мог покинуть «ПСЖ» на правах свободного агента, но продлил контракт.
«Это миллионы.
Здесь нет ни вины, ни стыда. Если бы мы могли взять 10 миллиардов, мы бы взяли их, потому что так работает система», – сказала Файза Ламари в шоу Envoyé Spécial, которое выйдет на канале France 2 в следующий четверг.
Этим летом контракт Мбаппе с «ПСЖ» вновь истекает. Он уже может вести переговоры с заинтересованными клубами о переходе на правах свободного агента.
Статистику 25-летнего нападающего, который забил 18 голов в 16 матчах чемпионата Франции, можно изучить здесь.
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Раджа: Э-э-э... много!
Антилопа: А если его будет слишком много?
Раджа [смеясь]: Глупое животное! Золота не может быть слишком много! (с)
- У меня меньше нет.
- Придётся нажраться...
Карьеру можно построить и поумнее, тк при успешной карьере в ЛаЛиге или АПЛ денег было бы еще больше: спонсорские контракты / реклама / торговля влиянием и тд...
«Это миллиарды.
Здесь нет ни вины, ни стыда. Если бы мы могли взять 10 триллионов, мы бы взяли их"
Башнефть рядовая компания. Такая же как и все. Качает деньги и все.
В Газпроме же можно стать лучшим нефтяником в мире. Это престижно. При это в деньгах потеряешь, но не в разы.
С одной стороны престиж, мировое наследие, статус.
С другой -- местечковое наследие и бабло.