Медведев о системе «весна – осень»: «Надо взвесить, что лучше – менять календарь или сделать крыши на паре стадионов»
Председатель правления «Зенита» призвал не возвращаться к системе «весна – осень».
«Если смотреть на международный календарь, куда мы надеемся вернуться, возврат к системе «весна – осень» по времени нам очень мало дает. Буквально неделя или 10 дней из-за трансферных окон, от которых никуда не уйдешь.
Поэтому надо все взвесить, что лучше – менять календарь или сделать крыши на паре стадионов. И тогда «Краснодар», «Ростов», «Сочи» и три стадиона с крышей позволят избежать игры при морозе», – сказал Александр Медведев.
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И да, объясните мне, что не так с трансферными окнами, если закончить чемпионат на месяц раньше, а не на неделю ?)