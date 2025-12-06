Мюллер перед финалом МЛС против «Интер Майами» Месси: «Какие шансы «Ванкувера» на победу? 10-20%? Или меньше?»
Томас Мюллер высказался перед финалом МЛС против Интер Майами.
Полузащитник «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер поделился мыслями в преддверии финала МЛС против «Интер Майами».
Игра пройдет 6 декабря и начнется в 22:30 по московскому времени.
«Какие наши шансы на победу? 10%? 20? Или меньше? Но шанс есть?
Знаю, что для вас, представителей СМИ и МЛС, имеет смысл говорить о Лионеле Месси, обо мне и других известных игроках, но речь идет о двух командах с очень привлекательным и красивым стилем игры.
Всегда приятно встретиться со старыми друзьями. Мы не близки, но я всегда следил за ними. Они были отличными игроками, а некоторые и сейчас такими остаются», – сказал Томас Мюллер.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: BBC
