Начало сезона-2024/25 в РПЛ намечено на 19 июля. Первая часть продлится до 15 декабря
Следующий сезон Мир Премьер-лиги должен начаться 19 июля.
Запланированная дата начала чемпионата указана в положении о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по футболу на 2024 год, опубликованном на сайте РФС.
Первый отрезок чемпионата России продлится до 15 декабря 2024 года.
В текущем сезоне Мир РПЛ 1-й тур прошел 21-23 июля, а последние игры перед зимним перерывом команды провели 8-10 декабря.
Старт нового розыгрыша Фонбет Кубка России в сезоне‑2024/25 запланирован на 23 июля.
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