Беллингем, Холанд и Мбаппе – самые дорогие игроки мира на Transfermarkt. Винисиус – 4-й, Сака – 5-й

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Джуд Беллингем вошел в число самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt.

Сегодня портал обновил цены на игроков, и теперь Transfermarkt оценивает полузащитника «Реала» в 180 млн евро. В такую же сумму оценены Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») и Килиан МбаппеПСЖ»), которые ранее вдвоем возглавляли рейтинг самых дорогих игроков мира на сайте.

Четвертое место в списке занимает вингер «Реала» Винисиус Жуниор (150 млн евро), пятое – вингер «Арсенала» Букайо Сака (120 млн евро).

Места с 6-го по 12-е делят полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала, вингер «Манчестер Сити» Филип Фоден, нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, форвард «Наполи» Виктор Осимхен, опорник «Арсенала» Деклан Райс, опорник «Ман Сити» Родри и нападающий «Баварии» Харри Кейн. Все они оценены в 110 млн евро.

Отметим, что цена Лаутаро, Райса и Родри повысилась со 100 до 110 млн евро. Цена Осимхена снизилась со 120 до 110 млн евро.

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24 комментария
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Ответ Фанат спорта01
почему Сака стоит меньше Винисиуса? 1.он моложе 2.менее травматичен 3.намного стабильнее 4.статистика лучше.
1). согласен, моложе
2). первый сезон Вини в травме лежит, до этого здоровье было хорошее
3). Нельзя назвать Винисиуса не стабильным, были редкие матчи когда он пропадал, но в основном, когда был здоров во всех матчах влиял на игру сильно
4). Статистику лучше в студию пожалуйста.
+21
-4
+17
Объясните мне как Ямал подорожал с конца октября еще на десятку, хотя он играл по праздникам выходя на замену ничего не забивая и не отдавая при этом???
+17
-2
+15
Ответ JohnnyMadsen
1). согласен, моложе 2). первый сезон Вини в травме лежит, до этого здоровье было хорошее 3). Нельзя назвать Винисиуса не стабильным, были редкие матчи когда он пропадал, но в основном, когда был здоров во всех матчах влиял на игру сильно 4). Статистику лучше в студию пожалуйста.
Когда Сака выиграет ЛЧ, станет одним из лучших в мире, при этом отдавая и забивая в важным матчах, вот тогда на этом уровне будет. Винисиус уже своё имя вписал в историю ЛЧ.
+17
-3
+14
Ответ JohnnyMadsen
Объясните мне как Ямал подорожал с конца октября еще на десятку, хотя он играл по праздникам выходя на замену ничего не забивая и не отдавая при этом???
Пиар машина в действии
+9
-3
+6
почему Сака стоит меньше Винисиуса?
1.он моложе
2.менее травматичен
3.намного стабильнее
4.статистика лучше.
+16
-12
+4
Ответ JohnnyMadsen
Объясните мне как Ямал подорожал с конца октября еще на десятку, хотя он играл по праздникам выходя на замену ничего не забивая и не отдавая при этом???
у нас цена на яйца еще больше выросла.
+5
-1
+4
Ответ Фанат спорта01
почему Сака стоит меньше Винисиуса? 1.он моложе 2.менее травматичен 3.намного стабильнее 4.статистика лучше.
Как фанат Арсенала скажу, что Вини почти во всем превосходит Сака. Разве что удар у последнего более плотный и сильный, но и бразилец может иногда приложиться, как в матчах с Севильей и Сити.
А так, конечно, Сака — это сын маминой подруги, в отличии от конфликтного Винисиуса
+6
-3
+3
Ответ Фанат спорта01
почему Сака стоит меньше Винисиуса? 1.он моложе 2.менее травматичен 3.намного стабильнее 4.статистика лучше.
Сака очень хорош, но объективно Винисиус на ступень выше него
+4
-1
+3
Ответ Фанат спорта01
почему Сака стоит меньше Винисиуса? 1.он моложе 2.менее травматичен 3.намного стабильнее 4.статистика лучше.
канониры в своём мире живут
+5
-2
+3
Ответ Дядя ТУРА
почему Сака стоит дороже Родриго?
потому что лучше во всём.
+2
0
+2
Ответ ML26
Как фанат Арсенала скажу, что Вини почти во всем превосходит Сака. Разве что удар у последнего более плотный и сильный, но и бразилец может иногда приложиться, как в матчах с Севильей и Сити. А так, конечно, Сака — это сын маминой подруги, в отличии от конфликтного Винисиуса
может расскажете об этих компонентах в которых вини лучше кроме скорости?
+2
-1
+1
Все-таки в оценке игроков произошел сильный сдвиг. Еще в середине десятых Неймар выигрывал лигу, делал требл и считал топ-3 в мире, но его цена шла вверх очень медленно (по 10 миллионов). Сейчас ты проводишь сильную половину сезона и тебе дают +60 миллионов. И инфляцией не объяснить, Беллингему буквально треть стоимости накинули с лета. А ведь ни лига, ни ЛЧ еще и близко не выиграны. Какие-то тикток-стоимости получаются.
+4
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Люба, а списком нельзя было запилить, чтобы не читать этот унылый текст?
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Топ 3 янгстера! Как уже 25 лет?...
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КДБ и Вальверде бесценны, судя по этому рейтингу. Справедливо, что уж.
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Ответ JohnnyMadsen
1). согласен, моложе 2). первый сезон Вини в травме лежит, до этого здоровье было хорошее 3). Нельзя назвать Винисиуса не стабильным, были редкие матчи когда он пропадал, но в основном, когда был здоров во всех матчах влиял на игру сильно 4). Статистику лучше в студию пожалуйста.
2)у вини и раньше были травмы,как минимум 2 длительные,у Сака их вообще нет.
3)Сака намного стабильнее и это факт.
можно просто посмотреть статистику и увидеть что он провёл 25матчей в этом сезоне и ни в одном из них не получил оценку ниже 7,0 и в 17из них уходил с голом или ассистом.
он никогда не опускается ниже определённого уровня.
а Вини может феерить в одной игре и быть ужасен во второй,у него в в 1/3 матчей оценка ниже 7,0 и в некоторых вообще около 6,0.
4)вини статистика:
20лет:3+3 35матчей
21год:17+10 35игр
22года:10+9 33игры
23года:4+1 10игр
Сака
20лет:11+7 38игр
21год:14+11 38игр
22года:5+6 16игр.
Итого:
Вини:34+23 113игр.
Сака:30+24 92игры.
не стал брать сезоны где им было 18-19лет у обоих стата примерно одинаково плохая.
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Ответ Фанат спорта01
почему Сака стоит меньше Винисиуса? 1.он моложе 2.менее травматичен 3.намного стабильнее 4.статистика лучше.
1. Он ноунейм.
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на картинке ООО "Новое поколение"
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Ответ JohnnyMadsen
Объясните мне как Ямал подорожал с конца октября еще на десятку, хотя он играл по праздникам выходя на замену ничего не забивая и не отдавая при этом???
Так они так же стремительно теряют в цене если что то идет не так. На примере Деле Али, Санчо, Фати
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Ответ JohnnyMadsen
Объясните мне как Ямал подорожал с конца октября еще на десятку, хотя он играл по праздникам выходя на замену ничего не забивая и не отдавая при этом???
Гиви задвинули, Ямала вывели.
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