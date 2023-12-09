Медведев о системе «весна – осень»: «Надо взвесить, что лучше – менять календарь или сделать крыши на паре стадионов»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев стадионы календарь Р-Спорт Футбол

Председатель правления «Зенита» призвал не возвращаться к системе «весна – осень».

«Если смотреть на международный календарь, куда мы надеемся вернуться, возврат к системе «весна – осень» по времени нам очень мало дает. Буквально неделя или 10 дней из-за трансферных окон, от которых никуда не уйдешь.

Поэтому надо все взвесить, что лучше – менять календарь или сделать крыши на паре стадионов. И тогда «Краснодар», «Ростов», «Сочи» и три стадиона с крышей позволят избежать игры при морозе», – сказал Александр Медведев.

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5 комментариев
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Часть лета не играем, когда можно комфортно ходить на стадионы и показывать красивую игру. Пара крыш погоды не сделают . Как минимум десяток , а это огромные деньги и время .
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Тогда Сочи нельзя вылетать)
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То есть, Сочи теперь будем пожизненно держать в ПЛ, а клубы дальше Урала, да и всем остальным, у кого крыши нет запретим выход ? )
И да, объясните мне, что не так с трансферными окнами, если закончить чемпионат на месяц раньше, а не на неделю ?)
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Да у человека с арифметикой проблемы! Как же он в очистке работал?
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Ответ Регион-36
То есть, Сочи теперь будем пожизненно держать в ПЛ, а клубы дальше Урала, да и всем остальным, у кого крыши нет запретим выход ? ) И да, объясните мне, что не так с трансферными окнами, если закончить чемпионат на месяц раньше, а не на неделю ?)
Ну вылетит Сочи - зайдёт Махачкала и Алания. Всё равно южных команд меньше не будет.
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