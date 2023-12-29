Глава РПЛ Алаев о календаре: «Практика показывает, что летом лучше сыграть больше туров, чем зимой. Постараемся начать сезон максимально рано»

Теги премьер-лига Россия Организация РПЛ Александр Алаев календарь Матч ТВ Футбол

Президент РПЛ высказался о календаре.

– Следующим летом состоятся два больших международных турнира – Евро и Кубок Америки, в обоих весьма вероятно участие части иностранцев из РПЛ. Получается, что следующий сезон начнется так же поздно, как и нынешний – в конце июля?

– Практика показывает, что летом лучше сыграть большее количество туров, чем зимой. Исходя из этого тезиса и будем работать над календарем.

– Но если брать окончание международных турниров, раньше конца июля мы не начнем.

– Эти объективные данные, о которых вы говорите, мы не можем не учитывать. Уедут легионеры, какие-то матчи будут транслироваться на «Матч ТВ». Будем обсуждать с клубами, постараемся начать максимально рано.

– Вариант, при котором начнем сезон по ходу Евро и Кубка Америки, не рассматривается?

– Пока с клубами это не обсуждали. Теоретически такое может быть, но мы понимаем, что есть проблемы – некоторые футболисты могут быть не в расположении клуба, и могут быть проблемы с вещателем. Это надо обсуждать. Логичнее выглядит вариант начала после крупных турниров.

– Запрета играть во время Евро и Кубка Америки у нас нет?

– Нет. Но есть две проблемы, о которых я вам сказал – футболисты вне расположения клубов и коммерческие права – все матчи должны быть показаны на каналах «Матч ТВ», где могут показывать в это время международные турниры.

– Эти факторы, по сути, говорят о том, что декабрьские туры в РПЛ останутся и в 2024 году.

– Надеюсь, что если они будут, то в меньшем количестве. И главное – нам удастся избежать проблем, с которыми мы столкнулись в этом году. То есть мы больше будем играть на юге и снежных матчей не будет. Ресурсы календаря и регламента позволяют исправить ситуацию, – сказал Александр Алаев.

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11 комментариев
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Практика показывает))))) Хорошо хоть исследование не заказали
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Летом играть лучше чем зимой - за такое открытие нужно минимум Нобелевскую премию вручать!
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С такими знаниями главой РПЛ могу и я стать
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>>Практика показывает, что летом лучше сыграть больше туров, чем зимой.

на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены.
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это показывает элементарная логика
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это уже не практика... это грабли
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Еще рано начать сезон? вы так и в Июле начинаете сезон
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«Постараемся начать сезон максимально рано»
В январе начинайте, восьмого числа, чтобы наверняка.
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в феврале?))
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Ответ Begench Berdimuradov
Еще рано начать сезон? вы так и в Июле начинаете сезон
Сезон 22/23 закончился 3 июня, сезон 23/24 начался 21 июля. 1,5 месяца отдыха летом + 3 зимних месяца каникул ни в одном чемпионате столько не отдыхают.
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