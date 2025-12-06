Ташуев о ЧМ: «Это не эпохальное событие, как раньше было. Должны быть сильнейшие сборные, а собирается туристический слет»

Сергей Ташуев: ЧМ теперь не эпохальное событие, как было раньше.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Ташуев высказался о жеребьевке ЧМ-2026 .

«Не досмотрел до конца. Затянуто – раз. Во-вторых, когда нас там нет, на этот праздник не очень интересно смотреть, если честно.

Ожидаемо: об этом раньше говорили – огромное количество команд, не из первой десятки условно по рейтингу. Система понятная. Но если раньше это была веха, стилистика, показатель того, в какую сторону команда развивается, то сегодня это как Универсиада.

Болельщики гуляют, обнимаются, целуются, пьют пиво – но это не эпохальное событие, как раньше было. Раз в четыре года на таком форуме должны быть самые сильные сборные. А здесь собирается слет туристический! Меньше футбола, больше боления.

Южная Корея , ЮАР – ведущие сборные группы. Раньше была одна такая и три мощных – шла сеча. Сейчас будут команды, которые не определяют уровень футбола.

Сейчас Лига чемпионов такой стала: смотришь и не понимаешь, кто там играет, когда, какое место занимает. Превратили футбол в шоу. Здесь правильно заметили, что это немного убивает уровень класса», – сказал Ташуев.