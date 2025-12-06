«Инфантино доставляет большое удовольствие лизнуть Трампа. На жеребьевке это подтверждается песней, под которую проходила избирательная кампания Дональда» Белоус о главе ФИФА
Юрий Белоус: Инфантино доставляет большое удовольствие лизнуть Трампа лишний раз.
Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус высказался о президенте ФИФА Джанни Инфантино после жеребьевки ЧМ-2026.
Президент США Дональд Трамп стал первым лауреатом Премии мира ФИФА.
«Вы знаете, Инфантино доставляет большое удовольствие лизнуть лишний раз Трампа.
Это в конце концов подтверждается, когда на церемонии заиграла любимая песня, под которую проходила избирательная кампания Трампа. Далеко не лучшая, что есть в репертуаре США. И, конечно, вручение ему этого приза.
Трамп – пожилой человек. Он с большим удовольствием принимает эти подарки.
Так что, я думаю, люди улыбнулись, посмеялись, но это не отменяет, что впервые на чемпионате мира выступят 48 команд, впервые сыграют такие карлики, как Кюрасао», – сказал Юрий Белоус.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Евро-футбол»
