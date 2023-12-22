Беллингем, Холанд и Мбаппе – самые дорогие игроки мира на Transfermarkt. Винисиус – 4-й, Сака – 5-й

Джуд Беллингем вошел в число самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt.

Сегодня портал обновил цены на игроков, и теперь Transfermarkt оценивает полузащитника «Реала» в 180 млн евро. В такую же сумму оценены («Манчестер Сити») и (« »), которые ранее вдвоем возглавляли рейтинг самых дорогих игроков мира на сайте.

Четвертое место в списке занимает вингер « » (150 млн евро), пятое – вингер «Арсенала» Букайо Сака (120 млн евро).

Места с 6-го по 12-е делят полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала, вингер «Манчестер Сити» Филип Фоден, нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, форвард «Наполи» Виктор Осимхен, опорник «Арсенала» Деклан Райс, опорник «Ман Сити» Родри и нападающий «Баварии» Харри Кейн. Все они оценены в 110 млн евро.

Отметим, что цена Лаутаро, Райса и Родри повысилась со 100 до 110 млн евро. Цена Осимхена снизилась со 120 до 110 млн евро.

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