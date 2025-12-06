«Я поймал змею, посадил ее в пластиковый пакет и засунул в карман Ди Маттео. Потом попросил Роберто одолжить мне денег, чтобы он сунул туда руку». Гаскойн о любимом розыгрыше

Пол Гаской: я поймал змею и засунул ее в карман Ди Маттео.

Бывший полузащитник «Лацио » и сборной Англии Пол Гаскойн рассказал о своих любимых розыгрышах.

Экс-футболист вспомнил о подготовке к одному из дерби с «Ромой».

«Нам всем было до усрачки страшно из-за этого матча. Поэтому я пошел в зоомагазин, купил мышку и посадил ее в верхний карман своей куртки.

Дино Дзофф выступал с речью перед командой, и эта чертова мышь все время залезала мне на плечо. Я подумал: «Пошла ты», – и снова усаживал ее на место. Затем вошел президент и сказал: «Ребята, я хочу дать вам по пять тысяч, если вы сегодня выиграете».

Я сказал: «Дайте 10 тысяч, потому что я должен отдать пять тысяч мышке». Я забил в той игре, а потом нашел мышку в раздевалке, сказал «Спасибо» и сунул ее обратно в карман. Почему я это сделал? Мне было скучно.

Любимый розыгрыш? Я поймал змею, посадил ее в пластиковый пакет и засунул в карман Роберто Ди Маттео после тренировки. Потом я спросил, не может ли он одолжить мне немного денег, чтобы он сунул руку в карман», – сказал Гаскойн.