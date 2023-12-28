Юран за возврат к «весна – осень»: «Минимизируем бестолковые игры в 10-15 градусов мороза. Пальцы раком становятся – кому это нужно?»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Урал Сергей Юран Артур Нигматуллин Дмитрий Живоглядов Пари НН календарь Чемпионат.com Матео Стаматов Футбол

Тренер «Пари НН» Сергей Юран назвал преимущества системы «весна – осень».

– Вы последовательно высказываетесь за возврат к системе «весна – осень».

– Да.

– В чем видите принципиальное отличие от нынешней формулы?

– Я говорил об этом еще тогда, когда принималось решение о переходе на «осень – весна». У каждого решения должны быть веские причины. Когда играли по системе «весна – осень», выиграли два Кубка УЕФА – ЦСКА и «Зенит», – Суперкубок, сборная стала третьей на Евро-2008. Это показатель, что для России оптимальна схема «весна – осень».

Когда в Европе только начинался сезон, в августе-сентябре, мы уже были на ходу, разбегались. За счет этого имели преимущество в еврокубках, отборочных турнирах. А на «осень – весну» из-за чего перешли?

– Из-за чего?

– Три клуба захотели синхронизировать заявки с Европой. Все. Какие еще причины? При старой формуле мы весной стартуем и в конце октября – начале ноября финишируем. Тем самым минимизируем все эти бестолковые игры в 10-15 градусов мороза, как сейчас случилось.

Перед «Зенитом» всю неделю на базе крутили велосипед в тренажерном зале и растяжкой занимались. Один раз я вывел команду на улицу на 20 минут – полкоманды простудилось! Врачи еще хорошо сработали, но вот Нигматуллин, Живоглядов, Стаматов слегли с температурой.

Я уважаю руководителей нашего футбола, но было бы не лишним их самих одеть в ветровочки, бутсы, рейтузы и шапочки и вывести на поле. Чтобы 20-30 минут просто походили по газону в такую холодину. Можно с капучино. Думаю, совсем другая реакция была бы.

Я прежде всего – за футболистов, потому что знаю, что такое играть и тренироваться в минус 10. Ты просто приближаешь игрока к травме. Пальцы раком становятся, ты не чувствуешь мяч – кому это нужно?

– Почему большинство ваших коллег молчат по этому поводу? Им все равно?

– Да я не думаю, что все равно. Может быть, кто-то думает: да ладно, чего высовываться лишний раз, еще оштрафуют. Я поднимал этот вопрос после «Урала», 2 декабря. Не знаю, кто отвечает за проведение игр, но предлагал пригласить главных тренеров в Москву буквально на 30 минут и сообща принять решение по последнему туру. Уверен, большинство сказало бы: конечно, нужно сносить на весну, потому что даже тренировать футболистов негде. Не у всех есть манежи.

Да, в свое время мы со «Спартаком» в минус 10 играли Лигу чемпионов, но тогда ситуация была безвыходная: не перенесешь. И это Лига чемпионов! А что нам мешает у себя снести этот тур и не мучить футболистов, сберечь их для весенних игр? Я считаю, однозначно нужно возвращать «весну-осень». А мы летом два месяца тренируемся!

– Вместо того чтобы играть?

– Да! В начале июня заканчиваем, потом отдыхаем, месяц тренируемся – зато доигрываем в декабре. Логика где? Крыша только в Санкт-Петербурге есть, а остальные стадионы продуваются. Разве пойдет болельщик на футбол в такой мороз? Да ну, скажет: я лучше по телевизору посмотрю. Уважать людей нужно, – сказал Юран.

Откат к «весне-осени» ничего не даст. Почти все аргументы за него пустые

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63 комментария
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Пальцы раком - это что-то новое)
+25
-4
+21
Кто за зимний футбол топит тот явно матчи только по телеку смотрит. Теплым июньским вечерком сидеть на трибуне всяко приятнее чем превращаться в снеговика в декабрьский дубак
+25
-9
+16
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Пальцы раком - это что-то новое)
Клешни.
+14
-3
+11
Ответ Today I feel Qatari
Комментарий скрыт
А легионеры? Им в любом случае уезжать надо, их ведь не отстраняли.
+9
-1
+8
Ответ Today I feel Qatari
Кто за зимний футбол топит тот явно матчи только по телеку смотрит. Теплым июньским вечерком сидеть на трибуне всяко приятнее чем превращаться в снеговика в декабрьский дубак
Не будет в июне матчей. Как минимум в чётные года.
+12
-5
+7
Ответ tusiel
вроде были аргументы, что зимой, когда в еврокубках начинаются стадии на выбывание, росклубы были не в форме и всем проигрывали без шансов. Сейчас таких проблем нет
Раньше тоже таких проблем не было так как клубы практически никогда в весну не выходили последнее время, но даже если и выходили то что? Они что так три месяца зимой не играют что так.....
+8
-1
+7
Ответ Заборостроитель
"За счет этого имели преимущество в еврокубках, отборочных турнирах." Чем Юран занимался в июне 1998 и июне 2000 гг.? И где было это преимущество в 2005 и 2009 году?🤣
В 2005 ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, плотно держу в курсе
+7
-1
+6
"...пальцы раком становятся – кому это нужно?»

