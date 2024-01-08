Начало сезона-2024/25 в РПЛ намечено на 19 июля. Первая часть продлится до 15 декабря

Следующий сезон Мир Премьер-лиги должен начаться 19 июля.

Запланированная дата начала чемпионата указана в положении о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по футболу на 2024 год, опубликованном на сайте .

Первый отрезок чемпионата России продлится до 15 декабря 2024 года.

В текущем сезоне Мир 1-й тур прошел 21-23 июля, а последние игры перед зимним перерывом команды провели 8-10 декабря.

Старт нового розыгрыша Фонбет Кубка России в сезоне‑2024/25 запланирован на 23 июля.

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