Мюллер перед финалом МЛС против «Интер Майами» Месси: «Какие шансы «Ванкувера» на победу? 10-20%? Или меньше?»

Томас Мюллер высказался перед финалом МЛС против Интер Майами.

Полузащитник «Ванкувер Уайткэпс » Томас Мюллер поделился мыслями в преддверии финала МЛС против «Интер Майами ».

Игра пройдет 6 декабря и начнется в 22:30 по московскому времени.

«Какие наши шансы на победу? 10%? 20? Или меньше? Но шанс есть?

Знаю, что для вас, представителей СМИ и МЛС , имеет смысл говорить о Лионеле Месси , обо мне и других известных игроках, но речь идет о двух командах с очень привлекательным и красивым стилем игры.

Всегда приятно встретиться со старыми друзьями. Мы не близки, но я всегда следил за ними. Они были отличными игроками, а некоторые и сейчас такими остаются», – сказал Томас Мюллер .