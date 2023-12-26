Трошечкин за возвращение к системе «весна – осень»: «У нас северная страна, нужно играть летом больше матчей. На зимних сборах мы 2 месяца готовимся к 3 игровым месяцам»

Александр Трошечкин выступил за возвращение к системе «весна – осень».

– Два декабрьских тура прошли в экстремальных погодных условиях. На матчах в Москве то снегопады, то морозы. У «Пари НН» тоже были проблемы с этим?

– В Нижнем было холодно в течение всей недели перед матчем с «Зенитом». В результате мы провели на главном стадионе только одну тренировку, готовясь к игре в Питере. На базе поля уже были не готовы к занятиям. К тому же в ту неделю очень холодно было. И после той одной тренировки у нас слегли люди с температурой.

– Сильно такие обстоятельства мешают подготовке?

– Мы все равно должны от себя требовать максимума. В любых условиях. Но, конечно, тренироваться неудобно. Нормально сыграть матч – еще ладно. А тренировочный процесс получается не тот, который должен быть.

– Как с этим бороться?

– У нас северная страна. И нам нужно играть летом больше матчей. А у нас, получается, сделали систему, при которой сейчас на зимних сборах мы будем два месяца готовиться к трем весенним игровым месяцам. И сыграем зимой товарищеских игр примерно столько же, сколько весной – официальных. Это странно. И летом у нас пауза на полтора месяца. Мне кажется, это неправильно.

– Получается, у вас зимой длинные сборы, на которых вы готовитесь к короткой весенней части сезона, а летом короткие сборы перед длинной летне-осенней частью.

– Да, летом мало готовимся к большей части сезона, зимой долго готовимся к меньшей. По-моему, это странно. Мне кажется, можно поменять систему.

– То есть перейти на систему «весна – осень»? Вы бы вернулись к ней?

– Да. Но там разная ситуация. С теми же контрактами. Некоторые клубы в низших лигах раньше заключали их до конца ноября. Но сейчас, я слышал, что часть из них делают до конца мая, а новые заключают уже с июля. То есть при старой системе выпадали два месяца. Исходя из этого, я слышал мнение игроков из низших лиг, что нынешняя система для них лучше. Потому что по контрактам получается, что у них не 10 месяцев, а 11.

Но считаю, что и это можно как-то регламентировать при изменении системы. Наверно, это не сложно. А вот условия, в которых мы тренируемся, – немного непрофессиональные и не очень полезные для здоровья.

– Получается, игроки раньше могли быть без работы и зарплаты два месяца в году, а сейчас только один?

– При старой системе контракты в нижних лигах заключались в феврале и заканчивались в конце ноября. Сейчас при «осени – весне» контракты заключаются до конца мая и начинают действовать с начала июля. То есть при нынешней системе выпадает только июнь. А при «весне – осени» выпадали декабрь и январь. Но, повторюсь, это детали, которые легко регламентируются, – сказал полузащитник « ».

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