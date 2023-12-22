Беллингем, Холанд и Мбаппе – самые дорогие игроки мира на Transfermarkt. Винисиус – 4-й, Сака – 5-й
Джуд Беллингем вошел в число самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt.
Сегодня портал обновил цены на игроков, и теперь Transfermarkt оценивает полузащитника «Реала» в 180 млн евро. В такую же сумму оценены Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») и Килиан Мбаппе («ПСЖ»), которые ранее вдвоем возглавляли рейтинг самых дорогих игроков мира на сайте.
Четвертое место в списке занимает вингер «Реала» Винисиус Жуниор (150 млн евро), пятое – вингер «Арсенала» Букайо Сака (120 млн евро).
Места с 6-го по 12-е делят полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала, вингер «Манчестер Сити» Филип Фоден, нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, форвард «Наполи» Виктор Осимхен, опорник «Арсенала» Деклан Райс, опорник «Ман Сити» Родри и нападающий «Баварии» Харри Кейн. Все они оценены в 110 млн евро.
Отметим, что цена Лаутаро, Райса и Родри повысилась со 100 до 110 млн евро. Цена Осимхена снизилась со 120 до 110 млн евро.
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2). первый сезон Вини в травме лежит, до этого здоровье было хорошее
3). Нельзя назвать Винисиуса не стабильным, были редкие матчи когда он пропадал, но в основном, когда был здоров во всех матчах влиял на игру сильно
4). Статистику лучше в студию пожалуйста.
1.он моложе
2.менее травматичен
3.намного стабильнее
4.статистика лучше.
А так, конечно, Сака — это сын маминой подруги, в отличии от конфликтного Винисиуса
3)Сака намного стабильнее и это факт.
можно просто посмотреть статистику и увидеть что он провёл 25матчей в этом сезоне и ни в одном из них не получил оценку ниже 7,0 и в 17из них уходил с голом или ассистом.
он никогда не опускается ниже определённого уровня.
а Вини может феерить в одной игре и быть ужасен во второй,у него в в 1/3 матчей оценка ниже 7,0 и в некоторых вообще около 6,0.
4)вини статистика:
20лет:3+3 35матчей
21год:17+10 35игр
22года:10+9 33игры
23года:4+1 10игр
Сака
20лет:11+7 38игр
21год:14+11 38игр
22года:5+6 16игр.
Итого:
Вини:34+23 113игр.
Сака:30+24 92игры.
не стал брать сезоны где им было 18-19лет у обоих стата примерно одинаково плохая.