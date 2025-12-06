Александер Исак: «Лучшей физической готовности я еще не достиг. Но всегда ожидаю от себя гораздо большего. У «Ливерпуля» хороший состав и тренерский штаб»
Александер Исак дал комментарий об игре в «Ливерпуле».
Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак высказался касательно своей игры в начале сезона.
Форвард забил 1 гол и сделал 1 передачу в 7 матчах АПЛ.
«Непросто начало – как индивидуально, так и командно. Результаты не самые лучшие. Я тоже хочу большего. Нам нужно сохранять позитивный настрой.
Лучшей физической готовности я еще не достиг. Но когда я появляюсь на поле, хочу играть хорошо. Я всегда ожидаю от себя гораздо большего. Даже когда играю очень хорошо, всегда хочу большего.
У нас действительно хороший состав футболистов и тренерский штаб. Было легко освоиться в клубе», – сказал Александер Исак.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
