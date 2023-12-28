Юран за возврат к «весна – осень»: «Минимизируем бестолковые игры в 10-15 градусов мороза. Пальцы раком становятся – кому это нужно?»

Тренер «Пари НН» Сергей Юран назвал преимущества системы «весна – осень».

– Вы последовательно высказываетесь за возврат к системе «весна – осень».

– Да.

– В чем видите принципиальное отличие от нынешней формулы?

– Я говорил об этом еще тогда, когда принималось решение о переходе на «осень – весна». У каждого решения должны быть веские причины. Когда играли по системе «весна – осень», выиграли два Кубка УЕФА – и « », – Суперкубок, сборная стала третьей на Евро-2008. Это показатель, что для России оптимальна схема «весна – осень».

Когда в Европе только начинался сезон, в августе-сентябре, мы уже были на ходу, разбегались. За счет этого имели преимущество в еврокубках, отборочных турнирах. А на «осень – весну» из-за чего перешли?

– Из-за чего?

– Три клуба захотели синхронизировать заявки с Европой. Все. Какие еще причины? При старой формуле мы весной стартуем и в конце октября – начале ноября финишируем. Тем самым минимизируем все эти бестолковые игры в 10-15 градусов мороза, как сейчас случилось.

Перед «Зенитом» всю неделю на базе крутили велосипед в тренажерном зале и растяжкой занимались. Один раз я вывел команду на улицу на 20 минут – полкоманды простудилось! Врачи еще хорошо сработали, но вот , , Стаматов слегли с температурой.

Я уважаю руководителей нашего футбола, но было бы не лишним их самих одеть в ветровочки, бутсы, рейтузы и шапочки и вывести на поле. Чтобы 20-30 минут просто походили по газону в такую холодину. Можно с капучино. Думаю, совсем другая реакция была бы.

Я прежде всего – за футболистов, потому что знаю, что такое играть и тренироваться в минус 10. Ты просто приближаешь игрока к травме. Пальцы раком становятся, ты не чувствуешь мяч – кому это нужно?

– Почему большинство ваших коллег молчат по этому поводу? Им все равно?

– Да я не думаю, что все равно. Может быть, кто-то думает: да ладно, чего высовываться лишний раз, еще оштрафуют. Я поднимал этот вопрос после «Урала», 2 декабря. Не знаю, кто отвечает за проведение игр, но предлагал пригласить главных тренеров в Москву буквально на 30 минут и сообща принять решение по последнему туру. Уверен, большинство сказало бы: конечно, нужно сносить на весну, потому что даже тренировать футболистов негде. Не у всех есть манежи.

Да, в свое время мы со «Спартаком» в минус 10 играли Лигу чемпионов, но тогда ситуация была безвыходная: не перенесешь. И это Лига чемпионов! А что нам мешает у себя снести этот тур и не мучить футболистов, сберечь их для весенних игр? Я считаю, однозначно нужно возвращать «весну-осень». А мы летом два месяца тренируемся!

– Вместо того чтобы играть?

– Да! В начале июня заканчиваем, потом отдыхаем, месяц тренируемся – зато доигрываем в декабре. Логика где? Крыша только в Санкт-Петербурге есть, а остальные стадионы продуваются. Разве пойдет болельщик на футбол в такой мороз? Да ну, скажет: я лучше по телевизору посмотрю. Уважать людей нужно, – сказал Юран.

Откат к «весне-осени» ничего не даст. Почти все аргументы за него пустые

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