артем вошел в чат
+7
-2
+5
Ответ Marcus-light
Вроде Юран не 20-летний мальчик, должен помнить, что в мороз играли и при весна-осень, причем с огородов начинали, снежками заканчивали. Плюс, напомню, как от жары летом люди сознание на поле теряли.
Ну вот в 1997 году я помню был календарь еще на 34 матча, а закончили 9 ноября. И никто сознание не терял и в снежки не играл. Умели же люди составлять, да? Да и в еврокубках хорошо играли в тот год, Спартак был в полуфинале Кубка УЕФА, Локо в полуфинале Кубка Кубков
+6
-1
+5
вроде были аргументы, что зимой, когда в еврокубках начинаются стадии на выбывание, росклубы были не в форме и всем проигрывали без шансов. Сейчас таких проблем нет
+4
-1
+3
Ответ tusiel
да я согласен. "Весна-осень" было круто
Нет
+3
0
+3
Ответ Пикачу82
Раньше тоже таких проблем не было так как клубы практически никогда в весну не выходили последнее время, но даже если и выходили то что? Они что так три месяца зимой не играют что так.....
да я согласен. "Весна-осень" было круто
+6
-4
+2
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Пальцы раком - это что-то новое)
Это все потому что "варежки снял" (с)
+2
0
+2
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Пальцы раком - это что-то новое)
Вообще-то рак пальцев - это хроническое заболевание игроков в Доту
+2
0
+2
Ответ Glukinho
дальше эти же люди будут орать про матчи в жару и что надо возвращаться обратно
Скажи плиз -что бы ты выбрал : играть в жару в 35 или в метель и пургу при -15 ? Кроме того, при морозе дыхалка у людей работает совсем по другому. Намного тяжелее играть ... У нас это вообще кто то учитывает в кабинетах ?
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+2
Уважать людей нужно -тзолотые слова
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Ответ Marcus-light
При Петре Быстрове) И давайте откровенно, даже в европейской части России снег и минус в апреле - не редкость
Он и в мае, бывает, нет-нет, да выпадет. Но речь идёт о морозе, а не о снеге.
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+1
Никак не вникну, какая разница, если климат такой. Чаще игры надо проводить и зимой на придётся играть.
+3
-2
+1
а я помню как все радоаались переходу осень весна. как нам тут рассказывали что будет пррорыв. что вот перейдем и прям ЛЧ наша. всех кто против клеимили позором а вон оно как вышло то ....
+3
-2
+1
На осень-весну перешли ради 3-5 клубов которые играли в еврокубках и что? Улучшились результаты? Зато практически потеряли 2 дивизион, у нас все команды бюджетные, а все бюджеты распределяются по календарным годам, а не по футбольным сезонам. Вот и получается что начинают сезон летом, все деньги уходят, а на продолжение сезона денег нет...потому что год другой. И кто говорит, что летом всё равно не играем из-за окон международных, да месяц вылетает, но потом играйте дальше, время же есть, но в это время идёт предсезонка в нынешних реалиях системы осень-весна, можно тура 3 спокойно отыграть (тур13-15й получится).
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+1
Ответ Glukinho
дальше эти же люди будут орать про матчи в жару и что надо возвращаться обратно
Надо не в жару играть, а ночью.
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Ответ Михон Мясной
Да ну? И когда это было? При Петре Первом? Нынешней год - это первый за последние десятка полтора лет, когда в ноябре ударили морозы. Нет, если ты из Якутии, то вопросов нет. Но у нас в лиге подавляющее количество клубов - из европейской части России, которые и не вспомнят уже, когда это были морозы в ноябре или в марте
Россия ,это не только европейская часть.Хотя поиграйте в северной части?
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почему это лч неприкосновенный и его нельзя переносить а рпл можно?
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Ответ tusiel
вроде были аргументы, что зимой, когда в еврокубках начинаются стадии на выбывание, росклубы были не в форме и всем проигрывали без шансов. Сейчас таких проблем нет
да, сейчас таких проблем точно нет ...
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Ответ МОН66
юран как игрок и тренер заслуживает уважение.
Мырррр..
Барсик
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Ответ Marcus-light
Вроде Юран не 20-летний мальчик, должен помнить, что в мороз играли и при весна-осень, причем с огородов начинали, снежками заканчивали. Плюс, напомню, как от жары летом люди сознание на поле теряли.
Да ну? И когда это было? При Петре Первом?
Нынешней год - это первый за последние десятка полтора лет, когда в ноябре ударили морозы.
Нет, если ты из Якутии, то вопросов нет.
Но у нас в лиге подавляющее количество клубов - из европейской части России, которые и не вспомнят уже, когда это были морозы в ноябре или в марте
+2
-2
0
Люди бояться ночных матчей летом, поэтому и перешли на систему осень - весна.
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посмотрел на руку, вспомнил кое что? и произнес ))
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Ответ Сергей Фетисов
Вы с каких годов футбол смотрите?Нормально было когда весна- осень была.
Вы оч ем сейчас?
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Как система "весна-осень" является показателем результатов клубов и сборной?
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