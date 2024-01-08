Начало сезона-2024/25 в РПЛ намечено на 19 июля. Первая часть продлится до 15 декабря

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Следующий сезон Мир Премьер-лиги должен начаться 19 июля.

Запланированная дата начала чемпионата указана в положении о межрегиональных и всероссийских соревнованиях по футболу на 2024 год, опубликованном на сайте РФС.

Первый отрезок чемпионата России продлится до 15 декабря 2024 года.

В текущем сезоне Мир РПЛ 1-й тур прошел 21-23 июля, а последние игры перед зимним перерывом команды провели 8-10 декабря.

Старт нового розыгрыша Фонбет Кубка России в сезоне‑2024/25 запланирован на 23 июля.

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11 комментариев
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Поболтали, поболтали после морозов и оставили всё как есть. Узнаю тебя милая РПЛ😀😀😀
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15 декабря может снова аномально выпасть снег, кстати. Но никто не будет готов к этому
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До 15 декабря. Ох уж это прекрасный декабрьский футбол в минус 25, а фанатом то на стадионе как хорошо. Мечта
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Лучше в декабре мячик пинать, чем в июне. Мудро.
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В декабре клубы принявшие календарь начнут ныть про погоду.
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Календарь тщательно подготовлен,все нюансы учтены…
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А самое главное - первые туры будут проходить в южных городах, а 15 декабря все матчи будут сыграны в Москве и Санкт-Петербурге.
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Ничему не научились, сколько бы гром не гремел, мужикам по барабану, перекрещиваться не будут...Это Россия....
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Учиться на своих ошибках мы, конечно же, не будем.
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Когда будет третий тур? Хочу узнать, когда праздновать чемпионство.
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Забавно. Критиковали их критиковали за поздний старт и поздний конец. А они решили начать лишь дня на два раньше, а закончить ещё позднее, хотя 25 ый без большого турнира😂Л-Логика.
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