«Рубин» проиграл 3 матча подряд. У казанцев 1 победа за 9 игр
Сегодня команда тренера Рашида Рахимова уступила 0:2 «Ростову» в рамках Мир РПЛ. До этого были поражения от «Зенита» (0:1) и от тульского «Арсенала» в Фонбет Кубке России (по пенальти, в основное время ничья).
За последние 9 матчей у «Рубина» лишь одна победа – над «Ахматом».
«Рубин» на данный момент идет на 7-м месте, набрав 23 очка.
