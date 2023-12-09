Мостовой о матчах зимой: «Лучше не играть при ниже минус 10 градусов. Это и сложно, и для здоровья хуже»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой календарь Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой рассказал, при какой температуре стоит отменять матчи.

— Сейчас обсуждают проведение матчей в холодную погоду. Вы как к этому относитесь?

— В году снег идет максимум десять дней, но никто не знал, что будет такой снегопад. Конечно, никто от этого не застрахован, но проблемных игр было две‑три штуки. Все это решается банальным переносом матчей с согласия судьи и команд.

Надо включать голову, мое мнение — что лучше не играть при условиях ниже, чем минус 10 градусов. Это и сложно, и для здоровья хуже, — сказал экс-игрок сборной России.

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9 комментариев
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MostGPT наконец-то сгенерировал нормальную мысль...
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При -9*С уже другое дело!
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играть на морозе это жога, понимаю ребят
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Не такие как у всех остальных регионов
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Лукойлу просто пофиг на футбол
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Ответ Владимир Тищенко
РФС чушпаны нельзя на Юге матчи провести при +13 + 15?
В декабре и на юге могут быть морозы, и снег, в том числе.
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Ответ Владимир Тищенко
РФС чушпаны нельзя на Юге матчи провести при +13 + 15?
" - Вы только взгляните, коллеги, у этого индивида удивительное поражение головного мозга. А ну-ка, скажи ещё раз!
- ЧУШПАААН - злобно прокричал пациент
- Невероятно! - ответил доктор"
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Ответ Ростов-на-Дону
При -9*С уже другое дело!
Ну не при -15 как в Москве на открывашки арене
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