Жоан Лапорта: «Барса» сделала заявку на чемпионство благодаря победе над «Атлетико»

Лапорта: «Барса» сделала заявку на чемпионство благодаря победе над «Атлетико».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отметил, что победой над «Атлетико» каталонцы сделали заявку на чемпионство.

2 декабря «Барса» дома обыграла «Атлетико» со счетом 3:1. Сине-гранатовые после 15 матчей лидируют в таблице и опережают «Реал» на одно очко.

«На днях мы, по-моему, сделали заявку на победу в чемпионате. Каждый год от «Барсы» ожидают борьбы за Ла Лигу . Но в именно таких матчах осознаешь: «В этом сезоне подобное может произойти, потому что у нас очень конкурентоспособная команда».

Это был отличный матч. С «Атлетико» у нас всегда очень напряженные встречи. И да, не будем забывать, что «Атлетико» уже выиграл шесть-семь матчей подряд и приехал сюда в надежде добиться лучшего результата, чем получилось», – сказал Лапорта.