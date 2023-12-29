Глава РПЛ Алаев о календаре: «Практика показывает, что летом лучше сыграть больше туров, чем зимой. Постараемся начать сезон максимально рано»

Президент РПЛ высказался о календаре.

– Следующим летом состоятся два больших международных турнира – Евро и Кубок Америки, в обоих весьма вероятно участие части иностранцев из РПЛ. Получается, что следующий сезон начнется так же поздно, как и нынешний – в конце июля?

– Практика показывает, что летом лучше сыграть большее количество туров, чем зимой. Исходя из этого тезиса и будем работать над календарем.

– Но если брать окончание международных турниров, раньше конца июля мы не начнем.

– Эти объективные данные, о которых вы говорите, мы не можем не учитывать. Уедут легионеры, какие-то матчи будут транслироваться на «Матч ТВ». Будем обсуждать с клубами, постараемся начать максимально рано.

– Вариант, при котором начнем сезон по ходу Евро и Кубка Америки, не рассматривается?

– Пока с клубами это не обсуждали. Теоретически такое может быть, но мы понимаем, что есть проблемы – некоторые футболисты могут быть не в расположении клуба, и могут быть проблемы с вещателем. Это надо обсуждать. Логичнее выглядит вариант начала после крупных турниров.

– Запрета играть во время Евро и Кубка Америки у нас нет?

– Нет. Но есть две проблемы, о которых я вам сказал – футболисты вне расположения клубов и коммерческие права – все матчи должны быть показаны на каналах «Матч ТВ», где могут показывать в это время международные турниры.

– Эти факторы, по сути, говорят о том, что декабрьские туры в РПЛ останутся и в 2024 году.

– Надеюсь, что если они будут, то в меньшем количестве. И главное – нам удастся избежать проблем, с которыми мы столкнулись в этом году. То есть мы больше будем играть на юге и снежных матчей не будет. Ресурсы календаря и регламента позволяют исправить ситуацию, – сказал Александр Алаев.

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