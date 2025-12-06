«Рубин» проиграл 3 матча подряд. У казанцев 1 победа за 9 игр

«Рубин» проиграл 3 матча подряд.

«Рубин» проиграл 3 матча подряд.

Сегодня команда тренера Рашида Рахимова уступила 0:2 «Ростову » в рамках Мир РПЛ . До этого были поражения от «Зенита» (0:1) и от тульского «Арсенала» в Фонбет Кубке России (по пенальти, в основное время ничья).

За последние 9 матчей у «Рубина » лишь одна победа – над «Ахматом».

«Рубин» на данный момент идет на 7-м месте, набрав 23 очка.